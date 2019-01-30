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Москва 1930-х на фотографиях А.Д.Гринберга

19:24. 30 января 2019 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал:



1930-е. Ленинские горы


1930-е. Ленинские горы

1933. 16-я годовщина Октябрьской революции. Площадь Свердлова. Большой театр. Праздничная демонстрация трудящихся. 7 ноября

1933. 16-я годовщина Октябрьской революции. Площадь Свердлова. Большой театр. Праздничная демонстрация трудящихся. 7 ноября

1933. Автомобиль Линкольн на АЗС

1933. Автомобиль Линкольн на АЗС

1933. На АЗС

1933. Площадь Революции. Стоянка автомобилей у гостиницы «Метрополь». Вид на Большой театр

1933. Площадь Революции. Стоянка автомобилей у гостиницы «Метрополь». Вид на Большой театр

1933. Площадь Революции. Стоянка автомобилей у гостиницы «Метрополь».

1934. Бывший Странноприимный Дом Шереметева

1934. Бывший Странноприимный Дом Шереметева

1934. Вид на Лужники от Ленинских гор

1934. Моховая улица. Московский университет. Старое здание

1934. Набережная Москвы-реки около парка имени Горького

1934. Набережная парка им. Горького

1934. Набережная парка им. Горького

1934. Набережная парка им. Горького

1934. Снос Сухаревой башни на Сухаревской площади

1934. Строительство Нескучной набережной

1934. Сухаревская площадь

1934. Фотокружок. Парк культуры и отдыха имени Горького

Источник: humus.livejournal.com

Метки: история, Москва, Россия, фото
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