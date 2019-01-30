Москва 1930-х на фотографиях А.Д.Гринберга

1930-е. Ленинские горы1930-е. Ленинские горы1933. 16-я годовщина Октябрьской революции. Площадь Свердлова. Большой театр. Праздничная демонстрация трудящихся. 7 ноября1933. 16-я годовщина Октябрьской революции. Площадь Свердлова. Большой театр. Праздничная демонстрация трудящихся. 7 ноября1933. Автомобиль Линкольн на АЗС1933. Автомобиль Линкольн на АЗС1933. На АЗС1933. Площадь Революции. Стоянка автомобилей у гостиницы «Метрополь». Вид на Большой театр1933. Площадь Революции. Стоянка автомобилей у гостиницы «Метрополь». Вид на Большой театр1933. Площадь Революции. Стоянка автомобилей у гостиницы «Метрополь».1934. Бывший Странноприимный Дом Шереметева1934. Бывший Странноприимный Дом Шереметева1934. Вид на Лужники от Ленинских гор1934. Моховая улица. Московский университет. Старое здание1934. Набережная Москвы-реки около парка имени Горького1934. Набережная парка им. Горького1934. Набережная парка им. Горького1934. Набережная парка им. Горького1934. Снос Сухаревой башни на Сухаревской площади1934. Строительство Нескучной набережной1934. Сухаревская площадь1934. Фотокружок. Парк культуры и отдыха имени Горького

Источник: humus.livejournal.com