Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 августа 2019
- 13:18 По дороге к Хан-Шейхуну.
- 12:38 Доцент МПГУ В.Л.Шаповалов на Россия-24 в программе “Окна. Иран, Британия и нефть”.
- 12:05 Удары хуситов по Саудовской Аравии.
- 11:21 Взрыв на свадьбе в Кабуле.
- 10:11 «Силы Тигра» и ВКС РФ разработали новую тактику борьбы с боевиками в Сирии.
По дороге к Хан-Шейхуну
Большой документальный сюжет военкоров Anna-News, действующих в боевых порядках сирийской армии, о развитии операций в южном Идлибе.
Показаны боевые действия к северо-западу от Хан-Шейхуна, где сирийские войска постепенно продвигаются на северо-восток, приближаясь к ключевой трассе снабжения Эль-Латаминского выступа к северу от Хан-Шейхуна.
Выход к этой дороге и взятие ее под непосредственный огневой контроль фактически образует оперативный мешок, куда попадут войска противника обороняющие Кафр-Зиту, Эль-Латамин, Морек и Хан-Шейхун.
На утро 18 августа до Хан-Шейхуна оставалось около 1,5 километров по прямо.
До трассы к северу от Хан-Шейхуна – 2 километра.
От Сукайка, где продолжаются встречные бои в районе Таманы и высоты Таль-Тери до Хан-Шейхуна по прямой около 8 километров.
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Доцент МПГУ В.Л.Шаповалов на Россия-24 в программе “Окна. Иран, Британия и нефть”
#МПГУ #Шаповалов #Россия24 #СМИ #ЭкспертыМПГУ
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Удары хуситов по Саудовской Аравии
Несколько оптимистичная статья на тему последствий ударов БПЛА хуситов по нефтяной инфраструктуре в Саудовской Аравии.
Сегодня Саудовская Аравия окончательно проиграла войну с Йеменом. У нее нет защиты от нового оружия, приобретенного хуситами в Йемене. Это оружие угрожает экономической жизни Саудовской Аравии. Сегодня была решающая атака:
Беспилотники, выпущенные йеменскими повстанцами-хуситами, в субботу атаковали массивное нефтегазовое месторождение глубоко в обширной пустыне Саудовской Аравии, вызвав то, что королевство назвало «ограниченным ущербом" во второй такой атаке на ее важнейшую энергетическую отрасль.
Саудовское признание нападения пришло спустя несколько часов после того, как военный представитель хуситов Яхья Сари опубликовал видеообращение с заявлением о том, что повстанцы выпустили 10 беспилотных бомбардировщиков, нацеленных на нефтяное поле в ходе их "самой большой операции в истории". Он пригрозил, что будут новые атаки.
Сегодняшняя атака – сильный ход хуситов против саудовцев. Шайба находится примерно в 1200 километрах (750 милях) от контролируемой хуситами территории. В этом диапазоне есть много более важных экономических целей:
Расстояние поля от удерживаемой повстанцами территории в Йемене демонстрирует дальность действия беспилотников хуситов. Следователи ООН говорят, что новый БПЛА хуситов, обнаруженный в последние месяцы во время войны под руководством Саудовской Аравии в Йемене, вероятно, имеет радиус действия до 1500 километров (930 миль). Это ставит саудовские нефтяные месторождения, строящуюся атомную электростанцию в Эмиратах и оживленный международный аэропорт Дубая в пределы их досягаемости.
В отличие от сложных беспилотных летательных аппаратов, которые используют спутники, чтобы пилоты могли управлять ими на расстоянии, аналитики считают, что беспилотники хуситов, вероятно, запрограммированы на удары по определенной широте и долготе и не могут управляться после выхода за пределы радиосвязи. Хуситы использовали беспилотники, которые трудно отследить с помощью радара, чтобы атаковать ракетные батареи ЗРК Patriot, а также войска противника.
