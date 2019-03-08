Мир в Европе начинается в Венесуэле.
16:16. 8 марта 2019 Просмотров - 194 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Жан-Люк Меланшон, ныне, самый популярный французский политик, о ситуации в Венесуэле и о будущем Европы.
Мир в Европе начинается в Венесуэле.
Будут ли Соединенные Штаты атаковать Венесуэлу? В эти часы судьба мира в Южной Америке может определиться на последующие десятилетия. Я уже отстаивал на страницах газеты «Ле Монд» вместе с моими друзьями идею о демократическом решении, предложенном Мексикой и Уругваем: напрасно. Только президент Николас Мадуро выразил намерение участвовать в поисках позитивного решения. Соединенные Штаты и их лакеи перешли от одного встречного предложения к другому с явным намерением сорвать их выполнение. Со своей стороны, президент Франции поставил ультиматум о выборах в законодательные органы. Когда Николас Мадуро заявил, что готов, Макрон и его европейские коллеги неожиданно потребовали президентских выборов. Вот что я имею в виду,
Таким образом, на протяжении этого периода происходили безответственные провокации с интенсивностью и недобросовестностью, которые позволили многим людям понять, что действия Соединенных Штатов касаются не продовольственной ситуации венесуэльцев или прав человека. Понятно, что цель это венесуэльская нефть и сохранение господства Империи в регионе, который она считает своим задним двором в Южной Америке.
Для многих из нас ясно, что для Соединенных Штатов права человека являются лишь предлогом, что это страна официальных пыток в Гуантанамо, расовой сегрегации и поддержки худших крайне правых правительств в мире. в Европе, на Ближнем Востоке и в других местах. Но многие добросовестные люди ждут, чтобы понять, что происходит. Им трудно осознать агрессивную мощь, которой обладают Соединенные Штаты с момента их основания и 222 лет войны за 229 лет существования. Многие забыли или не знали о мрачных годах убийств и пыток по всей Латинской Америке под руководством военной машины США, где они учили садистских зверей, таких как французский генерал Ауссарес. Это случилось в 70-х,
Что касается Венесуэлы, то многие люди не знают, что Уго Чавес подвергся нападению со стороны мятежников и, в одном из случаев чудом избежал смерти. Без помех на улицах со стороны миллионов людейЮ особенно бедных, Чавес был бы застрелен заговорщиками. Они также игнорируют тот факт, что, если Франция в течение 25 лет держала в тюрьме преступных генералов в интересах французского Алжира, виновные в перевороте против Чавеса были освобождены.
Но каково бы ни было наше мнение о США. и даже в отношении Венесуэлы, уважаемые граждане, мы стоим у своеобразного водораздела – что мы считаем справедливым и полезным для всех в настоящее время в мировом порядке. Потому что мировой порядок это главное. Собрав мировое общественное мнение в своем крестовом походе против Венесуэлы, Соединенные Штаты заставили нас всех также высказать свое мнение. После стольких катастрофических эпизодов, как, например, эпизод с оружием массового уничтожения Саддама Хусейна, предупреждения теперь проявляются во всех военных действиях США. Если сначала многие заняли охранительную позицию, с тех пор мы видим, что атлантистский энтузиазм ослабевает.
До такой степени, что теперь пробуждаются наивные или безответственные главы государств, особенно в Европе. После признания лидера заговорщиков государственного переворота в Венесуэле «ответственным президентом», они понимают, что открыли дверь военному вмешательству США, чтобы навязать свою марионетку. Европейские лидеры, наконец, понимают, что Южная Америка не является "детским континентом", который должен быть исправлен своими европейскими или американскими родителями. Европейские лидеры, наконец, понимают, что вооруженная интервенция против Венесуэлы является частью "Криншпиля» Соединенных Штатов на континенте, где и европейцы, и китайцы, и русские теперь имеют противоположные интересы. Они узнают, что Венесуэла является лишь вступлением, прежде чем те же аргументы будут использованы против Кубы и Никарагуа.
Я привожу здесь только аргументы, ограниченные конфликтом интересов. Но список причин и факторов, которые препятствуют военному вторжению в Венесуэлу, гораздо длиннее. Моя цель состоит в том, чтобы честные души, которым небезразличны факты, не увлекались упрощенной пропагандой, исходящей из Соединенных Штатов и распространяемой в нашей стране под влиянием их прессы. Тема Венесуэлы страстно рассматривается во Франции врагами латиноамериканских левых. Они смешивают преданный «атлантизм» (для них Соединённые Штаты – это решение, а не проблема) и удовлетворение от ставок на возрождение холодной войны. В этом видении мы, назначены на положение слепых друзей диктаторского режима. Я не говорю еще раз, насколько отвратительными являются «двойные стандарты» со стороны претенциозных проповедников.
