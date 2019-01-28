Новости Украины и Новороссии 28 января 2019
- 08:00 В Раде назвали МВФ «захватнической организацией» (ВИДЕО).
- 02:15 Haцкopпyc: о “cтapикax” Cвoбoды, Бaбчeнкo, вoeннoм пoлoжeнии.
- 02:00 Порошенко в Израиле — пряник на выданье (ФОТО).
- 00:39 Воевать всё равно пришлось бы: не за язык, так за веру.
- Вчера 22:56 На Украине продают гривны рулонами (ФОТО).
В Раде назвали МВФ «захватнической организацией» (ВИДЕО)
Депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович назвал Международный валютный фонд является «захватнической организацией».
Это заявление он сделал в эфире телеканала «112 Украина»:
«Мы не в состоянии обслуживать навязанные нам долги МВФ. Мы не в состоянии и не должны идти на ущемление национальной безопасности для получения очередных траншей: вырубать лес, поднимать бесконечные тарифы. Всё, что хочет МВФ — фонд в принципе действует как захватническая организация, которая пытается сделать у нас сырьевой участок», — сказал он.
Рабинович считает, что МВФ ставила в своих Украину на первые места в своих рейтингах, продолжая давать ей деньги.
«Вы либо в доле, либо дурни. Поэтому ни тот, ни другой случай не работает. Мы не можем отдавать те долги, которые вы нам насовали», — добавил он.
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На видео с 31:30.
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Haцкopпyc: о “cтapикax” Cвoбoды, Бaбчeнкo, вoeннoм пoлoжeнии
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Порошенко в Израиле — пряник на выданье (ФОТО)
День 21 января президент Украины Петр Порошенко провел в Израиле. Программа визита была насыщенной, и по его итогам украинский президент написал в Facebook, что отношения между Украиной и Израилем «выводит наше сотрудничество на новый уровень». И был абсолютно прав.
Ибо отношения Киева и Тель-Авива в последние годы были совсем не ласковыми. Ведь еще в марте 2014 года Израиль не принял участия в голосовании по Резолюции Генассамблеи ООН A/RES/68/262 о территориальной целостности Украины. У израильтян было тогда забавное оправдание: министерство иностранных дел бастовало.
Украина в долгу не осталась и 23 декабря 2016 года проголосовала за Резолюцию Совбеза ООН № 2334, осуждающую Израиль за его политику поселений за пределами «зеленой линии», в том числе на востоке Иерусалима.
Разъяренный Тель-Авив отменил визит украинского премьера Гройсмана и подписание договора о предоставлении ещё 20 тысяч рабочих мест украинцам и о расширении военной помощи Украине.
Кризис политических отношений был «сглажен» в основном усилиями США, и теперь стороны голосуют «правильно». Но негатив в гражданском сознании остался. Который постоянно подпитывается то поведением еврейских паломников-хасидов на могиле цадика Нахмана в Умани, то нарастающим антисемитизмом на Украине.
Последнее — не фигура речи: «Ярким исключением в тенденции снижения числа антисемитских инцидентов в Восточной Европе стала Украина, где количество зарегистрированных антисемитских атак удвоилось по сравнению с прошлым годом и превзошло показатель по всем инцидентам, зарегистрированным во всем регионе, вместе взятым» (из Отчета об антисемитизме за 2017 год, опубликованного израильским министерством по делам диаспоры).
На Украине такой вывод оценивают как «результат влияния пропаганды» (В. Вятрович, директор Института национальной памяти), но евреи настаивают: «Отчет составлен с использованием только достоверных источников, в том числе об Украине» (Реут Мошонов, официальный представитель министерства диаспоры в интервью Jewish Telegraphic Agency).
Пётр Порошенко прибывает в Израиль/President.gov.ua
Однако действующим лидерам стран крайне необходима дипломатическая победа. Ведь у них на носу выборы: у Порошенко 31 марта, у Нетаньяху 9 апреля. Подписание масштабного (1 500 страниц) соглашения о свободной торговле является хорошим «предвыборным аргументом» для обоих лидеров.
Все-таки ожидается (по данным газеты), что «в результате этой сделки объем торговли между двумя странами в течение пяти лет превысит 1 миллиард долларов».
А для Израиля любое увеличение и удешевление импорта с Украины немедленно отражается на качестве обеденного стола. Ведь 60% импорта составляют пшеница, ячмень, кукуруза, а также подсолнечник и льняное семя, используемые для приготовления растительного масла. Там прекрасно понимают, что в хлебе, который ест каждый израильтянин, половина муки из украинской пшеницы.
