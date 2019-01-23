Как бы смешно это не звучало, но Трампу запретили выходить из НАТО на законодательном уровне.Еще недавно, сама идея того, что США могут выйти из НАТО звучала бы предельно комично, но после решения вывести войска из Сирии – ни в чем нельзя быть уверенным, тем более, что именно в 2018 году из окружения Трампа периодически происходили утечки на тему того, что Трамп обдумывает идею выхода из НАТО, мотивируя это тем, что большинство "союзников" США не хотят тратить на оборону даже обязательные 2%, не говоря уже о 4%, которые желал бы получить от них Трамп. А раз так, то зачем США должны оплачивать безопасность других – наоборот, это другие должны платить за "американскую защиту".Разумеется, с точки зрения задач по сохранению американской гегемонии, такой подход выглядит убийственным и мелочным. Поэтому, завладев большинством в Конгрессе, оппоненты сразу принялись огораживать Трампа красными флажками там, где это еще возможно, дабы уход из Сирии не дополнился еще более страшным уходом из НАТО.В Конгрессе США был принят законопроект запрещающий в любой форме выводить США из НАТО и тратить бюджетные деньги на осуществление любых мероприятий в этом направлении.В поддержку законопроекта выступило подавляющее большинство членов Конгресса – как демократов, так и республиканцев. Видимо опасения по поводу агента Дональда приняли нешуточный оборот.Кроме того, законопроект поощряет увеличение финансирования мероприятий направленных на сдерживание России и укрепление обороноспособности НАТО.Это не первая бумага такого рода. Ранее Конгресс уже принимал законопроект, который запрещал Трампу снимать санкции с России, так как существовало стойкое убеждение, что агент Дональд всерьез рассматривает вариант снятия санкций, признания Крыма и т.д.

Источник: colonelcassad.livejournal.com