Венесуэла разрывает отношения с США



1. Мадуро дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны. Отношения Венесуэлы и США разрываются.

2. Мексика выступила в поддержку Мадуро, заявив, что считает его легитимным президентом Венесуэлы.

3. Назначенный из Вашингтона "президент" Гуайдо бежал в колумбийское посольство, где скрывается от военных и службы безопасности.

4. В ходе столкновений в Каракасе 6 человек погибли и десятки получили ранения.

5. США угрожают Венесуэле разнообразными карами, если Мадуро пойдет по пути силового подавления переворота.

6. Мадуро заявляет, что у Венесуэлы есть достаточная поддержка в мире, чтобы справиться с попыткой гос.переворота.



С точки зрения политического выживания чавистов, Гуайдо конечно должен быть нейтрализован тем или иным способом, "оппозиционный парламент" распущен, а дипломаты из стран поддерживающих государственный переворот должны быть высланы из страны, а армия должна быть приведена в боеготовность на случай попытки интервенции в страну. Возможно, эти задачи могут быть решены через введение военного положения.





В продолжение развития кризиса в Венесуэле.

Источник: colonelcassad.livejournal.com