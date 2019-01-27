Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 27 января 2019

СРОЧНО: Сработала система ПВО российской авиабазы «Хмеймим»

Только что стало известно, что в Сирии сработала система ПВО российской авиабазы «Хмеймим». Слышали характерные звуки и жители сирийского города Джабла, расположенного в 40 км от Латакии. По предварительным данным, по неизвестным объектам в небе было выпущено несколько ракет. «Русская Весна» продолжит следить за ситуацией. Читайте также: Жуткие кадры катастрофы бомбардировщика Ту-22М3 под Мурманском (ВИДЕО)

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Войска Хафтара заняли Сабху

Войска Хафтара захватили большую часть Сабхи – ключевого города на юге Ливии. Также установлен контроль над аэропортом Сабхи.Установив контроль над Киренаикой, Хафтар расширяют свою зону контроля в юго-восточной и южной Ливии, что необходимо по ряду причин:1. Увеличение общей зоны контроля ЛНА.2. Обеспечение безопасности ливийских нефтепромыслов.3. Подчинение небольших групп боевиков и племенных вождей военному командованию.Увеличивания свое влияние (в том числе и с помощью внешних спонсоров, в число которых входит Россия), Хафтар создает предпосылки для вариантов связанных с сменой текущего прозападного правительства в Триполи.Это может произойти как силовым путем, когда Хафтар может ввести войска в Триполи под предлогом борьбы с бандами демократов, либо же через выборы, где Хафтар либо сам, либо в блоке с кем-то (например с сыном Каддафи) победит под лозунгами "обеспечения порядка и стабильности" после долгих лет анархии. Захват Сабхи, шаг в этом направлении.Местные племенные группы, банды боевиков и контрабандистов, серьезного сопротивления оказать легкой мотопехоте Хафтара не смогли.В целом, это новый крупный успех Хафтара, который дополняет победу под Дерной.

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США организовали побег десятков главарей ИГ из тюрьмы талибов

По меньшей мере 40 главарей разного уровня террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) бежали из тюрьмы, созданной боевиками «Талибана» (экстремистское движение запрещено в РФ), сообщает иранское информагентство Tasnim.

Уточняется, что тюрьма находится на северо-западе Афганистана в провинции Бадгис на подконтрольной боевикам территории.



По данным агентства, террористам удалось бежать благодаря секретной операции, которую провели американские военные, дислоцированные в Афганистане. Случилось это две недели назад.



В сообщении утверждается, что американские морпехи ворвались на территорию тюрьмы и ликвидировали всех ее охранников. После этого военнослужащие посадили в вертолеты около 40 исламистов, являвшихся иностранцами, и транспортировали их в неизвестном направлении.



Эту информацию подтвердил агентству заместитель главы Совета провинции Бадгис Абдулла Афзали.



Ранее бывший министр обороны Ирана генерал Ахмад Вахиди заявил о продолжающихся шагах Вашингтона по эскалации напряженности в регионе. Он отмечал, что с их помощью группировка ИГ получает плацдарм в Афганистане.



По словам генерала, западная коалиция всегда поддерживала террористов, пытаясь предотвратить их поражение в Ираке и Сирии. Но после того как террористическая организация всё же рухнула, американцы и их союзники начали перемещать «элементы ИГ» в другие страны – в Центральную Азию и Афганистан.

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Обзор ситуации на Ближнем Востоке от Насраллы

