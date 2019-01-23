Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика

Трампу запретили выходить из НАТО

10:12. 23 января 2019 Просмотров - 273 5 коммент. Опубликовал:


Как бы смешно это не звучало, но Трампу запретили выходить из НАТО на законодательном уровне.
Еще недавно, сама идея того, что США могут выйти из НАТО звучала бы предельно комично, но после решения вывести войска из Сирии  – ни в чем нельзя быть уверенным, тем более, что именно в 2018 году из окружения Трампа периодически происходили утечки на тему того, что Трамп обдумывает идею выхода из НАТО, мотивируя это тем, что большинство "союзников" США не хотят тратить на оборону даже обязательные 2%, не говоря уже о 4%, которые желал бы получить от них Трамп. А раз так, то зачем США должны оплачивать безопасность других – наоборот, это другие должны платить за "американскую защиту".

Разумеется, с точки зрения задач по сохранению американской гегемонии, такой подход выглядит убийственным и мелочным. Поэтому, завладев большинством в Конгрессе, оппоненты сразу принялись огораживать Трампа красными флажками там, где это еще возможно, дабы уход из Сирии не дополнился еще более страшным уходом из НАТО.

В Конгрессе США был принят законопроект запрещающий в любой форме выводить США из НАТО и тратить бюджетные деньги на осуществление любых мероприятий в этом направлении.
В поддержку законопроекта выступило подавляющее большинство членов Конгресса – как демократов, так и республиканцев. Видимо опасения по поводу агента Дональда приняли нешуточный оборот.
Кроме того, законопроект поощряет увеличение финансирования мероприятий направленных на сдерживание России и укрепление обороноспособности НАТО.

Это не первая бумага такого рода. Ранее Конгресс уже принимал законопроект, который запрещал Трампу снимать санкции с России, так как существовало стойкое убеждение, что агент Дональд всерьез рассматривает вариант снятия санкций, признания Крыма и т.д.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: нато, Россия, США, Трамп
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Экономический курс Трампа и валютный курс доллара. Валентин Катасонов
...Во втором случае администрации Трампа следует обеспечивать экономическое развитие... силы США и НАТО создавали очаги войн и...Италии и возросшей вероятности выхода Италии из ЕС. ... потребуется дополнить какими-то запретами и ограничениями юридического свойства....
Кто Совбез ООН кушает, тот его и танцует...
... шоке от заявления Д. Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату.... В документе говорится о необходимости запретить «обязательные и добровольные отчисления в... взносы. Попросив на прошедшем Саммите НАТО увеличения взносов до 2% ВВП...
Последствия неудавшегося военного переворота в Турции
... региональной войны, что тоже не выходит. И для Запада начинает прорисовываться... том, что руководство Турции запретило кораблям НАТО заходить в свои водыhttp://rg... Америке к власти идёт Дональд Трамп, который стремится спасти Америку от...
Новости Украины и Новороссии 09 октября 2017
...акцентировали внимание Парламентской Ассамблеи НАТО на вопросах милитаризации ... на Украине окончательно выходит из-под контроля ...политики. Ныне, когда Трамп подвергается массированным атакам ... «запретительных» законов (запрет российских соцсетей и платежных...
Новости Украины и Новороссии 27 ноября 2018
...стороны к деэскалации. Трамп также ограничился невнятным ...последствий, — генсек НАТО Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил,... приказали украинским морякам перед выходом в море. Читайте также... рассмотрение вопроса «о запрете деятельности политических партий, ...
Новости Украины и Новороссии 03 декабря 2017
...в целом, стабильно поддерживают НАТО примерно половина населения, меньше....причина тех «прещений и запретов» которым был подвергнут ...Порошенко был бы лучшим выходом». Свободное падение Потеряв ... президента США Дональда Трампа по национальной безопасности ...

5 коммент.»

  • 562 462
    mary 23 января 2019 в 11:58 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    жидовский конгресс борется с не менее жидовской командой Трампа(учитывая дочу и зятька).Что это- борьба нанайских мальчиков? -враг то у них один всегда-православие.Помпео подал в отставку,везде передел власти и наши потому активничают ,имею ввиду заявления на гайдаровском сборище бесноватых.

    Ответить
    • 1166 844
      МариКа mary 23 января 2019 в 12:31 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Тут еще смешнее, выходит, что они считают врагом свою же религию, навязанную русским.
      Мне кажется, что воюют между собой, какие -то разные кланы жидовствующих. Я уже обратила внимание, что и в России, отстраненные от кормушки опять баламутят народ коммунистическими лозунгами, такими милыми для сердца славян, “справедливость и равноправие”. Жаль тех, кто поведется на эту очередную хуцпу, опять хотят русской кровью устроить передел собственности(((

      Ответить
      • 566 466
        mary МариКа 23 января 2019 в 13:41 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        с этой религией запутаешься -их Ветхий Завет -пугал кровожадностью русских,имеющих тогда свою веру ,нам придумали Н.Завет с 10 заповедями ,которые мы приняли ,-заповеди рабов в сущности ,но моральные.Долго ведь служение шло по Евангелию.В принципе здесь есть доки ,которые пояснят лучше,что не так с Библией,но -да ,они кичаться ,что все и христа они нам дали ,а кто их просил?-они нам это навязали силой и кровью,вот поэтому я думаю народ и не встал на защиту Кирила с РПЦ,когда у них Константинополь с сША оттяпывают паству с платежами ,монастыри и земли.Нет там правды и Бога в церквях сегодняшних и это наглядно-бог ведь в душах.

        Ответить
        • 1169 843
          МариКа mary 23 января 2019 в 13:51 Ссылка Пометить
          GD Star Rating
          loading...

          Абсолютно согласна с Вами- в церкви бога нет, а религия(любая), психологическая бомба для подчинения народа.

          Ответить
  • 11162 9536
    Ирбис 23 января 2019 в 12:14 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Цирк уехал, только клоуны остались! Ведь без дубинки НАТО как можно управлять миром, самой миролюбивой нации в мире!

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>