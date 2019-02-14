Открытое письмо Мадуро народу США
17:49. 14 февраля 2019 Просмотров - 211 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МАДУРО НАРОДУ США
Если я знаю что-нибудь, – то это о народе, потому что точно так же, как Вы, я – человек из народа. Я родился и вырос в бедном районе в Каракасе. Я появился на свет в разгар социальной борьбы в Венесуэле, подвергался дискриминации и неравенству. Я не магнат; я – рабочий, который полагается на причину и сердце, и сегодня у меня есть большая честь быть лидером строительства новой Венесуэлы на основе модели развития и социального равенства, построенной Президентом Уго Чавесом с 1998 и вдохновленной боливарианским наследием.
Мы живем в исторические времена. Это дни, которые определят будущее наших стран между войной и миром. Те, кто представляет Вас в Вашингтоне, хотят принести к нашим границам ту же ненависть, что они посеяли во Вьетнаме. Они хотят вторгнуться и вмешаться в дела Венесуэлы, – как они говорили тогда и говорят теперь – от имени демократии и свободы. История о якобы узурпация власти в Венесуэле столь же ложная как и история об оружии массового уничтожения в Ираке. Это – обман, у которого могут быть драматические последствия для всего региона.
Венесуэла – страна, которая через ее конституцию 1999 широко развилась в плане её единства и демократии для главного её героя – людей, и которая за прошедшие 20 лет беспрецедентным способом является и сегодня одной из стран использующих большинство избирательных процессов. Вам может не понравиться наша идеология или её проявления, но мы существуем, и мы – миллионы.
Я говорю это людям Соединенных Штатов Америки, чтобы предупредить их о серьезном и опасное намерении, которое фракции в Белом доме имеет для вторжения в Венесуэлу, которая имела бы непредвиденные последствия для моей страны и для всех Америк. Президент ДональдТрамп также намеревается разрушить благородные инициативы для диалога, поощренного Уругваем и Мексикой, с поддержкой CARICOM, для мирного и взаимовыгодного решения, которое принесло бы выгоду Венесуэле.
Мы знаем, что на благо Венесуэлы должны сесть и говорить; отказ от диалога приведёт на путь силовой борьбы. Давайте сконцентрируемся на словах Джона Ф. Кеннеди, высказанных в ООН: «Никогда не отказывайтесь от переговоров из страха. Но позвольте нам не бояться, чтобы вести переговоры». Те, кто не делает это, – хотят диалога, боящегося правды! Политическая нетерпимость к венесуэльской боливарианской модели и игнорирование угрозы голода для страны с огромной нефтью и полезными ископаемыми, а также другими большими богатствами, привели к созданию международной, возглавляемой американским правительством коалиции с совершенно безумными планами нападения на Венесуэлу под ложным предлогом оправдания его несуществующим гуманитарным кризисом.
Люди Венесуэлы чувствовали боль в социальных ранах, вызванных преступной торговлей и финансовой блокадой, к которым добавились разграбление и воровство из наших финансовых ресурсов и активов в странах, принявших планы этого сумасшедшего нападения. Тем не менее, благодаря нашей инновационной системе социального обеспечения, мы гордо продолжаем быть страной с высоким индексом развития человеческого потенциала и самым низким неравенством в обеих Америках. Люди Соединенных Штатов должны знать, что эта сложная, многообразная агрессия намечена в расчёте на полную безнаказанность и с грубым нарушением Устава Организации Объединенных Наций, который явно запрещает угрозу или использование силы, среди других принципов и резолюций принятых в целях мира и отношения дружбы среди стран.
Мы хотим продолжать быть торговыми партнерами с людьми Соединенных Штатов, как это было во всей нашей истории. Ваши политики в Вашингтоне, однако, готовы послать Ваших сыновей и дочерей, чтобы умереть в абсурдной войне, вместо того, чтобы уважать священное право венесуэльцев на самоопределение и охрану их суверенитета.
Как и Вы, люди Соединенных Штатов, мы венесуэльцы – патриоты. И мы защитим то, что является нашим в каждой части нашей души. Сегодня, Венесуэла объединена одним единственным протестом требования конца агрессии, который стремится задушить нашу экономику, и социально душит наш народ, а также конца серьезным и опасным угрозам военного вмешательства против Венесуэлы. Мы обращаемся к лучшим людям американского общества, которое также является жертвой его правителей.
Таким образом, Вы можете присоединиться к нашему призыву к миру. Давайте будем едины против подстрекательства к войне и войны.
Да здравствует народы Америк!
Николас Мадуро
Президент Боливарианской Республики Венесуэла
https://vk.com/wall-156278021_6780 – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4777832.html
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Они читать не умеют столько много букафф..
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Мадуро прав,сегодня,когда процессы управления народами перешли на ГЛОБАЛЬНЫЙ уровень,и когда так наз. управленцы(разрушенцы) известны всему миру…когда известны и их кровавые методы “управления”- только ОСОЗНАВ эту общемировую болезнь,мы можем её победить…Только навалившись всем светлым(настроенным на созидание) миром,мы сможем одолеть зту враждебную гниль…Как это сделать- вот в чём вопрос…
Простые люди всей Земли одинаковы в своих устремлениях к миру во всём мире и понимают друг друга…но как победить сатанистов,для которых нажива на войне-мать родна…?