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Для Украины «это падение цен на потребительские товары — фрукты, овощи, соки. Это более глубокое сотрудничество в сельском хозяйстве и его технологическое развитие. Это возможность покупать израильское медицинское оборудование без налогов и лечить украинцев на наивысшем уровне.
И многое, многое другое…» (Олег Вишняков, почетный консул Государства Израиль в Западном регионе Украины). И что немаловажно, что в числе «многого, многого другого» — военная помощь Израиля Киеву.
Ведь не зря сопровождавший президента министр обороны Украины Степан Полторак посетил Академию обеспечения безопасности и антитеррористической деятельности (IMI Academy). В ходе визита обсуждалась возможность обучения там представителей Вооруженных сил Украины.
Так что в целом и без пристального внимания визит Порошенко в Израиль следует рассматривать как несомненный успех президентской команды. Однако «пристальное внимание» неизбежно сталкивает с рядом вопросов.
В 2017 году торговый оборот Израиля и Украины составил 772 49,5 миллиона долларов. За одиннадцать месяцев 2018 года — 721 369,3 миллиона, то есть приближается к восьмистам миллионам. Вопрос: разве рост товарооборота на чуть более чем четыре процентов в год является настолько прорывным, что для этого чиновникам надо работать более 10 лет и тратить по полторы тысячи листов бумаги на каждый экземпляр соглашения? Да с той же «страшной РФ» товарооборот в 2017 году увеличился более чем на 27%.
Израиль — очень выгодный торговый партнер для Украины. За 11 месяцев прошлого года она заработала почти три с половиной миллиарда. Но динамика развития торговли радости не вызывает: в 2018-м экспорт в Израиль топтался на месте, в то время как ввоз подскочил на 22%.
Не может радовать Украину и структура товарооборота: она вывозит, прежде всего, сырье: зерновые, черные металлы и отходы пищевой промышленности (40,1; 35,9 и 5,4 процента объема товарооборота соответственно). Завозит же товары с высокой добавленной стоимостью: химическую продукцию (37,3%), продукты перегонки нефти (10,5), реакторы, котлы, машины (5,4%).
И, наконец, то, на что особого внимания на Украине почему-то не обратили. Пресс-служба министра охраны окружающей среды Зеева Элькина сообщила, что «сегодня подписывается первая часть соглашения. Она не включает сферу услуг, а это значит, что, например, консультации в сфере IT пока под действие соглашения не подпадают» (сообщение ИА «Сursorinfo.co.il»). А значит, о передаче технологий (например, медицинских) речи не идет.
В любом случае прав посол Израиля на Украине раввин Джоэл Лайон: «Здесь (на Украине — прим. ред.) идет война, и им нужно развивать свою экономику. Эта война закрыла их рынок с Россией. Им нужно найти новые рынки, восстановить свои фабрики для нового мира». И, по большому счету, двери на израильский рынок Соглашение о ЗСТ приоткрыло немного шире.
Но по перспективному результату особых преференций украинской экономике оно не принесет. Но для самого Порошенко этот визит стал, безусловно, «пряником», который он будет скармливать своим электоральным симпатикам, приговаривая при этом о своей «дипломатической победе» и «заботе об отечественной экономике».
Пётр Порошенко и Биньямин Нетаньяху/President.gov.ua
Хотя с темой и местом «победы» президенту надо быть поосторожнее. Во время визита израильская пресса часто и с удовольствием цитировала выступление Порошенко в Кнессете: Украина «в восторге от ваших достижений в науке, медицине и армии, а также от усердия еврейского народа, который за столь короткое время построил современную и процветающую страну».
И вот не стоило бы ему эти слова даже вспоминать в присутствии радикальных украинских националистов, которые всегда, по многолетнему убеждению лидера националистической «Свободы» Олега Тягнибока, «боролися с москалями, з німцями, з жидвою і іншою нечистю». Какой уж тут «восторг от Израиля»?
А ведь националисты тоже выставляют своего кандидата в президенты…
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Марьян Сидорив
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Воевать всё равно пришлось бы: не за язык, так за веру
Наблюдая усердие, с которым Порошенко пытается спровоцировать в стране конфликт на религиозной почве, понимаешь, что, если бы даже Донбасс не поднялся в 2014 году, пытаясь воссоединиться с Россией, все равно пришлось бы браться за оружие, пресекая попытки украинских раскольников «отжимать» православные храмы.
