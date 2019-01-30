Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 30 января 2019

Сирия 2019: Оценка национальной разведки США

Из выступления директора национальной разведки США Дэна Коутса в Конгрессе США по поводу развития ситуации в Сирии в 2019 году.1. Силы президента Сирии Башара Асада по большей части уже победили оппозицию и в 2019 году будут решать задачу восстановления контроля над оставшейся территорией страны.2. На текущий момент Асад решает задачу восстановления контроля над территорией "оппозиции" в Идлибе, а также расширяет дипломатические контакты с другими странами.3. Сирийские власти приложат максимум усилий, чтобы избежать прямого военного конфликта с Турцией и Израилем.4. Протурецкая оппозиция с Идлибе вряд ли сможет противостоять военным усилиям Асада по восстановлению контроля над Идлибом. Максимум на что хватит ее ресурсов это локальные мятежи в районах контролируемых Асадом в ближайшие несколько лет.5. Дамаск использует турецкое давление на курдов, чтобы заключить с ними более выгодную для себя сделку, стремясь путем этих переговоров восстановить контроль над северо-восточной частью страны.6. В дальнейшем, Дамаск планирует переговорным путем вернуть под свой контроль те территории, которые сейчас контролируются турецкими войсками.7. Интенсивная борьба с остатками ИГИЛ будет вестись лишь в тех районах, которые представляют экономическую и логистическую значимость.8. Россия и Иран укрепят свое присутствие в Сирии и будут использовать свою военно-политическую поддержку Дамаска для защиты своих экономических интересов в этой стране.

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Русская военная школа в условиях сирийской войны: теория, практика, экзамен

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Про разборки в Хаме

Коротко по разборкам в Хаме.



Некоторое время назад (18-19 января) в соц.сетях появилась информация о столкновениях между сирийскими военными на севере провинции Хама. Якобы солдаты 4-й дивизии САА воевали с частями 5-го штурмового корпуса, из чего делались космические выводы о начале войны России и Ирана в Сирии, потому что одну бригаду снабжает Россия, а другую бригаду снабжает Иран.При этом нет ни фотографий, ни видео столкновений, ни уничтоженной техники, ни госпиталей забитых ранеными, хотя в некоторых сообщениях война приняла совсем уж апокалиптические масштабы, с сотнями убитых и десятками уничтоженных танков. Значительная часть сообщений проистекала с анти-иранских аккаунтов вроде https://twitter.com/Michael16374273, связанных с поддержкой иранской оппозиции и враждебных нынешнему политическому режиму в Тегеране.

Например, еще 18 января, когда история про "масштабную войну" еще не появилась в более крупных издания, аккаунт "Коалиция иранской оппозиции" сообщает:

Продолжающиеся боевые действия между 5-й бригадой (при поддержке России) и 4-й бригадой (при поддержке Ирана) в провинциях Хама и Эль-Габ – десятки убитых и раненых – 4-я бригада вытеснена с севера и заменена 5-й бригадой / "Тигровыми силами" "(Русский контролируется)

Разумеется никаких фото, видео или источников не приводится. В публикации "Шпигель", куда данное сообщение позднее перекочевало, они тоже отсутствуют. Хотя с момента появления подобных заявлений, уже все соц.сети были бы забиты фото и видео, как это происходит при любой более-менее крупной движухе в Хаме с обеих сторон, где применялась бронетехника, артиллерия и настрогали штабеля трупов.

Касательно того, имели ли место столкновения внутри про-Асадовского лагеря, то конечно имели, причем на протяжении всей войны, что вызвано в первую очередь крайней разношерстностью вооруженных формирований воюющих на стороне Асада.

Конфликты возникали как на почве борьбы за иерархию и территориальный контроль, так и по сугубо банальным меркантильным (или даже полукриминальным) соображением. В меру сил их старались тушить и купировали последствия. Можно вспомнить аресты сирийских солдат российскими военными в Дамаске за притеснения местных жителей. Соответственно, в самих конфликтах вунтри про-асадовского лагеря нет ничего нового.