Однако не стоит попадать в их ловушку. Мы должны продолжать спорить. Потому что безоговорочные друзья США действительно не имеют аргументов. Вспомните неудачный показ в студии France 2 канала этого странного франко-венесуэльского оппозиционера из Испании, который использовал в качестве аргумента нехватку туалетной бумаги в Каракасе, чтобы потребовать ликвидации власти Чавеса. Вот тогда эти великие демократы поддерживают проект вооруженного вмешательства из страны, Колумбии, где более 50 демократов, включая нескольких журналистов, были убиты с момента окончания президентских выборов, даже не сказав в память о них сострадательного слова. Но их шоры не имеют значения. Это, прежде всего, друзья Соединенных Штатов, которые забывают об интересе и положении своей страны, Франции. Потому что предстать перед глазами всей Латинской Америки, подобно болонкам США, нехорошо в любой социальной среде этого континента. Мы должны понимать, что национализм в Южной Америке является основополагающей идеей со времен войны за независимость против Испании.
По мнению французских лидеров, существует старый клуб колониализма, который заставляет их упускать из виду политическую и экономическую реальность современного мира. Эти французские телевизионщики и политики не способны думать о равных отношениях со странами, в которых когда-то доминировали наши страны. Им не удается мыслить эти отношения вне рамок старого разделения мира. По их мнению, Африка – это зоня влияния Франции, а Южная Америка – зона влияния Соединенных Штатов. Все связано. Соединенные Штаты помогают французскому правительству уничтожить Ливию (для ее же блага, разумеется), а взамен французские лидеры аплодируют всем тем, кто любит Соединенные Штаты на их континенте. Я лишь цитирую здесь, чтобы Ливия не затеняла более свежие, столь же плачевные примеры,
Фактически, возвышенные люди из Европы и других стран ожидали, что правительство Мадуро рухнет. Но этого не произошло. Получилось ровно наоборот. Как только появились разговоры о вооруженном вмешательстве Соединенных Штатов и там стали звучать европейские голоса, все большее число людей, в том числе противники Мадуро, отказались от заговорщиков, которые внезапно стали рассматриваться как проводники интервенции.
Национализм латиноамериканских народов мало известен или презирается во Франции. Мало кто понимает, что Европа для многих – это также Испания, ее бывший колонизатор, Франция и ее экспедиция в Мексику. История также существует в коллективном сознании народов Южной Америки и люди помнят о вмешательствах США. И это так же невыносимо для них, как и для Франции военное вмешательство Германии. Все равно, как если бы они решили помочь жёлтым жилетам и назначить Эрика Друэ президентом «во главе Франции». Я намеренно провожу это карикатурное сравнение, чтобы попытаться пробудить совесть в отношении реальности чувств народов нового мира, которых так много людей в Европе не знают. Потому что они продолжают считать их беспокойными детьми, а их страны – условно-досрочно освобожденными. Я знаю, что это будет стоить мне новых оскорблений, грубого осуждения и всех тех других нападок, которые я уже пережил по этому вопросу, а также по многим другим вопросам нашей внешней политики. Но я считаю своим долгом постоянно открывать альтернативные пути противопоставленные господству глобализированного насилия.
Я принимаю сравнительные оценки за последние 25 лет. От первой войны в Персидском заливе до Афганистана и Сирии, когда я допустил ошибку перед масштабной кампанией средств массовой информации и атлантистами, которые хотели войны в качестве решения? Где ваши войны решили одну из ваших проблем? Где ситуация сегодня лучше, чем раньше? На этом этапе своей борьбы против войны в Венесуэле, я хочу признать ошибку, которую я сделал в прошлом. Потому что я верю, что этот пример поможет поразмышлять и о настоящем. Я согласился с идеей бесполетной зоны в Ливии, когда Каддафи угрожал спровоцировать, по его собственным словам, кровавую бойню в повстанческом городе. Я был безрассуден, потому что Совет Безопасности ООН был единодушен в этом отношении. Эта ошибка была использована НАТО, и бесполетная зона превратилась в зону чрезмерных бомбардировок. В то время меня резко критиковали многие дорогие друзья в Южной Америке, которые упрекали меня в моей изобретательности и которых я упрекал в том, что они ничего не понимают в народных революциях Магриба. В этом случае история дала им больше оснований, чем мне. Но это показывает, что важно серьезно понимать мотивы главных действующих лиц и иметь четкое представление о том, что для нас важнее всего отстаивать.
