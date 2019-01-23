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Попытка гос.переворота в Венесуэле

22:07. 23 января 2019 Просмотров - 192 Нет комментариев Опубликовал:


США официально заявили, что не признают Мадуро президентом Венесуэлы, объявив "новым президентом Венесуэлы" оппозиционера Гуайдо, который даже не был избран, а просто назначен "президентом" из Вашингтона.  Международное право? Нет, не слышал.
Получив добро из Вашингтона, Гуайдо объявил себя "президентом Венесуэлы". Кроме того США призвали армию поддержать государственный переворот и свергнуть Мадуро.
Вполне понятно, что стремление США вытеснить Китай и Россию из Венесуэлы, а также получить контроль над венесуэльской нефтью, толкает их на теже авантюры, которые они они осуществляли в Северной Африке и на Ближнем Востоке.
Как обычно, для гос.переворота США сколотили коалицию из ряда государств ОАГ и Канады.
Армия Венесуэлы уже заявила, что не допустит захвата власти и будет действовать со всей решительностью. Помимо оппозиционных митингов, по стране идут митинги чавистов. В целом, нельзя исключать сценария гражданской войны и последующей иностранной интервенцией, предпосылки к которой США готовят уже более двух лет.

В происходящем есть конечно и вина самого Мадуро, который так и не решился покончить с двоевластием, которое не может продолжаться долго, особенно в условиях поддержки из-за рубежа.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: венесуэла, империализм, мадуро, США, южная америка
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