Российская военная полиция и мародеры из сирийской республиканской гвардии https://colonelcassad.livejournal.com/4215461.html

Тогда этот случай пытались раздувать как конфликт России с Асадом.

На что важно обратить внимание.

В последнюю неделю в северную Хаму идет переброска крупных контингентов сирийских войск для весьма вероятного наступления на Идлиб. Перебрасываются крупные силы пехоты и тяжелой техники. Боевики "Джейш-аль-Исса" обороняющие Эль-Латаминский выступ заявляют о том, что нарастают признаки подготовки масштабной наступательной операции, а артиллерийские обстрелы позиций боевиков становятся все более интенсивными и смертоносными.

На равнине Аль-Габ боевики ожидают удара со стороны частей 5-го штурмового корпуса и "Сил Тигра", которые могут как вести наступление на Джиср-аль-Шугур, так и на Мара Нуман.



Удар на северо-восток может привести к окружению группировки "Джейш-аль-Исса" на Эль-Латаминском выступе, поэтому боевики направили запрос к другим группировкам, прося их оказать помощь в случае начала наступления сирийских войск.

Произошедший конфликт (если таковой действительно произошел), служит удобным материалом для пропаганды боевиков и их спонсоров, так как позволяет поднять боевой дух боевиков, показывая, что внутренние разногласия есть не только среди боевиков (где они носят перманентный характер), но и у про-асадовских сил. Но это локальный уровень, который никак не может помешать наступлению, если политическое решение о его проведении будет принято/уже принято (в том числе в Москве).

Примечателен акцент на иранской теме, где этот конфликт пытаются представить как начало выдавливания Ирана из Сирии с помощью России, на чем акцентирует внимание израильская и европейская пресса.

Тут важно помнить, что еще в 2017 году ряд аналитических центров работающих на Пентагон прямым текстом указывали, что в интересах США и Израиля необходимо разрушить смычку России и Ирана, так как она уже привела к краху стратегии по свержению Асада и мешает анти-иранским планам Вашингтона и Тель-Авива. Соответственно, предпринимались, предпринимаются и будут предприниматься попытки вбить клин между Россией и Ираном, раздувая объективно существующие проблемы в отношениях (на рынке нефти, по вопросу использования авиабаз, по позиции России в ирано-израильском конфликте и т.д.- обычные трения среди партнеров по коалиции). Поэтому информационная обслуга американо-израильской линии так трепетно ухватилась за эту тему.

Но как заявил в недавнем выступлении глава "Хезбаллы" Насралла, когда США пытались обязать Россию добиваться от Ирана ухода из Сирии и взять на себя обязательства по этому поводу, то получили от России отказ, что куда как нагляднее говорит об отношениях России и Ирана, при всех объективно существующих сложностях в отношениях (вроде истории с авиабазой в Хамадане). Уж кому-кому, а Насралле прекрасно известен реальный характер отношений между Россией и Ираном, от которых "Хезбалла" получила немало военно-политических выгод.

Для России было бы большой ошибкой системно конфликтовать с Ираном, что ослабило бы не только Иран (как того хотят США и Израиль), но и позиции России на Ближнем Востоке (куда Россия триумфально вернулась в том числе используя кооперацию с Ираном), поэтому вряд ли локальные проблемы и трения по различным вопросам, помешают продуктивному сотрудничеству Москвы и Тегерана в вопросах сирийского урегулирования, где Иран является одним из гарантов межсирийского урегулирования, что уже само по себе означает, что никуда он из Сирии не уйдет. В прочих вопросах, полагаю, возобладает здоровый прагматизм подкрепленный принципом "возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть по одиночке".

Данная история скорее показывает (особенно в части ее освещения заинтересованными группами), насколько сильно желание добиться разрыва в отношениях России и Ирана. Кому это выгодно, хорошо известно.



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