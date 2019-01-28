Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 января 2019
- 13:14 Курды напали на военную базу Турции в иракской провинции Дахук и сожгли ее.
- 09:48 Неумолимый иранский кукловод.
- Вчера 23:22 ИГИЛ взяла ответственность за страшный теракт в христианском соборе.
Курды напали на военную базу Турции в иракской провинции Дахук и сожгли ее
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Неумолимый иранский кукловод
Примечательный анализ фигуры Кассема Сулеймани от генерала Стэнли Маккристала, который командовал войсками специальных операций США и оккупационным контингентом США и НАТО в Афганистане.
Неумолимый иранский кукловод
Решение не действовать часто бывает самым трудным, и это не всегда правильно. В 2007 году я наблюдал за проездом ряда транспортных средств из Ирана в северный Ирак. Я служил в качестве главы Объединенного командования специальных операций США (JSOC) в течение четырех лет, работая над тем, чтобы остановить терроризм, опустошивший регион, и я привык делать трудные выборы. Но той январской ночью выбор был особенно сложным: атаковать ли колонну, в состав которой входил Кассем Сулеймани, глава элитной иранской организации Силы Кудс, примерно аналогичной комбинации ЦРУ и JSOC в Соединенных Штатах.
Была веская причина устранить Сулеймани. В то время придорожные бомбы иранского производства, произведенные и развернутые под его командованием, уносили жизни американских войск по всему Ираку. Но, чтобы избежать проблем и осуждений политиков, которые могли последовать, я решил, что мы должны следить за караваном, а не ударить сразу. К тому времени, как конвой достиг Эрбиля, Сулеймани скрылся во тьме.
В наши дни он все еще действует вне зоны внимания. Сулеймани превратился из военного командира в призрачного кукловода, полагаясь на свою тихую сообразительность и проницательность для усиления международного влияния Ирана. Его таланты, эффективность и преданность своей стране были высоко оценены его союзниками и осуждены его критиками в равной степени. Однако все сходятся во мнении, что устойчивая рука скромного лидера на протяжении десятилетий помогала руководить иранской внешней политикой, и нельзя отрицать его успехи на поле боя. Сулеймани, пожалуй, самый влиятельный и непринужденный актер на Ближнем Востоке сегодня. Представители Министерства обороны США говорят, что Сулеймани ведет сирийскую гражданскую войну (через местных представителей Ирана) самостоятельно.
Известность, которой добился тихий Сулеймани, особенно поразительна, учитывая его происхождение. Рожденный в бедности в горах восточного Ирана, он проявил замечательное упорство в раннем возрасте. Когда его отец не смог оплатить долг, 13-летний Сулеймани работал, чтобы погасить его сам. В свободное время он занимался посещением проповедей нынешнего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. В молодости он был очарован иранской революцией. В 1979 году, когда ему было всего 22 года, Сулеймани начал свое восхождение через иранские вооруженные силы, по сообщениям, получив всего шесть недель тактической подготовки, прежде чем впервые увидеть бой в иранской провинции Западный Азербайджан. Но он действительно ребенок ирано-иракской войны, которая началась в следующем году.
Сулеймани больше не просто солдат; он расчетливый и практический стратег. Совершенно беспощадно и ценой всего прочего он построил прочную стратегию, чтобы укрепить позиции Ирана в регионе. Ни один другой человек не имел сравнимого успеха в объединении и расширении прав и возможностей шиитских союзников в Леванте. Его стойкая защита президента Сирии Башара Асада фактически остановила любой прогресс Исламского Государства и других повстанческих группировок, почти гарантируя, что Асад остается у власти и остается твердо союзником Ирана. Возможно, что особенно заметно, под руководством Сулеймани, "Сила Кудс" значительно расширила свои возможности. Его проницательный прагматизм превратил подразделение в влиятельного игрока в разведывательной, финансовой и политической сферах за пределами Ирана.
Однако было бы неразумно изучать успех Сулеймани, не помещая его в более широкий геополитический контекст. Он является уникальным иранским лидером, явным продуктом перспектив страны после революции 1979 года. Его обширная оценка иранских интересов и прав совпадает с общими для иранской элиты. Сопротивление Ирана участию США на Ближнем Востоке является прямым результатом участия США в ирано-иракской войне, в ходе которой сложилось мировоззрение Сулеймани. Помимо всего прочего, Сулеймани движет пылкий национализм, который является жизненной силой граждан Ирана и его руководства.
Достижения Сулеймани в значительной степени обусловлены долгосрочным подходом его страны к внешней политике. В то время как Соединенные Штаты, как правило, проявляют спазматичность в своих реакциях на международные отношения, Иран поразительно последовательн в своих целях и действиях.
Продление срока полномочий командующего силами Кудса в его роли – он взял на себя управление подразделением в 1998 году – является еще одним важным фактором. Будучи побочным продуктом сложной политической обстановки в Иране, Сулеймани обладает свободой действий в течение длительного периода времени, которым могут позавидовать многие американские военные и разведчики. Поскольку власть лидера в конечном счете складывается в глазах других и увеличивается благодаря предполагаемой вероятности будущей власти, Сулеймани смог действовать с большей эффективностью, чем если бы его рассматривали как временного игрока.
В этом смысле успех Сулеймани обусловлен как его талантом, так и продолжительностью пребывания на руководящих постах. Такой лидер просто не мог существовать в Соединенных Штатах сегодня. Американцы не позволяют командирам, военным или другим, оставаться на высших постах в течение десятилетий. Для этого есть причины – как политические, так и опытные. С тех пор, как Дж. Эдгар Гувер не разрешил федеральному правительству и опытным государственным служащим накапливать такие уровни теневого влияния.
Несмотря на мою первоначальную зависть к свободе Сулеймани быстро выполнять свои задачи, я считаю, что такая сдержанность является силой политической системы США. Ревностный и ориентированный на действие образ мыслей, если его не контролировать, можно использовать как силу добра, но если использовать неправильные интересы или ценности, последствия могут быть ужасными. Сулеймани необычайно опасен. Он также находится в исключительном положении, чтобы формировать будущее Ближнего Востока.
Генерал в отставке Стэнли А. Маккристал возглавлял Объединенное командование специальных операций с 2003 по 2008 год и служил в качестве командующего силами США и НАТО в Афганистане в 2009 и 2010 годах.
https://foreignpolicy.com/gt-essay/irans-deadly-puppet-master-qassem-suleimani/ – оригинал на английском языке
Статья Маккристала отлично дополняет недавний большой материал с подробным анализом биографии и жизненного пути Сулеймани.
Кассем Сулеймани и уникальная иранская региональная стратегия – https://colonelcassad.livejournal.com/4590983.html
Кассем Сулеймани: Призыв медведя – https://colonelcassad.livejournal.com/4599090.html
Кассем Сулеймани: Медийный образ и политические перспективы – https://colonelcassad.livejournal.com/4599812.html
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ИГИЛ взяла ответственность за страшный теракт в христианском соборе
Террористическая группировка ИГИЛ* взяла на себя ответственность за двойной теракт в филиппинском городе Холо.
Пропагандистское крыло группировки заявляет, что кровавая атака были совершена террористами-суицидниками — первый взорвал себя в здании собора, второй смертник привёл в действие взрывное устройство у входа в него в толпе людей.
По официальной информации, в результате двух взрывов были убиты 27 человек (седи них 5 филиппинских военных), ранения различной степени тяжести получил 81 человек (65 мирных жителей, 14 военнослужащих и 2 полицейских).
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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