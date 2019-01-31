96-летний Нобелевский лауреат изобрёл источник дешевого электричества

По данным Business Insider, после изобретения оптического пинцета и получения Нобелевской премии, физик сразу же занялся другим проектом. Он моментально понял, что внезапная популярность поможет ему донести свою новую идею до большего количества людей. Разработкой устройства, которое способно во много раз уменьшить стоимость электрической энергии, он занимался в подвале своего дома в Нью-Джерси. Журналисты утверждают, что он встретил их в максимально удобной одежде: куртке с молнией, вельветовых штанах и сандалиях.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

Эшкин рассказал, что его идея состоит в создании конструкции из отражателей, которые увеличивают концентрацию света и многократно повышают мощность солнечных батарей. По его словам, использованные им детали стоят копейки, поэтому его изобретение может «спасти мир». Разработка велась в лаборатории на нижнем этаже дома: из-за искривленного позвоночника ему приходилось пользоваться тростью. Повозившись со множеством отражателей света, которые уже начали заполнять гараж, ученый обрел настолько большую уверенность в своей технологии, что теперь ждет очередной Нобелевской премии.