Глава "Хезбаллы" Хассан Насралла в своем публичном выступлении поделился своим видением ситуации на Ближнем Востоке.С учетом его плотной погруженности в большую часть описанных процессов (помимо того, что он является политическим руководителем одной из крупнейших военнизированных шиитских организаций на Ближнем Востоке), получилось достаточно емко и интересно.Крайне редко, непосредственные операторы процессов на Ближнем Востоке утруждаются комплексными обзорами по всему региону.Ниже, тезисы из выступления Насраллы:1. После того, как Трамп заявил о том, что уходит из Сирии, представители сирийских курдов из SDF приезжали в Ливан, где встречались с Насраллой, у которого просили посреднических услуг в переговорах с Асадом и Россией, так как американцы их бросили.2. Визит президента Судана в Сирию произошел после отмашки из Саудовской Аравии, которая хотела показать изменение политики арабских стран по отношению к Асаду, но сделать это чужими руками (в Судане Саудовская Аравия и ОАЭ покупают пушечное мясо для войны в Йемене).3. Саудовская Аравия и ОАЭ напуганы усилением Эрдогана и хотят вернуть Асада в ЛАГ, чтобы создать противовес Турции (де-факто, Насралла подтверждает утечку о совещании спецслужб Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиля и Египта, где обсуждалась "турецкая угроза")4. Саудовская Аравия хотела, чтобы Дамаск сам попросил ЛАГ вернуть Сирии членство в организации, что уже могло быть сделано. Но Асад не стал просить, поставив условие "вы Сирию исключали – вы и возвращейте". Поэтому Сирия и отказалась от приглашения на саммит ЛАГ в Ливане.5. Насралла прекрасно знает о проблемах израильских операций на границе с Ливаном, где Израиль ищет тоннели Хезбаллы, некоторые из которых были отрыты еще 13 лет назад, но о которых израильская разведка узнала только недавно. Насралла отдельно указал, что это очередной провал Моссада.6. Насралла не отрицает, что такие тоннели были, есть и будут, но для "Хезбаллы" это второстепенный инструмент в противостоянии с Израилем и в случае войны, "Хезбалла" не будет зависить от тех тоннелей, что Нетаньяху нашел и тех, которые не нашел.7. Операции против Галилеи "Хезбалла" намерена проводить только в случае агрессии Израиля против Ливана. В случае же такой агрессии, Насралла обещает, что Израиль сильно пожалеет, если нападет на Ливан. Любая открытая агрессия против "Хезбаллы" и Ливана будет считаться объявлением войны.8. В тоже время, "Хезбалла" не заинтересована в втягивании Ливана и ливанской армии в войну, поэтому делать первый шаг в этом направлении она не будет. Собственно, после неудачной попытки 2006 года, Израиль больше в Ливан не совался. "Хезбаллу" этот статус-кво устраивает.9. Стратегию Израиля по предотвращению поставок высокоточных ракет "Хезбалле" из Ирана Насралла назвал провальной – по его словам организация уже их накопила более чем достаточно для длительного противостояния и усилия Израиля помешать усилению его организации не оправдались.10. Ситуацию в Сирии Насралла считает хорошей (по сравнению с 2011-м годом), но невозможно пока говорить о всеобъемлющей победе. Главной проблемой Насралла считает "американо-курдское затруднение" и связанный с этим комплекс вопросов (Рожава, Ат-Танф, район Хаджина).11. Указывается, что монархии Персидского залива участвовали в финансировании курдского проекта с целью подрыва правительства в Дамаске.12. Насралла приветствует рассмотрение "Пакта Адана" (который предлагает Россия и который обсуждался на переговорах РФ и Турции) с последующим развертыванием сирийской армии на сирийско-турецкой границе.13. В Идлибе открыты "разные варианты", но "Хезбалла" отдает приоритет политическому урегулированию (здесь она следует в русле официальной линии Тегерана). Турция должна либо сама уничтожить "Ан-Нусру" или не мешать сделать это сирийской армии, если политический путь не приведет к успеху.14. Трамп искренен в своем обещании вывести американские войска из Сирии. Первоначально, США хотели, чтобы РФ добилась ухода Ирана из Сирии. Эти требования были переданы РФ. Та передала их Ирану. Иран и РФ отказались. После этого было объявлено о выводе войск без условия об уходе Ирана.15. Вояж Помпео по Ближнему Востоку был направлен на пресечение паники среди региональных союзников Вашингтона, для которых решение Трампа оказалось полной неожиданностью. Больше всех этим решением был недоволен Нетаньяху (отсюда и обличительные статьи бывшего директора Моссада).16. Также Насралла отметил, что отступление США из Сирии дополняется сокрушительным поражением Америки в Афганистане, где побеждает Талибан (комплимент Талибану часть иранской политики по нормализации отношений с талибами после долгих лет холодной войны).17. Касательно ударов по Сирии, Насралла предупреждает Израиль "быть очень осторожным в своих действиях", так как Израиль уже потерпел неудачу в попытках изгнать Иран из Сирии и не смог пресечь поставки ракет "Хезбалле". Мол, действия Израиля могут опять иметь иные последствия.18. Борьбу за спасение МБС от последствий дела Хашогги Насралла считает борьбой за "сделку века" связанной с занятием МБС саудовского трона на следующие 50 лет. Собственно ради этого и приносятся текущие военно-политические жертвы на Ближнем Востоке.19. "Хезбалла" продолжит контакты с палестинскими группировками и по мнению Насраллы, сейчас у "Хезбаллы" нормальные отношения со всеми ключевыми палестинскими группировками, кроме ХАМАС.20. Опыт Йеменской войны и сопротивления хуситов саудовской агрессии Насралла считает "лучшим опытом для обучения", особо отметив невероятную стойкость хуситской пехоты. С точки зрения Насраллы, война должна завершиться политическим урегулированием.21. Касательно итогов Йеменской войны, то Насралла считает, что Саудовская Аравия и ОАЭ потерпели поражение, так как не смогли достичь тех целей, которые ставились в начале войны. Их цели разбились о сопротивление хуситов.22. В самом Ливане "Хезбаллу" в целом все устраивает и движение не собирается стремиться к еще большей власти нежели той, которая уже имеется. Сохранение межконфессионального мира и экономической стабильности, главные приоритеты "Хезбаллы" в ливанской политике. Главная проблема – коррупция.

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Погром в Шеладезе

Иракские курды захватили и разграбили лагерь турецкой армии в Шеладезе (провинция Дохук) на севере Ираке.Большая толпа гражданских ворвалась на базу и начала погром, уничтожая и захватывая в том числе и боевую технику.Акция стала ответом на удар ВВС Турции в ходе которого погибло от 5 до 12 гражданских лиц.Из Эрбиля срочно вышли на связь с Анкарой, чтобы заверить, что барзанисты тут не при чем и это было стихийное недовольство.Вполне понятно, что у этих событий могут оказаться весьма кровавые последствия.Эрдоган уже пообещал, что виновные поплатятся.Турецкие базы и опорные пункты на территории северного Ирака.Турция стремится сохранить свое военное присутствие в северо-западном Ираке как минимум до решения основных проблем с РПК. Иракское правительство в свою очередь может использовать ситуацию для очередных претензий к Турции по поводу того, что "друг Реджеп" конечно молодец, но уж больно долго он задерживается на территории Ирака.

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