Новости Украины и Новороссии 24 января 2019
- 04:30 ПЦУ-то ненастоящая: Порошенко и Варфоломей нарушили вселенские каноны (ВИДЕО).
- 03:00 Европа отомстила Украине за российские деньги.
- Вчера 23:42 36 оваций Филapeтa.
- Вчера 22:10 МВФ торопит Порошенко с реформами.
ПЦУ-то ненастоящая: Порошенко и Варфоломей нарушили вселенские каноны (ВИДЕО)
Украинский президент-олигарх Порошенко сделал большую ставку на создание новой церкви из раскольников «киевского патриархата». Он посчитал, что это позволит ему увеличить рейтинг и привлечь электорат.
Несмотря на то, что томос об автокефалии все-таки был предоставлен, Порошенко так и не смог добиться своих целей. Рейтинг гаранта Украины находится в принципе на прежнем уровне. При этом появляются новые подробности, которые вполне оправданно можно считать постыдным клеймом на Православной церкви Украины.
Как заявил политолог Анатолий Вассерман, решение Константинопольского патриархата противоречит постановлениям Халкидонского Собора, состоявшегося в 451 году. По его словам, Вселенский Собор установил, что споры о переходе епархий могут длиться не более 30 лет.
«Если за 30 лет претензии не предъявлены, то в дальнейшем они не подлежат рассмотрению», — подчеркнул Вассерман.
На видео с 00:50
Эксперт также отметил, что все решения Димитриоса Архондониса (Варфломея) юридически ничтожны.
Несмотря на грубые нарушения канонов, об этом вряд ли в ближайшее время узнают граждане Украины. Людям продолжат навязывать идею того, что, прежде всего, удалось отделиться от Российской православной церкви.
Так или иначе, но по факту новую церковь, созданную на Украине раскольниками, следует считать обычным клубом по интересам. Порошенко провернул эту махинацию только для того, чтобы повысить рейтинг, но в итоге разрушил все святое в Незалежной.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Европа отомстила Украине за российские деньги
У украинских политиков очередной повод для расстройства — и, кстати, обоснованный. Представителей Украины исключили из комитета ПАСЕ, работающего над снятием санкций с России.
Формальным поводом для такого решения стало изменение правил формирования комитетов, в результате чего число представителей одной страны в них не может превышать двух человек.
Однако теперь количество украинцев в комитете по судьбе антироссийских санкций и вовсе обнулено, поэтому украинской стороне предстоит выдвигать новых кандидатов.
Киев, как и положено, отреагировал на произошедшее с обидой, заявив, что это «выглядит мелкой местью за принципиальную позицию украинцев по изменению регламента в угоду России».
Действительно, трудно интерпретировать данный шаг ПАСЕ иначе, чем в контексте очередного витка разбирательств между Россией и ПАСЕ (и в целом Советом Европы).
Позиция Москвы недвусмысленна — она не планирует участвовать в работе Парламентской ассамблеи до полного восстановления полномочий российской делегации. И, что еще болезненнее для СЕ, платить в этих обстоятельствах она также по-прежнему не намерена.
А между тем пошел четвертый год отсутствия российской делегации в ПАСЕ и подходит к концу второй год приостановки Россией выплаты своих взносов в Совет Европы.
Если невозможность говорить гадости прямо в лицо представителям России в рамках работы ПАСЕ доставляет главным образом эстетические и моральные страдания доминирующим в ассамблее русофобам, то отсутствие финансовых вливаний от одного из ключевых спонсоров обеспечивает куда более серьезную головную боль руководству организации.
Ситуация для Совета Европы усугубляется тем, что время на исходе, а вес аргументов, имеющихся в его распоряжении, уменьшается день ото дня.
Еще прошедшей осенью генсек СЕ Турбьёрн Ягланд напомнил, что, согласно уставу, при двухгодичной неуплате взносов страна может быть исключена из организации. В случае России час икс наступит в конце июня.
Беда в том, что за прошедшие годы стала очевидной весьма незначительная ценность Совета Европы и составляющих его структур для Москвы.
Скорее наоборот — исключение России из СЕ повлечет за собой более негативные последствия для Европы, поскольку это будет, среди прочего, означать отказ Европейского суда по правам человека работать с исками из России.
А ЕСПЧ за последние годы остался едва ли не единственным зарубежным институтом, имеющим реальное влияние на действия российских властей.
Хотя теперь исполнение его решений конституционно ограничено, на деле к своему праву игнорировать их российские власти прибегают крайне редко, безропотно выплачивая гражданам присужденные ЕСПЧ компенсации даже в тех случаях, которые вызывают явное недовольство российского общества.
Очевидно, что исключение России из СЕ будет для Европы пресловутым подпиливанием сука под собой.
В результате СЕ шатает из стороны в сторону, где привычные жестко антироссийские выпады сочетаются со скрытыми и явными попытками урегулировать ситуацию, вернув к работе в ПАСЕ российскую делегацию.
Вот и сейчас выдавливание украинских представителей из комитета по снятию санкций (как и другие манипуляции с регламентом) совпало с актуализацией темы Азовского моря и Керченского пролива на открывшейся в понедельник зимней сессии ПАСЕ.
Ожидается проведение срочной дискуссии с принятием резолюции «Открытая агрессия России против Украины: срыв мирного процесса и угроза европейской безопасности».
Правда, из-за отсутствия российских представителей все жесткие обвинения и обличения Москвы вновь окажутся сотрясением воздуха, что будут вынуждены наблюдать и выслушивать единомышленники по антироссийским выпадам.
Таким образом, внутри Совета Европы, по сути, идет перетягивание каната.
С одной стороны, руководство и управленческий аппарат вынуждены иметь дело с такими грустными реалиями, как серьезнейший бюджетный дефицит и падение реальной значимости ПАСЕ в силу отсутствия на сессиях делегации ключевой страны.
А с другой стороны, на публичных позициях и в существенной части политических органов доминируют граждане и силы, бескомпромиссно стоящие на жестких антироссийских позициях, для которых любой шаг навстречу Москве является недопустимой уступкой.
Страдает от этого, разумеется, не Россия и не Кремль, а, собственно, все эти европейские площадки, единственным достоинством которых являлось обеспечение пространства для диалога.
Можно считать иронией судьбы ту трансформацию, что переживают ныне ПАСЕ и другие многочисленные правозащитно-консультативные-дискуссионные структуры, ставшие воплощением триумфа западной демократии конца XX века.
Выяснилось, что на реальный диалог они-то как раз оказались не способны, а крах эпохи «конца истории» запустил в них беспрерывный цикл самопожирания и самоисчерпания, за которым по-своему интересно наблюдать. Но — со стороны.
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Ирина Алкснис
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36 оваций Филapeтa
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МВФ торопит Порошенко с реформами
Международный валютный фонд готов поддерживать Украину, но призывает ускорить реформы для более стремительного экономического роста, необходимого для повышения уровня жизни украинцев.
Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя Фонда Кристин Лагард по результатам встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Давосе, Швейцария.
«Я подтвердила, что МВФ готов и впредь поддерживать Украину вместе с другими международными партнерами в ее усилиях по проведению реформ под руководством президента Порошенко, — говорится в заявлении.
— Я также подчеркнула настоятельную необходимость для Украины ускорить реформы и перейти к более стремительному росту, который необходим для повышения уровня жизни граждан».
Лагард назвала встречу с Порошенко «конструктивной». По ее словам, стороны обсудили последние экономические события и перспективы для Украины, а также реализацию мер в рамках новой программы, утвержденной Советом директоров МВФ 18 декабря.
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