Путин поспорил с Путиным: почему президент изменил свое решение, касающееся пенсионного возраста

Не найдется в России такой силы, которая заставила бы Путина наступить на горло собственной песне — или все-таки уже найдется? 27 сентября 2005 года во время своей «Прямой линии» с народом ВВП отчеканил, отвечая на вопрос обеспокоенной служащей из Сочи по имени Шархан Талибовна Сейша: «Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такое решение принято не будет». Прошло почти 13 лет. Путин по-прежнему президент. А вот решение о повышении пенсионного возраста стало свершившимся фактом.

Какая такая сила заставила известного своим упорством ВВП развернуть свой политический курс на 180 градусов? Для чиновников, политиков и экспертов ответ на этот вопрос не является тайной или загадкой. Как и множество других стран мира, Россия попала в «демографические ножницы». С одной стороны, на пенсионную систему давит сокращение рождаемости, с другой — увеличение числа лиц пожилого возраста. Российское население поступательно стареет. И этот очень неприятный факт невозможно изменить никакими президентскими указами.

Какая такая сила заставила известного своим упорством ВВП развернуть свой политический курс на 180 градусов? Для чиновников, политиков и экспертов ответ на этот вопрос не является тайной или загадкой. Как и множество других стран мира, Россия попала в «демографические ножницы». С одной стороны, на пенсионную систему давит сокращение рождаемости, с другой — увеличение числа лиц пожилого возраста. Российское население поступательно стареет. И этот очень неприятный факт невозможно изменить никакими президентскими указами.

Вот неутешительная статистика из правительственных документов: «В 1970 году на одного пенсионера приходилось 3,7 человека трудоспособного возраста. К 2019 году этот показатель составит примерно два человека. Нагрузка на работающих будет увеличиваться и дальше. Количество работающего населения ежегодно сокращается на 0,4 млн человек, а количество выходящих на пенсию составляет ежегодно 1,5–1,6 млн человек».

Итак, для политической элиты все предельно ясно. Пенсионный возраст надо повышать. Не повышать пенсионный возраст означает проявлять близорукость и трусость, жертвовать долгосрочными национальными интересами страны в угоду сиюминутным политическим соображениям. Как заявил журналистам один из ведущих членов правительства: «Мне совсем не радостно объявлять об этой мере. Но если мы этого сейчас не сделаем, мы не сделаем этого никогда и будем потом очень сильно жалеть о том, что мы не воспользовались этой возможностью».

Однако то, что представляется абсолютно очевидным верхушке общества, совершенно не является таковым в глазах рядовых граждан. В Кремле хорошо известны результаты социологических опросов: около 80% граждан РФ выступают против повышения пенсионного возраста. В Кремле осознают, что жители страны могут ответить Путину 2018 года словами Путина 2005 года: «У нас нет необходимости повышать срок выхода на пенсию. Нужно стимулировать людей, которые считают, что после достижения трудового возраста выхода на пенсию они могут продолжить трудовую деятельность по состоянию здоровья. Вот стимулировать, создавать экономические условия заинтересованности продолжения трудовой деятельности можно, но не ущемляя их пенсионных прав».

Как Кремль будет выходить из этой политической ловушки? Под пунктом один в плане ВВП, видимо, значится максимальное дистанцирование от непопулярной и неудобной темы и максимальное же выдвижение на первый план правительства. Все те, кто недоумевал, почему «надоевшего Медведева» оставили в премьерах на новый срок, могли на этой неделе воскликнуть: «Теперь все понятно!» Именно для этого Дмитрия Анатольевича и оставили — для того, чтобы он играл роль «губки», абсорбера негативных эмоций, политического щита президента.

Однако сколь бы ни были широкими «плечи» Дмитрия Анатольевича, полностью прикрыть Владимира Владимировича он точно не сможет. Все взрослые люди в стране прекрасно осведомлены о том, кто в стране настоящий хозяин, а кто присутствует во власти «для мебели». Особую остроту проблеме придает то обстоятельство, что против повышения пенсионного возраста выступают не привычные и комфортные для власти оппоненты — «либералы», поклонники Навального и противники присоединения Крыма. Те 80% граждан РФ, которые не поддерживают сейчас флагманский экономический законопроект правительства, — это то самое пресловутое «путинское большинство».

Кремль затеял политическую игру с очень высокими ставками. И то, что президентские выборы только что прошли, а выборы в Государственную думу состоятся только в 2021 году, ничуть ни умаляет степени риска. Путин поставил на карту базу своей политической поддержки — и этим, пожалуй, сказано все. Но вернемся к главному вопросу: как власть намерена убеждать в обоснованности своих действий недовольных и скептически настроенных граждан? Ответ, как мне кажется, кроется еще в одном итоге социологических опросов: около 78% жителей России считают, что повышение пенсионного возраста обязательно состоится.

Получается, что общество категорически не хочет пенсионных реформ, но при этом, видимо, улавливая на интуитивном уровне экономические реалии, признает их неизбежность. Сделаю поэтому свой прогноз: все будет зависеть от того, в какой мере власть учтет политические ошибки, допущенные в ходе знаменитой «монетизации льгот» времен второго президентского срока Путина. Почему реформы Зурабова (на самом деле Кудрина — министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов при всей важности своей роли был лишь «публичным лицом» новых мер) вызвали такое активное неприятие общества? Потому что безумно убедительному в беседе один на один министру Зурабову не было дано умение разговаривать с народом на понятном ему языке.

Власть совершенно упустила из виду важность диалога с населением. Власть не сумела вовремя осознать, что без честного, прямого и жесткого разговора с рядовыми гражданами в разумность ее намерений никто не поверит. Не сумела — и в результате получила то, что получила. Тема повышения пенсионного возраста еще более болезненна для населения, чем тема монетизации льгот. Поэтому здесь точно не обойтись без предельно откровенного разговора без скидок на обстоятельства, без желания понравиться и без попыток смягчить боль. Если такого разговора не будет, то в общественном сознании прочно утвердится мысль: пенсионный возраст повышают для того, чтобы заткнуть за счет населения зияющую дыру в «государственной кубышке».

А вот это уже будет самой настоящей катастрофой, причем не только для власти, но и для страны. Пенсионный возраст не имеет смысла повышать для «улучшения бюджетных показателей» — благодаря высоким ценам на нефть бюджет у нас сейчас и без того в плюсе. Пенсионный возраст необходимо повышать потому, что без этого, к глубочайшему сожалению, невозможно дальнейшее долгосрочное успешное развитие страны. Задача Путина — убедить в этом население.

Эй вы там, Владимир Владимирович! Не увиливайте от неприятного разговора, пожалуйста! Вы заверяли в 2005 году Шархан Талибовну в том, что в повышении пенсионного возраста нет необходимости? Заверяли. Вот и объясните теперь, почему вы изменили свое мнение. Жители страны, которым теперь придется работать дольше, чем они предполагали, точно заслуживают такого объяснения

Источник: www.mk.ru