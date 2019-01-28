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О прорыве блокады Ленинграда

11:58. 28 января 2019 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал:
Прорыв блокады Ленинграда – 75 лет. Некоторые соображения


Пишет nosikot

В этот день в 1944 году был дан салют 24 залпами из 324 орудий в честь победы в операции "Январский гром" – окончательном снятии блокады с города!

Порекомендую, со своей стороны, книгу Г.А.Шигина "Битва за Ленинград" – достаточно информативную и объективную, вдобавок и написанную ленинградцем.

Отмечу лишь несколько моментов:


- участие финской армии в Блокаде города (даже при том, что они не принимали активного – наступательного – участия в заключительных этапах первой фазы битвы) должно однозначно определить отношение к такому деятелю, как Маннергейм – тут не должно быть цветочков к его памятнику, от официальных делегаций или уж совсем запредельного – памятных досок в самом городе!

- преждевременно начатое в январе 1942 года общее наступление Красной армии не позволило решить ни одной стратегической задачи – в т.ч. снятие Блокады – и затянуло ВОВ, как минимум, на год…

- Синявинская-42 операция, несмотря на полную неудачу наших войск, привела к тому, что со стороны немцев в ней были "израсходованы" дивизии Манштейна (переброшенная из Крыма, после взятия немцами Севастополя) часть 11-й армии) и штурм города в 1942 году не состоялся.

- не стоит забывать и об операции "Искра" января 1943 года – операция задумывалась, как более масштабная, но даже тот успех, к-рый был достигнут позволил радикально изменить ситуацию в городе со снабжением и эвакуировать значительную часть оставшегося (выжившего!) гражданского населения в тыл.

Кроме того, скажу уж несколько слов о вброшенном на днях либерастами "опросе" о последствиях возможной сдачи Ленинграда врагу. Что касается морального аспекта таких вбросов – значительная часть либерастов у нас ведь из "безродных космополитов" – а как они сами реагируют на обсуждение темы Холокоста, например?! В свете альтернативной истории ВОВ стоило бы ведь подумать о возможных тогда последствиях… А любителям статистику советую найти данные о населении, например, Минска, Киева и Харькова до войны и после освобождения.

Военный аспект:

Сдача Ленинграда – это потеря нашей крупной группировки – Ленинградского фронта (с ВВС) и Балтийского флота (на 1.12.1941 – ок. 600.000 человек, в число пленных неизбежно бы попали мужчины призывного возраста, работники партийных и гос.учреждений, сотрудники правоохранительных органов, л/с многочисленных добровольных отрядов/дружин ПВО и пр. – какая смертность была у наших, попавших в плен в 41-42 гг, думаю, напоминать не надо!). Потеря этой группировки, одновременно – высвобождение крупных немецких и финских сил, что вызвало бы неизбежное "сворачивание" фронта на юг (до Москвы включительно) и на север (до Мурманска, включительно) – это, мягко говоря, серьезное поражение и если не проигрыш войны в целом, то катастрофическое уменьшение нашего потенциала для ее продолжения. Последствия этого для населения тоже, думаю, комментировать не надо.

P.S. Ну а что до либерастов – достаточно глянуть на их нынешний шабаш в поддержку фашистского мятежа в Киеве и станет ясно – в крови это у них – и русофобия и смычка с самыми отвратительными силами на Земле…

Вечная Память погибшим в Великой Отечественной войне!
Вечная Слава героям – воинам Красной Армии!

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: блокада, вов, история ссср, карта, Ленинград, победа
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