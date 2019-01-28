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Главная армейская новинка. автомат АК-12 за 60 секунд

10:09. 28 января 2019 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал:

«Звезда» рассказывает об одной из главных новинок российской армии – АК-12. Автомат должен заменить стоящие на вооружении АК-74М. По сравнению с предшественником, у него улучшен показатель кучности и точности стрельбы , и при этом он сохранил главное преимущество АК-74М – надежность.

Фото: kalashnikov. media⠀

Видео: программа «Служу России», программа «Военная приемка».⠀

Подробности на https://tvzvezda.ru/news/opk/content/…

Источник: www.youtube.com

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