Атака убедительно демонстрирует, что наиболее важные активы саудовцев сейчас находятся под угрозой. Эта экономическая угроза прибавляется к семипроцентному дефициту бюджета, который МВФ прогнозирует для Саудовской Аравии. Дальнейшие бомбардировки Саудовской Аравии против хуситов теперь будут иметь очень значительные дополнительные расходы, которые могут даже поставить под угрозу жизнеспособность саудовского государства. Хуситы держат за яйца клоун-принца Мухаммеда бен Салмана и могут сжать их по своему желанию.
Дроны и ракеты, которые используют хуситы, являются копиями иранских конструкций, собранных в Йемене с помощью экспертов "Хезбаллы" из Ливана. Четыре дня назад делегация хуситов посетила Иран . В ходе визита верховный лидер аятолла Али Хаменеи впервые публично признал, что хуситы пользуются поддержкой Ирана:
«Я заявляю о своей поддержке сопротивления верующих йеменских мужчин и женщин … Йеменский народ … создаст сильное правительство», – цитирует государственное телевидение Хаменеи на встрече с приглашенным главным переговорщиком движения хуситов Мохаммедом Абдул- Сала. Хаменеи, который впервые провел переговоры в Тегеране с высокопоставленным представителем хуситов, также призвал к "сильному сопротивлению саудовским заговорам по разделению Йемена", сообщает полуофициальное информационное агентство Fars. «Следует поддержать единый и целостный Йемен с суверенной террориториальной целостностью. Учитывая религиозное и этническое разнообразие Йемена, защита целостности Йемена требует внутреннего диалога», – сказал он, сообщает телевидение.
Визит в Тегеран доказал, что хуситы больше не являются непризнанным, изолированным движением:
Официальные лица из Ирана, Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также йеменское движение хуситов "Ансаралла" обменялись мнениями о политическом урегулировании затянувшейся войны в стране на Аравийском полуострове.
Встреча состоялась в субботу в иранском МИДе в Тегеране, где присутствовали делегации Ирана, Ансараллы и четырех европейских стран.
Делегаты на встрече объяснили взгляды своих правительств на события в Йемене, включая политические события и события на поле боя, а также гуманитарную ситуацию в стране.
Делегаты подчеркнули необходимость немедленного прекращения войны и охарактеризовали политические средства как окончательное решение кризиса.
Война с Йеменом, начавшаяся в марте 2015 года усилиями МБС, долго не получалась. Теперь она определенно проиграна. Ни США, ни европейцы не придут на помощь саудовцам. Нет никаких технических средств для разумной защиты от таких атак.
Бедный Йемен победил богатую Саудовскую Аравию. Саудовская сторона должна будет согласиться на политические мирные переговоры. Йеменский запрос на репарационные выплаты будет сенсационным. Но у саудовцев не будет иного выбора, кроме как выкашливать то, что требуют хуситы.
В последние месяцы ОАЭ были достаточно умны, чтобы уйти из Йемена. Их военная цель состояла в том, чтобы получить контроль над портом Адена. Их союз с южно-йеменскими сепаратистами, которые теперь контролирует город, гарантирует это. Как долго они смогут удержать его, когда Хаменеи отвергнет разделение Йемена, еще неизвестно. Сегодняшняя атака имеет даже большее измерение, чем ознаменование окончания войны с Йеменом. То, что Иран поставил беспилотники с радиусом действия 1500 километров своим союзникам в Йемене, означает, что его союзники в Ливане, Сирии и Ираке имеют доступ к аналогичным средствам.
Израиль и Турция должны будут принять это во внимание. Американские базы вдоль Персидского залива и в Афганистане также должны остерегаться. У Ирана есть не только баллистические ракеты для нападения на эти базы, но и беспилотники, против которых американские системы ПРО и ПВО более или менее бесполезны. Только ОАЭ, которые купили российские системы противовоздушной обороны Pantsir S-1 на шасси немецкого грузовика MAN (!), имеет некоторые возможности сбить эти дроны. Пентагон, вероятно, хотел бы купить некоторые из них.
Именно использование США скрытых операцией дронов против Ирана дало ему возможность захватить один, проанализировать и клонировать его. Иранская программа беспилотников является довольно старой, но США явно не предусмотрели тех выгод, которые получил Иран приобщившись к передовым американским технологиям.
