Чернобыль. Куда пропала вся техника
15:51. 25 января 2019 Просмотров - 197 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Как вывозили машины с ПЗРО «Буряковка»?
При ликвидации последствий чернобыльской аварии была использована самая разная техника. Машины работали там, где человек не мог или где невозможно было находиться из-за запредельного уровня радиации. Использованную технику отвозили на специальную свалку. Но несколько лет назад внезапно обнаружилось, что самая известная свалка такой техники опустела. Куда же могли деться сотни тонн радиоактивного металла?
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