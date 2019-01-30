Вмешательство США в Венесуэлу: История и лицемерие
22:23. 30 января 2019 Просмотров - 217 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О предыстории попыток США управлять Венесуэлой.
Вмешательство США в Венесуэлу: История и лицемерие
Западном полушарии нет ни одной нации, которая бы не ощутила на себе щупальца американского империализма. Конечно, Венесуэла не исключение. Вашингтон с XIX века вмешивается здесь во внутренние дела. И продолжает делать это по сей день, когда призрак очередного государственного переворота и даже прямого американского военного вторжения становится все больше с каждым днем. В течение большей части прошлого столетия вмешательство США здесь было связано с нефтью, но так было не всегда. Участие Вашингтона в пограничном споре между Венесуэлой и Великобританией в 1895 году стало ключевым событием в становлении США как мировой сверхдержавы. Администрация президента Гровера Кливленда, ссылаясь на запрет доктриной Монро европейской колонизации Америки, встала на сторону Венесуэлы. Правительство Кливленда, которое отметило, что «сегодня США практически полновластны на этом континенте», завуалированно начало угрожать Британии войной, поэтому той пришлось согласиться с требованиями Соединенных Штатов.
Во время голландско-венесуэльского кризиса 1908 года ВМС США помогли вице-президенту Венесуэлы Хуану Гомесу захватить власть путем переворота.
Гомес, известный по прозвищу Сом, будет править страной либо напрямую, либо через марионеточных президентов до своей смерти в 1935 году. Его режим был по-средневековому жестоким. Его головорезы любили заковывать политзаключенных в grillos – ножные кандалы, после которых люди оставались инвалидами. И их еще можно назвать счастливчиками! Несчастных подвешивали на крюки для мясных туш за горло или яички.Гомес был фантастически продажным. Его состояние на момент смерти насчитывало 200 миллионов долларов (это равно сегодня 3,5 млрд долларов). Он очаровал Вашингтон и Уолл-стрит, предоставив высокодоходные концессии нефтяным компаниям, таким как Standard Oil (сегодня ExxonMobil) и Royal Dutch Shell.
Ромуло Бетанкур, который в середине прошлого века дважды избирался президентом Венесуэлы и которого считают отцом демократии в этой стране, писал, что «Гомес был инструментом иностранного контроля над венесуэльской экономикой, союзником и слугой влиятельных внешних интересов».
Эксплуатация огромных нефтяных ресурсов Венесуэлы была целью политики и действий США по отношению к этой стране более чем столетие. Они поддерживали жестокого репрессивного диктатора Маркоса Переса Хименеса, во времена которого политических заключенных подвергали столь же ужасным пыткам. Хименес был настолько щедр к транснациональным корпорациям, насколько жесток к своему народу. Соединенные Штаты считали тирана своим близким союзником и даже наградили его орденом «Легион почета» за «исключительно достойные действия, выдающиеся заслуги и достижения», а также очень помогали его Директорату национальной безопасности, который посадил в тюрьму, пытал и убил тысячи невинных венесуэльцев.
Венесуэла перешла к демократии в 1958 году, а большая часть латиноамериканских стран попали под железный кулак военной диктатуры, поддерживаемой США. Вооруженные силы и силы безопасности этих репрессивных режимов часто обучались Соединенными Штатами – в военной «Школе Америк» и других местах. Они учились похищать, пытать, убивать и подавлять демократию.
В то время как эскадроны смерти, подготовленные и выученные США, убивали, пытали и терроризировали тысячи невинных мужчин, женщин и детей, венесуэльцы десятилетия жили в мире. Однако США никогда не прекращали вмешательства в дела Венесуэлы. После того, как в 1998 году на свободных и справедливых выборах был избран Уго Чавес, а за этим последовала Боливарианская революция, вмешательство США достигнет такого уровня, что потрясет сознание мировой общественности.
