Письмо читателя. “Алмаз-Антей”

Ситуация вокруг завода “Авангард”, скорее всего, сложнее и не объясняется словами “рейдерский захват”. После того, как М.Фрадков стал председателем совета директоров “Алмаз-Антей”, у И.Сечина нет задач по захватам каких-то дочерних структур. Напротив, не выполнение контракта с “Роснефтью” выглядит демонстративной “фигой”.

Тот факт, что Службу контрразведки ФСБ (СК ФСБ) возглавляет В.Меньщиков, руководивший ранее концерном “Алмаз-Антей”, может свидетельствовать в пользу большой игры, связанной с выборами 2018 года.

1. После назначения В.Меньщикова в ФСБ, “Ъ” назвал его человеком С.Иванова. В СМИ неоднократно обращали внимание, что новый начальник СК ФСБ получил особое доверие президента. Кроме того, за время работы в “Алмаз – Антей”, В. Меньщиков построил отношения с С. Чемезовым.

2. Вспоминаем июль 2016 года, когда А.Бельянинова – коллегу С. Иванова и С. Чемезова сняли с должности главы таможни. Вопрос, – С.Иванов захотел ответить?

3. Когда команду самых близких для А. Бастрыкина следователей в Следственном комитете разрабатывали на предмет их связей с З.Калашовым, участие в этом принимали специалисты СК ФСБ. И это было до отставки А.Бельянинова.

Вопрос. И.Сечин и О.Феоктистов, так много сделавшие для появления этой “команды А.Бастрыкина”, не догадались, кто и почему по ним “поработал”?

Ответ, – догадались. Поэтому А.Бельянинова и показали на фоне коробки с деньгами, хотя можно было добиться отставки без телешоу. ФТС – очень серьёзный ресурс, поэтому у С.Иванова появился повод подумать о своих прежних решениях, но, как было сказано выше, появились и мотивы ответных действий.

4. Сотрудники ЦИБ ФСБ, работавшие с “Анонимным интернационалом”, троллившие даже министра обороны С.Шойгу, в итоге пострадали сами. И, как было растиражировано на “Эхо Москвы” (материал Центра управления расследованиями), ответ по ним был со стороны ГРУ.

Но ЦИБ ФСБ входит в структуру Службы контрразведки. То есть, опять могли возникнуть вопросы и к В. Меньщикову.

5. Замминистра обороны А. Фомин, отвечавший многие годы за военно-техническое сотрудничество (ВТС), был в Анголе вместе с И. Сечиным, которого называет “лучшим среди нас (военных переводчиков) “.

6. Посол в США А. Антонов успел поработать в Минобороны именно по линии ВТС на той должности, которую занял А. Фомин.

7. И. Сечин строит безальтернативные каналы коммуникаций на команду Д.Трампа. На военную группу.

8. Продукция “Алмаз-Антей” в американской терминологии относится к системам “недопущения доступа” (А2/AD).

Для борьбы с такими системами в Пентагоне выработали стратегию “Third Offset” – перспективные дроны как летательные, так и подводные, объединение их в боевые подразделения (“рои”), космические программы и т.п. Большие заказы и бюджеты для ВВС и ВМС. Но снижается значение СВ, КМП и ССО.

Советник президента США по национальной безопасности из СВ, министр обороны и председатель ОКНШ – из КМП, командующий ССО – из СВ.

Разные корпорации ВПК за каждой из групп.

Параметры и география поставок продукции “Алмаз-Антей” – это перевес либо одной, либо другой группы в США.

9. Усиление ССО не может нравиться Директорату операций ЦРУ, т.к. там хотят работать через Global Response Staff (GRS), нанимающий сотрудников ССО в частные компании.

Интересы ЦРУ ближе вице-президенту США. И Э.Принсу.

Соответственно увеличение объёмов поставок продукции “Алмаз-Антей”, как фактор “угрозы” позволит перераспределить военный бюджет США в пользу корпораций, обеспечивающих “Третью компенсационную стратегию” . Большие вложения в инновации – это и плюс для технического шпионажа ЦРУ и АНБ.

