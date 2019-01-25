Главная » Невероятное в мире

Чернобыль. Куда пропала вся техника

15:51. 25 января 2019 Просмотров - 197 Нет комментариев Опубликовал:

Как вывозили машины с ПЗРО «Буряковка»?

При ликвидации последствий чернобыльской аварии была использована самая разная техника. Машины работали там, где человек не мог или где невозможно было находиться из-за запредельного уровня радиации. Использованную технику отвозили на специальную свалку. Но несколько лет назад внезапно обнаружилось, что самая известная свалка такой техники опустела. Куда же могли деться сотни тонн радиоактивного металла?

===========================================================================

Знаю всё

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-324 за 2 ноября 2013
...для других. Парадоксально, но вся эта вопиющая вакханалия «двойных..., ее светлых сторон. «Все пропало, пора валить», «мы вымираем»,...с людьми немецкой национальности куда гуманней, чем американцы с... – это «радиация» и «Чернобыль». Итак, что же все-таки...
Инферно флота в инферно страны (часть 2) — эгрегориальная и матричная магия
...СССР, после чего действительно пропал «без вести» в ведомстве...аварийной ситуации («Императрица Мария», Чернобыль, «Нахимов»), либо разрастания ... алгоритма, после чего вся информация, свойственная психике субъекта... рассекает волны.Плывёт. Куда ж нам плыть?…А...
Противоречия и абсурдизмы в рисунках Монферрана о возведении Александровской Колонны и Исаакиевского Собора
...в марте 2014 усмотрел удивительный пропил нулевой толщины. Причем, .... По словам Оленина, вся работа продолжалась не более ...окнами ту сторону сооружения, куда была повернута тонкая часть ... неконтролируемой реакции, как в Чернобыле. У кого есть другие...
Затопление Крымска - "Крымский Инцидент"
... Новоукраинка. В Геленджике вся вода стекала в центр...произошло. Так же замалчивали Чернобыль, так же замалчивали Новочеркасский ...На ГуглМапс Неберджаевское водохранилище пропало с карты! Но на... чем допустить прорыв. Прорыв куда более катастрофичен. - Неужели ...
О превращении США в жертву «природных катастроф (окончание)
... будьте уверены: там, куда ураган Исаак сбрасывает свои плотные...результате взрыва погибло и пропало без вести 50 человек,... Чем опасен такой «подземный чернобыль» в случае растворения и ...побережья. В российских СМИ вся эта информация практически отсутствовала,...
Кому претит Возрождение России?
...более далёком прошлом?!… И вся эта братия до того...мерзавцев: «Закон что дышло, куда повернёшь, туда и вышло»… ...довелось быть организатором визита в Чернобыль – для создания Программы ...прав классик – не всё пропало в одночасье сгоревших, крупнейших библиотеках...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>