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Финансовая Империя Ротшильдов здравствует и поныне

19:10. 26 января 2019 Просмотров - 116 Нет комментариев Опубликовал:

От менял до мировой элиты

Слова Генриха Гейне: “Деньги – это бог в наше время, и Ротшильд – его пророк”, – не утратили актуальности по сей день. Фамилия Ротшильд давно стала синонимом понятия “очень богатый человек”. За последние двести лет мир сильно изменился, а финансовая Империя Ротшильдов, управляемая узким семейным кругом, здравствует и поныне. Каково состояние старейшей банковской семьи Европы? Почему ни один банк в мире не достигал уровня Ротшильдов по своим политическим возможностям?

Кто толкает человечество в пропасть? Что такое «теневое правительство» США? К чему приведут экономические реформы? Чего хотят добиться «хозяева денег»? Расскажут:

Книги Катасонова Валентина Юрьевича

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Суть Вещей

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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