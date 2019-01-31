96-летний Нобелевский лауреат изобрёл источник дешевого электричества
В 2018 году лауреатом Нобелевской премии по физике стал 96-летний Артур Эшкин. Он был награжден за изобретение оптического пинцета, позволяющего удерживать микроскопические предметы размером с ДНК с помощью лазерного света. Как оказалось, это не единственная его идея, достойная престижной награды — в своем подвале он разработал устройство, которое способно многократно снизить стоимость электрической энергии и остановить загрязнение природы.
По данным Business Insider, после изобретения оптического пинцета и получения Нобелевской премии, физик сразу же занялся другим проектом. Он моментально понял, что внезапная популярность поможет ему донести свою новую идею до большего количества людей. Разработкой устройства, которое способно во много раз уменьшить стоимость электрической энергии, он занимался в подвале своего дома в Нью-Джерси. Журналисты утверждают, что он встретил их в максимально удобной одежде: куртке с молнией, вельветовых штанах и сандалиях.
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Эшкин рассказал, что его идея состоит в создании конструкции из отражателей, которые увеличивают концентрацию света и многократно повышают мощность солнечных батарей. По его словам, использованные им детали стоят копейки, поэтому его изобретение может «спасти мир». Разработка велась в лаборатории на нижнем этаже дома: из-за искривленного позвоночника ему приходилось пользоваться тростью. Повозившись со множеством отражателей света, которые уже начали заполнять гараж, ученый обрел настолько большую уверенность в своей технологии, что теперь ждет очередной Нобелевской премии.
Он отказался показывать готовый аппарат, но уверил, что подал все необходимые патентные заявки для своего изобретения, причем 47 из них он уже получил. $CUT$Вскоре он надеется опубликовать статью в журнале Science и распространить новость о технологии от его дома в Нью-Джерси до самых отдаленных уголков мира. По его словам, изобретение обеспечит недорогую, чистую, возобновляемую энергию для домов и предприятий.
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В интервью он поделился, что никогда не посещал уроки химии, и все необходимые знания получил от своей жены по имени Алина:
Я женился на ней, потому что она умная!
На вопрос интервьюера о том, как он распорядится денежным вознаграждением, он объявил, что вкусно поест с женой в дорогом ресторане. Жена, в свою очередь, напомнила о пяти внуках, которые вот-вот пойдут в колледж. Кстати, в отличие от мужа она не ждет второй премии и объявила, что одной вполне достаточно.
Источник: https://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/96-letniy-nobelevskiy-laureat-izobryol-istochnik-deshevogo-elektrichestva