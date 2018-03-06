Президент жалеет о распаде СССР, а ставку делает на олигархов .

Накануне голосования 18 марта каждое слово, сказанное тем или иным кандидатом в президенты, имеет большое значение. Особенно, это касается Владимира Путина, имеющего несравненно больше медийных возможностей, чем его соперники.

Спустя день после своего послания Федеральному собранию, президент России, отвечая на вопрос участника медиафорума в Калининграде, заявил, что сожалеет о распаде Советского Союза. Многие россияне с ним согласны, пишет американская The Washington Post.

Издание напоминает, что еще в 2005 году Путин назвал распад СССР «величайшей геополитической катастрофой 20 века». При этом газета делает акцент на великодержавных интересах России, на противостоянии с США, опуская социальное значение советской системы.

Между тем, именно социальные достижения СССР являются для большинства населения России поводом для ностальгии. 1990-е годы, обнулившие личные достижения старшего поколения и лишившие будущего молодежь, так сильно встряхнули общество, что сожаление по советским временам социологи фиксируют до сих пор.

Согласно последнему ежегодному опросу Левада-центра * в ноябре 2017 года о распаде СССР сожалело 58% опрошенных. Равнодушными оставались лишь 26%. При этом доля сожалеющих в последние 15 лет колебалась от 49% до 68%, что говорит об устойчивой тенденции.

В качестве конкретной причины большинство — 54% называет горечь от развала экономической единой системы страны. Политические причины — чувство принадлежности к великой державе, рост взаимного недоверия и ожесточенности менее популярны — 34% и 36% соответственно. Неудивительно, что 52% респондентов уверены, что СССР можно было сохранить.

Таким образом, последнее признание Путина об СССР попадает в унисон с чувствами большинства избирателей. Возможно, поэтому в президентском послании немало внимания было уделено социальным вопросам: снижению уровня бедности, строительству жилья, доступной медицине, качественному образованию — всему тому, что, по мнению большинства, осталось в советском прошлом.

Вместе с тем, явно скоординированная кампания критики кандидата от КПРФ — Павла Грудинина и одновременно режим наибольшего благоприятствования либеральным, людоедским по сути силам в лице Ксении Собчак (на которую в связи с ее высказываниями о Крыме даже не распространяется Уголовный кодекс) заставляют усомниться в действительной реализации после выборов левой повестки.

— Путин, конечно, играет на советской ностальгии, которая в нашем обществе очевидна для всех и, похоже, только усиливается, — считает координатор «Левого фронта», политэмигрант Алексей Сахнин. — Но это так и останется игрой, потому что апеллируя к эмоциям людей, он полностью подменяет существо дела.

«СП»: — Поясните, пожалуйста…

— Советский Союз — это не просто огромная страна, в которую входили 15 республик и которая имела военные амбиции, создавала военные блоки и т. п.СССР — это прежде всего социальный проект, привлекательный для огромной части мира. Страна имела социальное устройство, которое было альтернативой капитализму, тому порядку, который мы сейчас наблюдаем, и который вызывает раздражение и создает ностальгию.

Апеллируя к этой ностальгии, Путин пытается «продать» аудитории свой собственный проект создания мощной амбициозной военной державы, стремящейся иметь зоны влияния. Понятно, что в долгосрочной перспективе такой проект обречен на неудачу. Особенно с точки зрения социальных интересов людей. Поскольку российский капитализм слабее своих зарубежных конкурентов и неизбежно проиграет им.

Вообще, вся политика последних 18 лет показывала, что порвать с логикой либерального капитализма, который грабит народ России, обрекая его на бедность, Путин не готов.

«СП»: — Но может быть теперь, когда в президентском послании обозначены новые социальные цели, все изменится?

— Я не согласен с тем, что в его послании звучали обещания чуть ли не построить социализм. Там было много политической рекламы, безответственного популизма, абстрактных обещаний, вроде увеличения уровня жизни. Непонятно только на чем они базировались, ведь одновременно президент говорил о снижении доли государства в экономике. Это близко, скорее, либеральным элитам, тем, кого мы называем сислибами, топ-менеджменту крупных компаний и т. п.

Кризис, который мы сейчас переживаем, касается не только России — это специфика той экономической модели, которая победила и господствует в мире. И все страны, включая богатые США, Великобританию, Швецию, где я живу, испытывают издержки, связанные с фундаментальными основами этой модели. В том числе с отходом государства от регулирования экономической жизни, от распределения национальных богатств.

То есть Путин зовет нас в идти в направлении, содержательно противоположном тому, что было в СССР. При этом прикрываясь символикой: гимном, знаменами, георгиевскими ленточками. То есть пытается пустой формой подменить содержание. Думаю, ему будет все сложнее и сложнее это делать, так как разрыв между ожиданиями и надеждами людей и их реальным уровнем жизни нарастает.

«СП»: — Что мешает Путину на самом деле потрафить социальным ожиданиям людей?

— В части левой оппозиции существует иллюзия, что власти действительно могут пойти навстречу народу, обществу, заполнить рынок отечественной продукцией и т. д. На самом деле, каждый политический режим опирается на какие-то социальные силы. Путин опирается на олигархию, построенную на продаже российских сырьевых богатств на Запад и отчасти на продажу западных финансов на российском рынке. И с точки зрения интересов этой олигархии смена курса была бы катастрофой.

А значит всему аппарату, который есть в государстве, аппарату правительства, администрации президента, их интеллектуалам, «говорящим головам», экспертным группам надо перестать платить зарплаты, бонусы и заменить их на других людей из других сред, школ и с другими интересами. Понятно, что окружение Путина, и в узком смысле — кооператив «Озеро», и в широком — российская олигархия и созданная ей клиентелла будет против такого поворота событий возражать.

Чтобы сохранить существующую модель они будут мимикрировать, использовать ностальгию по СССР, устраивать политический театр, включая выборы, усиливать авторитаризм, сокращая зону демократии, даже ту ущербную, которая у нас есть. Для того, чтобы осуществить социальные перемены власть олигархии должна быть сменена на власть каких-то других, более широких социальных коалиций, на власть миллионов людей.

http://svpressa.ru/politic/article/