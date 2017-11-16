Вопрос-ответ к материалу «Революция — на улицы, снайперы — на чердаки»

Добрый вечер Татьяна.

Читаю все Ваши статьи более года, а то и два. Вы сделали очень нужное дело, спасибо Вам. Как правило, у меня нет особо времени проверять то, что пишут на Вашем сайте. Просто доверяю. Но вот созрел вопрос даже и у меня.

В статье Революция — на улицы, снайперы — на чердаки говорится следующее:

…Кстати, уже по сложившейся традиции, каждая революция в России ознаменовалась финансовыми аферами семейства Ротшильдов. Кто-то помнит про долг в 140 квадриллионов долларов, повешенный в первые годы советской власти на РСФСР? Сталину пришлось прикрыть РСФСР и создать СССР…

Википедия: СССР был образован 30 декабря 1922 года путём объединения РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР в одно государство.

Как Сталин мог что-то типа сделать в 22 году, когда он ничего не решал?! А Троцкий вообще был выслан из страны в 1929.

Что-то не состыковывается или я чего-то не понимаю. Либо кто-то повесил нам лапшу на уши, использовав Ваш сайт, либо прошу Вас как-то прокомментировать, как мне, читателю, относится к информации, которой я привык так доверять. Неужели надо обязательно все перепроверять и ничему и никому нельзя верить?!

Первый раз я усомнился в том, что нахожу на Ваших страницах. Очень прошу Вашей помощи, чтобы разобраться.

Еще раз признателен Вам за Ваш труд и Ваш удивительный сайт.

С уважением, А.



Т.В. Здравствуйте!

Попробую ответить коротко, насколько это возможно:

Почему в навешивании долгов РСФСР я обвинила именно Троцкого, ведь, процесс «переписывания чужих долгов» начался еще до него.

Троцкий и агенты Ротшильдов во Временном правительстве осуществили эмиссию керенок, расчетных знаков, совзнаков и других денежных суррогатов через Госбанк России и вновь создаваемые институты РСФСР и нацбанк РСФСР.

После чего люди Троцкого в банке РСФСР, которых он привез с собой на пароходе из США и те, которых потом пригласил из Одессы, разогнали инфляцию, накачивая деньгами рынок. (Прямо, как в наши дни, глав. Бух. ЦБ с несколькими иностранными паспортами)

В результате их целенаправленных действий по манипуляциям с «новыми деньгами» и расчетными знаками, за буханку хлеба давали полмешка денег.

При этом, во всех документах, направлявшихся банками под его контролем в международные институты, указывалась привязка эмиссии этих новых денег, как ко всем активам России, к золоту, так и к курсу доллара и фунта. В результате, иностранным банкам, в основном ротшильдовским, плюс варбурги-лейбы-куны-шиффы удалось через товарные поставки вывезти и аккумулировать колоссальный номинал обязательств России и РСФСР, из-за чего встал вопрос о суверенности РСФСР и ее полном залоге и банкротстве.

(В интересное время мы живем! Кто хочет понять тайные пружины государственного переворота февраля 1917 года, может изучить историю становления РСФСР на примере современной Украины, отслеживая только финансовые потоки, оставив за скобками борьбу с памятниками и прочую занимательную топонимику.

Сначала, – иностранная финансовая «помощь» в виде кредитов МВФ и прочих долгов, которая заведомо будет разворована шайкой жуликов, дорвавшейся до власти, и немедленно вывезена обратно в западные банки. Для обеспечения беспрепятственного процесса «управления финансами», точнее, уже «управления долгами» Украины, прислана иностранка Н. Джересько. Потом, – объявление «широкой приватизации», требование к парламенту законодательно разрешить продажу земли иностранцам. И это требование, можете не сомневаться, Верховна Рада выполнит, это ж не требование законодательного закрепления «особого статуса» Донбасса!

И, завершающий этап — банкротство с распродажей за долги того, что еще осталось после приватизации.)

Чтоб избежать для РСФСР именно третьего этапа — банкротства, Ленин и Сталин приняли решение прервать преемственность обязательств и создать новое государство путем учреждения СССР вместо РСФСР, как наследника Российской Империи. (Российская Империя так же стала банкротом еще в 1913 году, когда закончился имперский траст 1612-1912 гг и корона Российской Империи, полученная от Ватикана («Романовы», т. е. приведенные к власти Римом) была обнулена по факту банкротства вместе с Ватиканом и, кстати, в рамках того траста Ротшильды также стали банкротами, потому им и понадобился Троцкий и фокусы с валютной чехардой, которую начал еще граф С. Ю. Витте, введя прямой золотой стандарт, а не весовой, как в других странах.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Витте,_Сергей_Юльевич

