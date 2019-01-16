Нобелевский лауреат, генетик Джеймс Уотсон лишен почетных званий

Он опять заговорил о расовых различиях

Мнение генетика

Statement by Cold Spring Harbor Laboratory addressing remarks by Dr. James D. Watson in “American Masters: Decoding Watson”https://t.co/irMnebcI3K — ColdSpringHarborLab (@CSHL) 11 января 2019 г.

Дело всей жизни

Судьба медали

В заявлении известной лаборатории Колд Спринг Харбор в штате Нью-Йорк, где работал генетик, комментарии 90-летнего ученого названы "необоснованными и безответственными".Доктор Уотсон делал подобные заявления в 2007 году, но позже отказался от них и принес извинения.В 1962 году ученый вместе с Морисом Уилкинсом и Фрэнсисом Криком получил Нобелевскую премию за открытие структуры ДНК.Однако в 2014 году доктор Уотсон продал свою золотую медаль, заявив, что научное сообщество подвергло его остракизму после его высказываний о различиях в интеллектуальном и физическом развитии различных рас.Уотсон указывал, что различия между белыми и чернокожими в интеллектуальных способностях проявляются в тестах IQ. Большинство экспертов по интеллектуальному развитию считают, что эти различия объясняются средой, в которой живут, соответственно, белые и чернокожие, а не генетической предрасположенностью, цитировала в начале января газета New York Times директора Национальных институтов здоровья США доктора Фрэнсиса Коллинза.В настоящее время Уотсон находится в доме престарелых, где восстанавливается после автомобильной аварии и, как сообщается, слабо понимает, что происходит вокруг него.В 2007 году генетик дал интервью британской газете Sunday Times. В нем он сказал, что "удручен перспективами Африки", так как "вся наша социальная политика основана на том факте, что их интеллект такой же, как наш, – а данные всех тестов показывают, что это не так".Уотсон также сказал, что все надеются на всеобщее равенство, но "люди, которым приходится иметь дело с чернокожими работниками, знают, что это не так".После этих комментариев доктор Уотсон потерял работу в лаборатории Колд Спринг Харбор и был отстранен от всех своих административных обязанностей. Он написал извинение и сохранил звание почетного канцлера, почетного профессора имени Оливера Р. Грейса и почетного попечителя.Но теперь лаборатория города Колд Спринг Харбор заявила, что лишает Джеймса Уотсона и этих званий в свете того, что его взгляды не изменились. Интервью с ученым было частью документального фильма "Американские мастера: расшифровывая Уотсона", вышедшего в эфир на американском телеканале Пи-би-эс в начале месяца."Заявления доктора Уотсона являются предосудительными, не подкрепленными наукой", – говорится в заявлении лаборатории, где также отмечается, что они фактически перечеркивают его извинения.Взгляды Джеймса Уотсона вызывали неоднозначную реакцию общественности и до этого случая. Он, например, говорил, что полные люди недостаточно амбициозны.Кроме того, он как-то предлагал использовать генную инженерию для создания исключительно красивых девушек, чем заслужил обвинения в одобрении евгеники.Ученый стал директором лаборатории Колд Спринг Харбор (CSHL) в 1968 году, ее президентом в 1994 году и канцлером десятилетие спустя. В его честь названа докторантура при лаборатории.В интервью информационному агентству Ассошиэйтед пресс сын ученого Руфус Уотсон сказал, что заявления генетика могут выставить его как фанатичного человека с дискриминационными взглядами, но это не так."Они просто представляют его довольно узкую интерпретацию генетической предрасположенности… Для моего отца эта лаборатория – дело всей его жизни, тем не менее, теперь лаборатория считает его своей проблемой".В июне 2015 года во время визита Джеймса Уотсона в Москву, где он выступал в Академии Наук, ученому вернули проданную им ранее медаль Нобелевского лауреата.В 2014 году в результате торгов медаль ушла с молотка на аукционе Christie's за 4,8 млн долларов. Нобелевские медали изготавливаются из 18-каратного золота. Christie's перед торгами оценивал медаль в 2,5 – 3,5 млн долларов.Уотсон тогда заявил, что намерен отдать часть вырученных от продажи медали денег на благотворительность и поддержку научных исследований.Ее купил российский миллиардер Алишер Усманов, который сразу же заявил, что намерен вернуть ее Уотсону."Я считаю недопустимой ситуацию, при которой выдающийся ученый продает награду, полученную за свои достижения, – сказал тогда Усманов. – Работы господина Уотсона способствовали исследованиям по борьбе с раком, от которого умер мой отец. Для меня важно, что мои средства будут направлены на научные исследования, а награда останется у человека, который заслужил ее, как никто другой".Награда Уотсона стала первой медалью в истории премии, проданной самим лауреатом еще при жизни.Трехмерная молекулярная структура ДНК, кодирующая индивидуальный состав белков, из которых строится организм человека, была открыта Уотсоном и Криком в 1953 году на основе экспериментальной базы данных, составленной Морисом Уилкинсом, Рэймондом Гослингом и Розалинд Франклин.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com