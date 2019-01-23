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Венесуэла разрывает отношения с США

23:38. 23 января 2019 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал:


В продолжение развития кризиса в Венесуэле.

1. Мадуро дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны. Отношения Венесуэлы и США разрываются.
2. Мексика выступила в поддержку Мадуро, заявив, что считает его легитимным президентом Венесуэлы.
3. Назначенный из Вашингтона "президент" Гуайдо бежал в колумбийское посольство, где скрывается от военных и службы безопасности.
4. В ходе столкновений в Каракасе 6 человек погибли и десятки получили ранения.
5. США угрожают Венесуэле разнообразными карами, если Мадуро пойдет по пути силового подавления переворота.
6. Мадуро заявляет, что у Венесуэлы есть достаточная поддержка в мире, чтобы справиться с попыткой гос.переворота.

С точки зрения политического выживания чавистов, Гуайдо конечно должен быть нейтрализован тем или иным способом, "оппозиционный парламент" распущен, а дипломаты из стран поддерживающих государственный переворот должны быть высланы из страны, а армия должна быть приведена в боеготовность на случай попытки интервенции в страну. Возможно, эти задачи могут быть решены через введение военного положения.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: венесуэла, гуайдо, империализм, мадуро, США, чавизм
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