В 1899 году количество золота в обороте составило 451,40 млн рублей. Количество бумажных денег упало до уровня 661,80 млн. Количество золота в обороте по сравнению с 1898 годом увеличилось в три раза, а по сравнению с 1897 — в 12,5 раз. За 1900 год количество золота в обороте увеличилось ещё в 1,42 раза. Затем этот рост стабилизировался. В целом, за четыре года количество золота в обороте увеличилось почти в 18 раз. Количество же бумажной наличности уменьшилось в 2,175 раз. Однако современники в целом негативно оценивали изменения в функционировании финансовой системы, вызванные отказом от биметаллического обращения. Следствием перевода государственного долга на золотой рубль, правительство добровольно увеличило свой долг на 1,5 миллиона пудов серебра (на 1,6 млрд теперь уже золотых рублей или на 53% от прежнего объёма). [Выделено мной — Т. В.] На 1897 год правительство имело 3 млрд рублей долгов, для оплаты которых серебром по курсу к золоту, существовавшему с 1810 года, 4 золотника 21 доли понадобился бы слиток серебра весом в 4.394.531 пуд (71.984.533,75 кг). Переведя 3 млрд рублей на новый золотой рубль по новому курсу серебра к золоту в 7 золотников, правительство добровольно увеличило «серебряный слиток» до 5.976.000 пудов (97.889.757,44 кг). Уменьшение бумажной наличности имело следствием острый недостаток денежной массы в обращении у населения. В 1899 году количество денежных знаков из расчёта на одного жителя Российской Империи составляло 10 руб. (25 франков), в то время как в Австрии — 50 франков, в Германии — 112 франков, в США — 115 франков, в Англии — 136 франков, во Франции — 218 франков. Для сравнения приводятся цифры 1857 года, когда в России ещё не был совершён переход от натурального к денежному хозяйству, соотношение составляло 25 рублей (62,5 франка)

Про чехарду с расчетными знаками периода революции — см. здесь:

http://www.liveinternet.ru/users/woman_in_dreams/post301043270/

На «керенках» не было номеров серий, года выпуска, не было подписей управляющего и кассиров госбанка. Листы «керенок» поступали в обращение неразрезанными…

А документы об их эмиссии и котировке к золоту и валютам, тем не менее, тайно отправлялись за рубеж! Зачем бы это? Банкирам в коллекцию, или чтобы потом «предъявить» в судах с процентами?

Так Ротшильды с помощью других «сынов завета» создали здесь долги, чтобы повесить на нас и обнулять свои долги перед российским царством и троном рюриковичей-бикбулатовичей.

Кстати, и Керенский, и Троцкий получали в США хорошие пенсии от Ротшильда, на что безбедно жили в эмиграции. За какие заслуги?

Потом, когда Сталин подписал в Тегеране траст «Новый мировой порядок», и условные Ротшильды опять влезли в долги, они проплатили наших предателей и те вместе с Горбачевым и Ельциным возродили РСФСР и ЦБ РФ, записав их правопреемниками тех РСФСР и банка, что создал Троцкий. Таким образом, те 140 трлн. долга, которые образовались от того, что тайно все деньги 1917-1924г котировались по тайному от народа курсу, вновь возникли в «освобожденной» по результатам холодной войны Российской Федерации и повисли на нас с вами…

Так что, строго говоря, первым дал отпор финансовым аферистам, действовавшим под крышей Троцкого В. И. Ленин, объявив отказ от оплаты царских долгов и долгов временного правительства.

http://www.liveinternet.ru/users/woman_in_dreams/post301043270/

Таким образом, благодаря проведению грамотной и четко рассчитанной финансовой политики за 2 года удалось полностью устранить ужасающие последствия финансовой анархии революционных лет и создать прочную финансовую систему, основанную на признанной и ценимой на международной арене денежной единице – советском червонце. Реформу начала 1920-х г.г. можно считать одной из самых успешных финансовых операций советской власти за всю ее историю.

Потом достигнутый успех закрепил уже И. В. Сталин, подписав в 1943 году в Тегеране траст Новый мировой порядок. По этой причине, прах одного уже выкинули из Мавзолея, а насчет второго всё никак не могут успокоиться.

Одновременно с налаживанием финансовой системы молодого государства, весьма успешной, Ленин со Сталиным придумали СССР и передачу части территорий РСФСР к УССР, чтобы исключить возможность регресса (чтобы новая РСФСР не совпадала в своих границах с РСФСР-должником).

Война России с Украиной необходима жуликам для того, чтобы восстановить РСФСР в прежних границах, но они ограничены по времени для предъявления регресса мартом 2018 года, отсюда и истерика.

С уважением, Татьяна