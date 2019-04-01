«Летающий кошмар»: На Запад впечатлены новым необычным российским дроном-перехватчиком (ФОТО, ВИДЕО)

Западные СМИ оказались под впечатлением после просмотра видеоролика с испытаниями нового российского беспилотника-перехватчика, вооруженного автоматическим гладкоствольным карабином «Вепрь 12 Молот», который создан на базе Ручного пулемёта Калашникова (РПК).

Американское издание Foxtrot Alpha, специализирующееся на военно-политической тематике, прозвало этот боевой дрон «летающим кошмаром».

В статье «Российский беспилотник — летающий кошмар, о котором вы не знали» говорится, что продолжительность полёта такого БПЛА может достигать сорока минут. При этом оператор управляет им по каналу с видеосвязью, интегрированной с системой прицеливания оружия.

Автор публикации Кайл Мизоками также отмечает, что беспилотный аппарат обладает необычной системой взлёта — он поднимается вертикально в воздух из положения «сидя на хвосте». Выполнив задачу, дрон приземляется в том же положении. Такая удобная технология позволяет обходиться без специально подготовленной площадки.

В «Фокстрот Альфа» также положительно оценили вооружение экспериментального прототипа нового БПЛА. Гладкоствольный карабин «Вепрь 12 Молот», снаряженный патронами 12 калибра с дробью или картечью в комбинации с беспилотником-истребителем будет значительно более эффективен, чем автоматическая винтовка или пистолет, так как сбивать юркие малоразмерные воздушные цели — вражеские дроны, сподручнее «облаком» дроби, чем какой бы то ни было пулей. Достаточно хрупкие беспилотники моментально теряют свои аэродинамические качества даже при лёгком повреждении конструкции.

Отмечается, что такую ударную систему вполне можно использовать не только против БПЛА. И это особенно пугает автора материала.

«Это может быть многообещающая оружейная система, используемая как против других дронов, так и против людей. Это не так эффектно, как беспилотник, сбрасывающий 250-фунтовую бомбу со спутниковым наведением, но летающий и управляемый человеком дробовик, охотящийся на врагов, является страшной перспективой.

Война, как она есть, уже ужасна. А теперь представьте себе рой из тысяч летающих роботов с дробовиками», — подчёркивается в публикации Foxtrot Alpha.

Автор отметил ещё одну очень необычную способность летательного аппарата:

«Одна особенно впечатляющая особенность — это то, как маленький беспилотник реагирует на отдачу мощного ружья, продолжая лететь так, как будто ничего не было.

Согласно российским источникам, БПЛА, по-видимому, также имеет своего рода систему автоматического следования, которая позволяет оператору продолжать стрелять по цели «без дальнейшей настройки курса».

«Дрон был запатентован российским оборонным предприятием ОАО «Алмаз Антей», которое отвечает за некоторые из самых современных видов оружия в Москве, в том числе ракеты 40N6 для ракетной системы дальнего действия С-400 «Триумф», одной из самых совершенных ракетных систем в мире», — уточняет Кайл Мизоками.

«На видео хорошо видно, как беспилотник взлетает из положения «сидя на хвосте», быстро сбивает большой красный воздушный шар, затем несколько минут спустя сбивает самолет с дистанционным управлением, а затем возвращается на посадку в положении «сидя на хвосте», — добавляет он.

Читайте также: Тимошенко готовит Майдан, — главный пропагандист Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)