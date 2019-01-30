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Сепаратисты сидят в Киеве

08:26. 30 января 2019 Просмотров - 125 Нет комментариев Опубликовал:

Во время поездки делегации ПВО в Донецк и Горловку телеканал «Оплот» пригласил меня поговорить в программу «Без галстуков». Раз так, то пришел я на этот разговор, как раз, без галстука.

Хронометраж:

00:02:13 – О причинах конфликта на Донбассе;

00:07:04 – Вялотекущая война устраивает Украинскую власть;

00:09:25 – России нужна вся Украина;

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
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