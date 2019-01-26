Новости Украины и Новороссии 26 января 2019

Тема Крыма и Донбасса — и не просто как сепаратистских и мятежных регионов, которые следует возвращать в состав Украины, а как территорий, населяемых родными людьми, требующими заботы и внимания, — стала одной из весьма значимых карт, разыгрываемых в предвыборном преферансе.

Пару дней назад Петр Порошенко объявил, что власти никогда не забывали о собственных гражданах, проживающих на «оккупированных территориях».

Из контекста заявления ясно, что имеется в виду та отеческая забота, которой киевский режим то ли окружил, то ли только собирается окружить попавших в непростое положение людей.

Гигантская пропасть между словами и действиями, ставшая обычным делом для украинского политикума, в этом случае достигла такой беспредельной глубины, что можно уже говорить о достижении своеобразного рекорда, который, впрочем, явно намерена побить Юлия Тимошенко. Но об этом чуть ниже. Пять лет беспрецедентной заботы о Крыме и Донбассе легко могут быть описаны как последовательность таких слов и действий, о которых никто забывать не собирается.

Например, украинский президент уже давно продемонстрировал свою осведомленность о положении детей Донбасса, которые «будут сидеть в подвалах».

То есть он прекрасно отдает себе отчет, что мирное население вынуждено укрываться в подземных убежищах, спасаясь от артиллерийских и танковых обстрелов. Но, собственно, неловкие слова — это мишура, на которую можно было бы и не обращать внимания.

Гораздо важнее тот факт, что боевые действия, которые Порошенко продолжил вести в качестве главнокомандующего, став президентом, унесли жизни тех самых украинских граждан, о которых, как он сейчас говорит, он никогда не забывал. Так хорошо помнил, что отправил на тот свет несколько тысяч.

Можно долго перечислять оттенки и грани президентской заботы.

Это и экономическая блокада Донбасса, и фактический отказ выплачивать пенсии большинству донбасских пенсионеров, почти тотальный запрет на русский язык, издевательства над пленными и просто мирными жителями прифронтовых населенных пунктов, грабежи, внесудебные расправы.

Список, если внести в него все события и ужасы, получится очень внушительным. Превышающим размеры, отводимые под колонку, подобную этой. В этом же ряду и отключение подачи электроэнергии и воды в Крым. От такого отеческого попечения жители полуострова и двух народных республик очухаются не скоро. Но они и не забудут такой заботы. Для чего Петру Алексеевичу понадобилось произносить слова, которые столь вопиющим образом противоречат всей его политике?

Едва ли поддерживающие его граждане, каковых все же некоторое количество насчитывается, способны оценить по достоинству, как именно президент «не забывал» о жителях Крыма и Донбасса.

Но вот Юлия Владимировна, похоже, решила самым серьезным образом оспорить право носить звание самого фальшивого и бессовестного политика Украины. Выступая на всеукраинском съезде своей партии, она пообещала обязательно вернуть Украине Крым и Донбасс.

«На этих территориях живёт много настоящих украинских патриотов, которые с нетерпением ждут освобождения от врага», — объявила она. Тимошенко не изменяет своей трескучей риторике. Сомнительно, чтобы кандидат номер один, кем ее считает большинство экспертов, не отдавала себе отчет в том, что людей, желающих, чтобы их земля перешла под контроль Киева, в Донбассе и в Крыму — кот наплакал.

Прекрасным доказательством того, что она прекрасно осведомлена о настроениях жителей этих территорий, служит ее же призыв 2014 года сбросить на донбасских сепаратистов атомную бомбу. На всех сразу. А как же проукраинские патриоты?! Да просто она знает, что их там практически нет.

Удивительно хорошо прокачанный деньгами Коломойского, анекдот нынешней избирательной кампании комик Владимир Зеленский тоже не остался в стороне от донбасской темы. Выдвинутый им план — это прямые переговоры о судьбе региона. Одно плохо — переговоры эти следует, по его мнению, вести не с Донбассом, а с Россией. Ну это уже прямой плагиат.

Петр Порошенко давно и упорно отказывает двум республикам в субъектности и праве представлять свои интересы на переговорах. То есть те самые незабытые граждане не могут иметь своего представительства в диалоге, по ходу которого будет решаться их судьба. Ну комик на то и комик, чтобы говорить смешные вещи.

«Оппозиционер» Юрий Бойко, который лишь слегка уступает Зеленскому в борьбе за третье место, производит самое жалкое впечатление в хороводе кандидатов. Он что-то мямлит про возвращение Донбасса и настоящих граждан Украины, более других отдавая себе отчет, что никакими гражданами Украины эти люди давно себя не считают. А к самому этому статусу относятся с глубочайшим отвращением.

В домайданные времена самые радикальные и честные украинские националисты предлагали сбросить балласт русскоязычных областей, чтобы Украина могла уверенно идти путем национального возрождения и евроинтеграции. По их мнению, Крым и Донбасс являлись цивилизационным обременением, от которого следовало решительно избавиться. Например, как предлагала Юлия Владимировна, при помощи атомной бомбы, ну или просто отрезать этот тянущий в прошлое довесок.

На самом деле, в существе дела ничего не изменилось. В душах украинских политиков все так же живет презрение к русскому населению ныне отпавших территорий, но политическая повестка составлена сегодня так, что в ней пунктом номер один идет восстановление территориальной целостности.

К выборам наши кандидаты догадались, что эту позицию следует гуманизировать и говорить не о возвращении силой, а о том, что родные и близкие люди, тянущиеся к Украине, заслуживают заботы и уважения. Ребята, упаси Господь от вашего рвения.

Оно уже обошлось всем — вам в том числе — слишком дорого. Лучше всего было бы, чтобы вы о нас вообще забыли.

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Андрей Бабицкий, Украина.ру