Главная армейская новинка. автомат АК-12 за 60 секунд
10:09. 28 января 2019 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал: brahman
«Звезда» рассказывает об одной из главных новинок российской армии – АК-12. Автомат должен заменить стоящие на вооружении АК-74М. По сравнению с предшественником, у него улучшен показатель кучности и точности стрельбы , и при этом он сохранил главное преимущество АК-74М – надежность.
Фото: kalashnikov. media⠀
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Видео: программа «Служу России», программа «Военная приемка».⠀
Подробности на https://tvzvezda.ru/news/opk/content/…
Источник: www.youtube.com