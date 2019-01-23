Трампу запретили выходить из НАТО
10:12. 23 января 2019 Просмотров - 273 5 коммент. Опубликовал: brahman
Как бы смешно это не звучало, но Трампу запретили выходить из НАТО на законодательном уровне.
Еще недавно, сама идея того, что США могут выйти из НАТО звучала бы предельно комично, но после решения вывести войска из Сирии – ни в чем нельзя быть уверенным, тем более, что именно в 2018 году из окружения Трампа периодически происходили утечки на тему того, что Трамп обдумывает идею выхода из НАТО, мотивируя это тем, что большинство "союзников" США не хотят тратить на оборону даже обязательные 2%, не говоря уже о 4%, которые желал бы получить от них Трамп. А раз так, то зачем США должны оплачивать безопасность других – наоборот, это другие должны платить за "американскую защиту".
Разумеется, с точки зрения задач по сохранению американской гегемонии, такой подход выглядит убийственным и мелочным. Поэтому, завладев большинством в Конгрессе, оппоненты сразу принялись огораживать Трампа красными флажками там, где это еще возможно, дабы уход из Сирии не дополнился еще более страшным уходом из НАТО.
В Конгрессе США был принят законопроект запрещающий в любой форме выводить США из НАТО и тратить бюджетные деньги на осуществление любых мероприятий в этом направлении.
В поддержку законопроекта выступило подавляющее большинство членов Конгресса – как демократов, так и республиканцев. Видимо опасения по поводу агента Дональда приняли нешуточный оборот.
Кроме того, законопроект поощряет увеличение финансирования мероприятий направленных на сдерживание России и укрепление обороноспособности НАТО.
Это не первая бумага такого рода. Ранее Конгресс уже принимал законопроект, который запрещал Трампу снимать санкции с России, так как существовало стойкое убеждение, что агент Дональд всерьез рассматривает вариант снятия санкций, признания Крыма и т.д.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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жидовский конгресс борется с не менее жидовской командой Трампа(учитывая дочу и зятька).Что это- борьба нанайских мальчиков? -враг то у них один всегда-православие.Помпео подал в отставку,везде передел власти и наши потому активничают ,имею ввиду заявления на гайдаровском сборище бесноватых.
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Тут еще смешнее, выходит, что они считают врагом свою же религию, навязанную русским.
Мне кажется, что воюют между собой, какие -то разные кланы жидовствующих. Я уже обратила внимание, что и в России, отстраненные от кормушки опять баламутят народ коммунистическими лозунгами, такими милыми для сердца славян, “справедливость и равноправие”. Жаль тех, кто поведется на эту очередную хуцпу, опять хотят русской кровью устроить передел собственности(((
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с этой религией запутаешься -их Ветхий Завет -пугал кровожадностью русских,имеющих тогда свою веру ,нам придумали Н.Завет с 10 заповедями ,которые мы приняли ,-заповеди рабов в сущности ,но моральные.Долго ведь служение шло по Евангелию.В принципе здесь есть доки ,которые пояснят лучше,что не так с Библией,но -да ,они кичаться ,что все и христа они нам дали ,а кто их просил?-они нам это навязали силой и кровью,вот поэтому я думаю народ и не встал на защиту Кирила с РПЦ,когда у них Константинополь с сША оттяпывают паству с платежами ,монастыри и земли.Нет там правды и Бога в церквях сегодняшних и это наглядно-бог ведь в душах.
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Абсолютно согласна с Вами- в церкви бога нет, а религия(любая), психологическая бомба для подчинения народа.
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Цирк уехал, только клоуны остались! Ведь без дубинки НАТО как можно управлять миром, самой миролюбивой нации в мире!