Боливарианская революция, ряд социальных и экономических реформ, которые резко сократили бедность и неграмотность, улучшили здравоохранение и другие условия жизни венесуэльцев, получила признание во всем мире. Реформы включали в себя национализацию ключевых элементов экономики как часть социалистической повестки. Это сделало Чавеса любимцем миллионов и врагом олигархов. Экспорт Боливарианской революции включал установление мирных международных отношений по всей Америке, а также предоставление бесплатного печного топлива для нуждающихся американцев. Чавеса заметили в Вашингтоне.
Администрация Джорджа Буша-младшего, который назвал Чавеса в речи перед ООН «дьяволом», поддержала неудавшийся военный переворот 2002 года в Венесуэле. Попытка переворота была тесно связана с видными неоконсерваторами: Эллиотом Абрамсом, преступником по делу Иран-контрас, скрывавшим массовые убийства, совершенные американскими эскадронами в Центральной Америке, и Эрихом Рейхом, убежденным сторонником высланных из Кубы террористов, которые убили сотни невинных женщин, мужчин и детей по всей Америке. Два основных заговорщика, Эфраин Васкес и генерал Рамирес Поведа, проходили обучение в «Школе Америк». Переворот ненадолго устранил Чавеса от власти, но лояльные силы и народная поддержка помогли ему вернуться через 47 часов.
Барак Обама продолжал политику демонизации Чавеса, правительство которого он называл авторитарным. В 2015 году Обама объявил Венесуэлу «международной угрозой». Изумительное утверждение, особенно учитывая, что страна никогда не начинала войну. А Соединенные Штаты более 50 раз вмешивались, нападали, вторгались и оккупировали страны Латинской Америки и Карибского бассейна. Пока рассуждал Обама, США бомбили семь стран на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Южной Азии. Десятилетия США были очень щедры и к соседней Колумбии, где проходили массовые убийства и репрессии против коренных народов и рабочего класса.
С поразительным, но типичным американским лицемерием Дональд Трамп объявил экономические санкции Николасу Мадуро, которого выбрали президентом Венесуэлы в 2013 году после смерти Чавеса. Мадуро поклялся продолжать Боливарианскую революцию, а правительство Трампа пригрозило напасть на Венесуэлу, говоря о «страданиях» народа. Тем временем Трамп продолжает поддерживать худших нарушителей прав человека – фундаменталистскую монархию в Саудовской Аравии, которая развязала войну в Йемене и спровоцировала голод, что унесло десятки тысяч жизней, и которая проводит жесткие репрессии против собственных поданных.
Последние шаги Трампа – по признанию нелегитимного узурпатора Хуана Гуайдо и назначению неолиберального консервативного хищника Эллиота Абрамса специальным посланником – по всей видимости, должны посеять семена диверсий и мятежа среди правительства и военных. Это логически вытекает из слов советника по национальной безопасности Джона Болтона, неоконсерватора и сторонника вторжения в Ирак в 2003 году, который также выступал за смену режима в Иране, Венесуэле и в других местах. Он назвал Кубу, Венесуэлу и Никарагуа «тройкой тирании». Эта лицемерная характеристика отсылает к выражению Буша «ось зла».
Соединенные Штаты почти всегда противостояли – будь то путем убийств, шпионства или санкций – любому правительству или движению, которое свободно выбирать свой политический и экономический путь, если оно будет отклоняться от капиталистического порядка, поддерживаемого Вашингтоном и Уолл-стрит. Они давно собираются сокрушить открыто не повинующуюся Боливарианскую революцию, как и раньше подавляли народные революции и движения. Режим Мадуро далек от совершенства. Но называть Мадуро диктатором и отстаивать смену режима в Каракасе, поддерживая худших тиранов по всему миру, дружественных США, – это вопиющее и кровавое лицемерие, которое знакомо самым бедным странам и народам в мире.
Брэтт Уилкинс
Перевод Е. Андреевой
https://www.telesurenglish.net/opinion/The-History—and-Hypocrisy—of-US-Meddling-in-Venezuela–20190128-0016.html – оригинал на английском языке
https://prometej.info/blog/istoriya/vmeshatelstvo-ssha-v-venesuelu-istoriya-i-licemerie/ – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4741927.html