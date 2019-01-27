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Пока у нас повышают пенсионный возраст, мир готовится к 4-дневной рабочей неделе

15:42. 27 января 2019 Просмотров - 166 Один комментарий Опубликовал:

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К сожалению, передовые тренды, даже в такой сфере, как трудовой рынок, доходят до России с заметным опозданием. И пока мир готовится к сокращению трудовой недели, а в отдельных странах вводится безусловный базовый доход для граждан - россиянам повышают пенсионный возраст.

Введение безусловного базового дохода, снижение трудовой нагрузки на граждан, сокращенные рабочие дни и даже короткая рабочая неделя – все это постепенно становится трендом современности и уже не кажется чем-то фантастическим. Идеи о том, что эффективность работы сотрудника повышается с сокращением рабочего времени, сегодня поддерживают видные эксперты во всех уголках планеты. Накануне в Давосе обозначили новую веху в продвижении этой концепции. Не исключено, что в обозримом будущем население планеты действительно получит больше свободы от работы.

Компаниям по всему миру следует подумать о массовом переводе своих сотрудников на новый рабочий режим – четырехдневную рабочую неделю. Такое предложение в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) озвучили два влиятельных эксперта: голландский историк и экономист Рутгер Брегман, а также психолог школы бизнеса при университете Пенсильвании Адам Грант.

По утверждению Гранта, в случае снижения продолжительности своего рабочего времени человек значительно эффективнее концентрирует внимание на выполнении поставленных задач, более того, показатели его креативности и качества выполняемой работы в таких условиях зачастую демонстрируют заметный рост.

«Такие люди проявляют больше лояльности к своим компаниям, готовым проявлять гибкость в отношении их частной жизни и времени, проводимого вне работы», - считает эксперт.

Брегман полностью поддержал своего коллегу и добавил, что философы, социологи и экономисты десятками лет были уверены в том, что с течением времени человечество все же добьется того, что сможет работать значительно меньше. При этом, по словам экономиста, реальные изменения ситуации наметились лишь в семидесятых годах минувшего столетия. Брегман также рассказал, что предприниматели еще в двадцатых годах ХХ века начали фиксировать положительный эффект в случаях, когда сотрудникам сокращали рабочую неделю. «К примеру, известный всем Генри Форд заметил, что после перевода сотрудников на 40-часовую рабочую неделю вместо 60-часовой, его работники продемонстрировали заметный рост производительности, потому что уставали значительно меньше», - подчеркнул эксперт.

Примечательно, что идея, которую отстаивали Брегман и Грант перед участниками Давосского форума, давно не является чем-то новым. Так, компании по всему миру уже давно тестируют режим 4-дневной рабочей недели в собственных офисах. К примеру, заметно меньше работать теперь приходится сотрудникам организаций в Японии, Новой Зеландии, Германии и других странах мира. Как показали первые результаты этого эксперимента, в новых условиях качество работы сотрудников компании не снизилось, а напротив – ощутимо повысилось.

К сожалению, передовые тренды, даже в такой сфере, как трудовой рынок, доходят до России с заметным опозданием. И пока мир готовится к сокращению трудовой недели, а в отдельных странах вводится безусловный базовый доход для граждан - россиянам повышают пенсионный возраст, а государство всячески уклоняется от исполнения своих социальных обязательств.
 

Источник: wek.ru

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Один комментарий»

  • 6 6
    Иван 27 января 2019 в 16:03 Ссылка Пометить
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    Здесь чушь. Надо иметь ум. Работы не хватает на всех – вот и сокращают время для каждого отдельно.
    Для усиления понимания – рабочая неделя – 1 час в неделю, это всё равно что работы нет. Так и будет. И первым делом там где человечий интеллект пора сменить искусственным.
    Девку на фотке со временем сменит исполнительная терминаторша made in japan.
    Светлое будущее шагает.

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