Все войны, которые США и их союзники вели на Ближнем Востоке против Афганистана (2001 г.), Ирака (2003 г.), Ливана (2006 г.), Сирии (2011 г.), Ирака (2014 г.) и Йемена (2015 г.), закончились непреднамеренным усилением Ирана и его союзников.
Из этого можно было бы извлечь урок. Но сомнительно, что у руководства в Вашингтоне есть возможность понять это.
https://www.moonofalabama.org/2019/08/long-range-attack-on-saudi-oil-field-ends-war-on-yemen.html – цинк
Автор к сожалению не рассматривает вопросы срочной закупки различных анти-дрон систем ближнего радиуса действия – от пушечно-ракетных ЗРК вроде "Панциря" и различных российских или американских глушилок до анти-дрон ружей. Конечно, все это влетит в копеечку (разумеется. расходы на сборку БПЛА в Йемене будут в разы меньше расходов на защиту от них), но если Эр-Рияд решит продолжать, то для саудитов это станет просто еще одним большим вложением в бездонную яму Йеменской войны ради спасения политического лица наследного принца. Все прекрасно понимают, что если саудиты начнут выводить войска из Йемена, это будет воспринято не просто как поражение Саудовской Аравии, но и как личное поражение МБС. А это может напрямую поставить вопрос о том, правильного ли человека выбрал престарелый король себе на замену.
Поэтому массовая атака БПЛА действительно является знаковым моментом, но ставить вопрос так, что саудиты вот сейчас возьмут и сдадутся, несколько преждевременно. На данный момент это просто обмен ударами – авиация саудитов бомбит города Йемена. Хуситы бомбят аэропорты и нефтяные поля в Саудовской Аравии. При этом эффективность ударов авиации для общих целей войны уже давно стремиться к нулю, в то время как удары хуситов наносят все более серьезный экономический, инфраструктурный и имиджевый ущерб для саудитов. Поэтому командование хуситов может позволить себе заявления вроде "Мы пополняем наш банк целей в Саудовской Аравии, рекомендуем гражданским лицам держаться подальше от них".
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Взрыв на свадьбе в Кабуле
В Афганистане смертник ИГИЛ подорвал свадебную церемонию.
Погибло 63 человека, 182 получили ранения различной степени тяжести.
Правительство Афганистана осудило данный варварский террористический акт. Талибан хоть сам и применяет смертников для атаки на афганских военных и правительственные объекты, также официально осудил бессмысленное убийство гражданских лиц.
UPD: Президент Афганистана обвинил в теракте Талибан. Талибы говорят "Это не мы".
По данным полицейских источников, исполнителем теракта был ребенок.
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«Силы Тигра» и ВКС РФ разработали новую тактику борьбы с боевиками в Сирии
Элитные части Сирийской Арабской Армии (САА) «Силы Тигра» и силы ВКС РФ разработали новую тактику по выдавливанию террористов из укрытий. Об этом сообщил Александр Перенджиев, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова.
Ранее «Силы Тигра» при поддержке ВКС РФ выбили террористов с господствующих высот на юго-западе Идлиба. Они также освободили населенные пункты Умм-Зайтун, Кафр-Айн, Мадайя и Аль-Хубейт. Боевики изгнали из них местных жителей более пяти лет.
Данная операция стала еще одним признаком успешного продвижения САА вглубь оккупированного Иблиба, считает Перенджиев. По его словам, тактика террористов сводится к нанесению стремительных и неожиданных атак. Для этого они строят целые сети подземных ходов.
«”Выкурить” их из таких точек – задача очень непростая», – отмечает эксперт. Для этого необходимо постоянно вести разведку и быстро менять планы наступления на основе данных о засадах и угрозах. Большую роль в этом играют ВКС РФ, которые ударами с воздуха ограничивают возможности террористов к маневрированию.
«Такая тактика постепенного и планомерного выдавливания террористов из всех укрытий очень эффективна и может обеспечить освобождение Идлиба уже в ближайшем будущем», – цитирует вывод Перенджиева ФАН.
Игорь Рязов
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