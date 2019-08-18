Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 августа 2019

Большой документальный сюжет военкоров Anna-News, действующих в боевых порядках сирийской армии, о развитии операций в южном Идлибе.Показаны боевые действия к северо-западу от Хан-Шейхуна, где сирийские войска постепенно продвигаются на северо-восток, приближаясь к ключевой трассе снабжения Эль-Латаминского выступа к северу от Хан-Шейхуна.Выход к этой дороге и взятие ее под непосредственный огневой контроль фактически образует оперативный мешок, куда попадут войска противника обороняющие Кафр-Зиту, Эль-Латамин, Морек и Хан-Шейхун.На утро 18 августа до Хан-Шейхуна оставалось около 1,5 километров по прямо.До трассы к северу от Хан-Шейхуна – 2 километра.От Сукайка, где продолжаются встречные бои в районе Таманы и высоты Таль-Тери до Хан-Шейхуна по прямой около 8 километров.

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В Афганистане смертник ИГИЛ подорвал свадебную церемонию.Погибло 63 человека, 182 получили ранения различной степени тяжести.Правительство Афганистана осудило данный варварский террористический акт. Талибан хоть сам и применяет смертников для атаки на афганских военных и правительственные объекты, также официально осудил бессмысленное убийство гражданских лиц.UPD: Президент Афганистана обвинил в теракте Талибан. Талибы говорят "Это не мы".По данным полицейских источников, исполнителем теракта был ребенок.

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Элитные части Сирийской Арабской Армии (САА) «Силы Тигра» и силы ВКС РФ разработали новую тактику по выдавливанию террористов из укрытий. Об этом сообщил Александр Перенджиев, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова.

Ранее «Силы Тигра» при поддержке ВКС РФ выбили террористов с господствующих высот на юго-западе Идлиба. Они также освободили населенные пункты Умм-Зайтун, Кафр-Айн, Мадайя и Аль-Хубейт. Боевики изгнали из них местных жителей более пяти лет.

Данная операция стала еще одним признаком успешного продвижения САА вглубь оккупированного Иблиба, считает Перенджиев. По его словам, тактика террористов сводится к нанесению стремительных и неожиданных атак. Для этого они строят целые сети подземных ходов.

«”Выкурить” их из таких точек – задача очень непростая», – отмечает эксперт. Для этого необходимо постоянно вести разведку и быстро менять планы наступления на основе данных о засадах и угрозах. Большую роль в этом играют ВКС РФ, которые ударами с воздуха ограничивают возможности террористов к маневрированию.

«Такая тактика постепенного и планомерного выдавливания террористов из всех укрытий очень эффективна и может обеспечить освобождение Идлиба уже в ближайшем будущем», – цитирует вывод Перенджиева ФАН.