Главная армейская новинка. автомат АК-12 за 60 секунд

«Звезда» рассказывает об одной из главных новинок российской армии – АК-12. Автомат должен заменить стоящие на вооружении АК-74М. По сравнению с предшественником, у него улучшен показатель кучности и точности стрельбы , и при этом он сохранил главное преимущество АК-74М – надежность.



Фото: kalashnikov. media⠀

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Видео: программа «Служу России», программа «Военная приемка».⠀



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Источник: www.youtube.com