Несмотря на сосредоточенность СМИ и говорящих голов вокруг языковой проблемы, она никогда не стояла достаточно остро ни на Донбассе, ни на остальном Юго-востоке.
Политика насильственной украинизации достаточно успешно проводилась с самого 1991 года, но население реагировало на нее не слишком агрессивно, потому что, когда народ повсеместно говорит на русском, язык обучения в школе или язык делопроизводства не так уж важен.
Как правило, вымученные попытки разговаривать на «мове» моментально забывались, как только ребенок выходил из класса, а значит, попадал в привычное ему русскоязычное окружение. Декадентство украинской литературы лишь способствовало отторжению.
Куда более остро стоял религиозный вопрос. На Донбассе традиционно толерантно относятся к мусульманам: мечети есть в Донецке и в Луганске. Кое-где, в местах компактного проживания выходцев из Западной Украины, можно было встретить униатские часовни. Однако попытки строительства культовых сооружений киевских раскольников часто сталкивались с неприятием, а порой и агрессивной реакцией населения.
Местные меценаты осознанно отказывались жертвовать деньги на строительство таких культовых сооружений. Чиновники последовательно вставляли палки в колеса, тормозя вопросы выделения земли.
Случалось, что местные жители решительно выступали против строительства объектов УПЦ Киевского патриархата, вплоть до митингов и битых стекол. Порой дело доходило даже до поджогов.
Во время массовых демонстраций и последующих активных боевых действий в 2014 году духовенство Русской православной церкви активно выступало на стороне молодых республик. Были случаи, когда православные священники активно помогали ополчению не только духовно; случалось даже, что брались за оружие, чтобы бороться с фашизмом. В отместку ВСУ активно уничтожали церкви РПЦ. Достаточно вспомнить массированные обстрелы Свято-Иверского женского монастыря рядом с донецким аэропортом.
Наблюдая за тем, как украинские националисты захватывают одну за другой православные церкви, фактически не встречая никакого сопротивления со стороны местных прихожан, понимаешь, что на Донбассе подобная практика немедленно привела бы к кровопролитию и последующему вооруженному противостоянию.
В принципе, дело тут не только в религии. Перед киевской властью изначально была поставлена задача спровоцировать Москву на военное вмешательство, и украинское правительство делает всё необходимое, чтобы добиться желаемого результата. Достаточно вспомнить начало протестов в Донецке и Луганске, которые носили вполне мирный характер; взяться за оружие людям пришлось после многочисленных провокаций с использованием ВСУ военной техники и артиллерии, расстрела отделения милиции в Мариуполе, стрельбы возле краматорского аэродрома и других провокаций.
Нет сомнений, что, если бы не хватило воли и духа взяться за оружие тогда, Киев последовательно наступал бы на свободы русскоязычного населения, пока не дошел бы до финальной черты, которой вполне могли бы стать репрессии против православия. В итоге война все равно началась бы, только Киев был бы к ней значительно более подготовлен.
Что же касается спокойствия, с которым жители традиционно русскоязычных и православных областей Украины наблюдают за гонениями на церковь, то это, пожалуй, достаточно ярко говорит о том, что подавляющее большинство истинно русских людей либо выехали оттуда, либо загнаны в глубокое подполье.
У остальных хата с краю и одно большое желание: чтобы их оставили в покое. Хотя нет никаких сомнений, что в Киеве найдут способ поджечь и погрузить в хаос эти регионы. К счастью, Донецка и Луганска это уже не будет касаться.
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Егор Махов
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На Украине продают гривны рулонами (ФОТО)
Национальный банк Украины реализовал с аукциона неразрезанные купюры номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен почти на 10 млн гривен.
Аукцион состоялся в четверг, 24 января, в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.
Участники подали заявки на покупку 10 тыс. листов неразрезанных купюр номиналом 1 гривна ценою 1,4 млн гривен, 20 тыс. листов номиналом 2 гривны на 5,4 млн гривен, 3 тысячи листов по 5 гривен ценой 1,4 млн гривен и 2 тысячи листов номиналом 10 гривен на 1,6 млн гривен.
«Общая стоимость купленных на аукционе неразрезанных листов купюр номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен составила 9,8 млн гривен», — говорится в сообщении Нацбанка.
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Украине pzd-а от жидов.