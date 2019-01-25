Чернобыль. Куда пропала вся техника

Концептуал СМИ Как вывозили машины с ПЗРО «Буряковка»?

При ликвидации последствий чернобыльской аварии была использована самая разная техника. Машины работали там, где человек не мог или где невозможно было находиться из-за запредельного уровня радиации. Использованную технику отвозили на специальную свалку. Но несколько лет назад внезапно обнаружилось, что самая известная свалка такой техники опустела. Куда же могли деться сотни тонн радиоактивного металла?



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