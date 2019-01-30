Сепаратисты сидят в Киеве
08:26. 30 января 2019 Просмотров - 125 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Во время поездки делегации ПВО в Донецк и Горловку телеканал «Оплот» пригласил меня поговорить в программу «Без галстуков». Раз так, то пришел я на этот разговор, как раз, без галстука.
Хронометраж:
00:02:13 – О причинах конфликта на Донбассе;
00:07:04 – Вялотекущая война устраивает Украинскую власть;
00:09:25 – России нужна вся Украина;
Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс Dzen канале
Источник: nstarikov.ru