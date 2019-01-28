Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 января 2019

Террористическая группировка ИГИЛ* взяла на себя ответственность за двойной теракт в филиппинском городе Холо.

Пропагандистское крыло группировки заявляет, что кровавая атака были совершена террористами-суицидниками — первый взорвал себя в здании собора, второй смертник привёл в действие взрывное устройство у входа в него в толпе людей.

По официальной информации, в результате двух взрывов были убиты 27 человек (седи них 5 филиппинских военных), ранения различной степени тяжести получил 81 человек (65 мирных жителей, 14 военнослужащих и 2 полицейских).

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.