Франция не является ни дополнением вооруженных сил США, ни одной из опор "Запада". Франция не "западная" нация. На мой взгляд, Франция – универсалистская нация. Кроме того, наша страна присутствует на южноамериканском континенте, я не перестаю это повторять. Франция присутствует в Гайане с ее самой длинной сухопутной границей с Бразилией, протянувшейся на 800 километров. Она присутствует в Карибском бассейне, где Мартиника и Гваделупа, которые могут обеспечивать сотрудничество с странами Карибского бассейна. У нас есть лучшее будущее, чем быть солдатами Империи. Наш первый долг в мире – быть на стороне права народов на самоопределение.
Это может показаться абстрактным. Но французское движение за независимость, которое является моей политической линией и программой «Общее будущее», напротив, является конкретным вкладом, который наша страна может предложить, выступая против постоянного решения проблем силой оружия. Оружие не решает проблем, на мой взгляд. Говоря об этом, я оставляю в стороне в этот момент моральный вопрос о преступлениях, которые они совершают при любых обстоятельствах и без исключения. Чаще всего оружие ничего не исправляет, но все это усугубляет. В случае Венесуэлы, чего может добиться американское вмешательство? Предположительную победу, которой они не смогли добиться во Вьетнаме и Афганистане?. Эта интервенция не может «решить» проблемы Венесуэлы, но зато может решить судьбу владения крупнейшими в мире запасами нефти, которые США могут потреблять уже сейчас.
После этого я добавляю то, что имеет значение для моей мотивации по этому вопросу, но я не использую это как аргумент против военной интервенции. Венесуэла – дружественная страна и народ с замечательной политической приверженностью правам бедных и угнетенных. Венесуэла никогда не уклонялась от своей поддержки, от траты своих денег или своих знаний, когда стихийные бедствия поражали народы континента и Карибского бассейна. Французы извлекали выгоду из этой помощи в каждом из бедствий, происходивших в Карибском море. У нас нет никаких споров с этой страной. Можно понять трудности правительства страны, доходы которой от нефти упали на две трети. Особенно, когда оно широко распределяло этот доход в самых разных сферах социального обеспечения,
Если народ Венесуэлы пришел к выводу, что он был неправ в избрании своей политики и своих лидеров, он скажет об этом, когда придет время, потому что выборы в Венесуэле свободны. Их результаты оспариваются лишь несколькими проигравшими, людьми, которые напрасно бойкотируют выборы. И США, конечно. Но ни одна международная организация не подвергла их сомнению. Это не так, например, как в Казахстане, который предоставляет Франции весь уран, который она покупает, но чья правящая партия и президент находятся у власти с 1989 года и обвиняются в бесчисленных преступлениях, пытках и фальсификации выборов. Однако несколько месяцев назад Франция подписала соглашение о сотрудничестве с этой страной, и представитель La République (официальная партия правительства Макрона) поздравил эту страну с ее демократическим прогрессом. Конечно, я проголосовал против. Конечно, «макронисты», которые возмущены Венесуэлой, проголосовали за дружбу, подкрепленную казахским режимом.
Мое личное убеждение было основано на опыте, накопленном в этой области в течение нескольких десятилетий участия в международных вопросах. Необходимо сделать все, чтобы США не напали на Венесуэлу. Нет законных оснований для этого военного вмешательства. И то, что там происходит, напрямую касается нас. Речь идет о том, чтобы узнать, признаем ли мы, что Соединенные Штаты являются мировым хозяином. Ибо тогда этот хозяин будет и нашим хозяином тоже. В Европе это приведет нас к тому, что размещение батарей ракет НАТО в Польше поставит нас перед угрозой ответной установки ракет со стороны русских, направленной в сторону командных центров НАТО в Бельгии и в Германии. Эта ситуация хуже, чем холодная война.
Жан-Люк Меланшон
https://insurgente.org/jean-luc-melenchon-la-paz-en-europa-comienza-en-venezuela/ – оригинал
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4827475.html