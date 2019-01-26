Финансовая Империя Ротшильдов здравствует и поныне

Концептуал СМИ От менял до мировой элиты

Слова Генриха Гейне: “Деньги – это бог в наше время, и Ротшильд – его пророк”, – не утратили актуальности по сей день. Фамилия Ротшильд давно стала синонимом понятия “очень богатый человек”. За последние двести лет мир сильно изменился, а финансовая Империя Ротшильдов, управляемая узким семейным кругом, здравствует и поныне. Каково состояние старейшей банковской семьи Европы? Почему ни один банк в мире не достигал уровня Ротшильдов по своим политическим возможностям?



Кто толкает человечество в пропасть? Что такое «теневое правительство» США? К чему приведут экономические реформы? Чего хотят добиться «хозяева денег»? Расскажут:

Книги Катасонова Валентина Юрьевича

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