10. Какой из вариантов будущего лучше – технологический рывок США и дальнейшая реиндустриализация или технологизация специальных операций и всемирная партизанщина, тактики и методы которой сейчас развиваются на территории Сирии?

В этом смысле неисполнение гособоронзаказа и перевод средств на другие проекты – это ведь тоже, в каком-то смысле, игра на пользу СВ, КМП и ССО. Они же будут через своих представителей в Конгрессе заявлять, что в России ничего особо опасного в технологиях в ближайшее время не ожидается.

11. Добавим сюда сделку “Роснефти” и китайской CEFC, которую возглавляет Е Цзяньмин. Т.е. фактически сделку с “карманом” ГРУ НОАК. Вспоминаем про А.Фомина в Минобороны и ВТС.

Если американцы нарушат договоренности – в Китай попадут определенные “изделия”. Не нарушат – может и не попадут.

Так можно и на IPO Saudi Aramco удачно зайти.

Поставки С-400 для Индии – угроза для Китая, поэтому возможны задержки или снижение объемов. Китай начнёт предъявлять претензии, например, по Венесуэле, тогда в Индии будет всё, что нужно.

Поставки С-400 в Турцию – раздражающий фактор на фоне работы “Роснефти” с Иракским Курдистаном, поэтому будет много согласований. Но потом эту нефть можно будет в юани и золото конвертировать.

Сирийские курды, на которых решили сделать ставку ССО США, становятся сдерживающим фактором для иранского КСИР и для турецкого СпН. Опять много тем для достижения договорённостей.

ВКС России в Идлибе разносят те подразделения, которые не выгодны туркам. Опять же и наследному принцу Салману так спокойнее – он все силовые структуры КСА взял под контроль и ему возвращение боевиков ни к чему.

12. Добавим Г. Шредера, который стал главой совета директоров “Роснефти” и известен своей помощью в разгроме ЮКОСа.

Г. Шредера не устраивал ЮКОС с проектами нефтепровода в Китай, но устроила “Роснефть” с более прочными связями с КНР. Что-то в этом есть.

При этом полпред президента на Дальнем Востоке – Ю. Трутнев – “исторически” ближе к С.Иванову. Т.е. рядом с Китаем далеко не все идёт так, как хотелось бы И.Сечину.

И подготовка инструкторами Э.Принса китайских ЧВК для охраны транспортных путей и попытка увеличить количество “частников” в Афганистане (как часть проектов вице-президента США) – это тоже не совсем в интересах ГРУ НОАК.

У Э.Принса контракт с CITIC. Эту корпорацию создавали в 1979 г. (события в Афганистане, Иране и КСА) при одобрении Дэн Сяопина, с которым очень сблизился Д Буш-старший, когда был директором ЦРУ, а перед этим работал на Тайване. Китаю предоставили возможность инвестировать в годы снижения цен на нефть.

Контракты Э.Принса – это продолжение дела Д.Буша-старшего.

Кроме того, именно по линии ЦРУ (и Blackwater) строилось взаимодействие с командой С.Иванова. А он потом “светил” сделки с Х-55, поставленных с Украины в КНР, Пакистан и Иран. Опять элемент А2/AD и сопутствующие выводы, когда Пентагон возглавил Р. Гейтс.

Теперь смотрим на этот пасьянс со стороны президента, думающего про 2018 год. Разные команды выстроили свои собственные коммуникации по всему миру. Нужны все. Спорят между собой за оборонные деньги – но так во всем мире происходит. Будем ограничивать, но не устранять. За срыв гособоронзаказа – длительный тюремный срок. Работайте элегантнее.

Кто в итоге лучше комбинации предложит, исходя из ситуации в мире, того и послушаем. Тогда и другие активнее думать начнут.

Сегодня одни убедительнее, завтра другие. Главное меру знать и “зарубежных партнеров” переигрывать.

По словам А. Башкуева, Д. Буш-старший в своем интервью, которое брал Ларри Кинг в декабре 1992 года, говорил, что зря американцы разрушали СССР и не удержались от грабежа – “я знаю русских, они ничего не простят, и ничего не забудут”.