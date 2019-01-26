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Ностальгия по СССР /инфографика/

21:13. 26 января 2019 Просмотров - 60 2 коммент. Опубликовал:
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: инфографика, опрос, социология, ссср
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2 коммент.»

  • 2390 586
    Слава 26 января 2019 в 21:20 Ссылка Пометить
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    Машины в каждом дворе не пройти. Конечно, после распада СССР жизнь БЫЛА лучше))).

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  • 2390 586
    Слава 26 января 2019 в 21:25 Ссылка Пометить
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    В какое время жизнь БЫЛА лучше, до распада СССР или ПОСЛЕ? И мнение жителей бывшего СССР в возрасте 18 лет. Это кто опрос составлял и в каком году?

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