Ностальгия по СССР /инфографика/
21:13. 26 января 2019 Просмотров - 60 2 коммент. Опубликовал: brahman
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Машины в каждом дворе не пройти. Конечно, после распада СССР жизнь БЫЛА лучше))).
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В какое время жизнь БЫЛА лучше, до распада СССР или ПОСЛЕ? И мнение жителей бывшего СССР в возрасте 18 лет. Это кто опрос составлял и в каком году?