Главная » Вооруженные силы, История, Невероятное в мире

Операция «Коттедж»: как американцы потеряли свыше 100 человек при штурме пустого острова

14:53. 23 января 2019 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал:


Количество союзнических потерь в этой одной из самых бесславных операций армии США во Второй мировой войне разнится; возможно, на самом деле их было гораздо больше, чем официально обнародовано.

Современные историки, анализируя тихоокеанскую операцию «Коттедж», чаще всего вынуждены опираться на данные американских источников, и это в значительной степени сужает широту восприятия темы.

Заложники Кыски

Остров Кыска, на котором разворачивались эти девятидневные события второй половины августа 1943 года, входит в состав Алеутских островов. На момент американской атаки он уже в течение года находился под оккупацией японских войск, там разместился почти 10-тысячный гарнизон императора Хирохито.

Считалось, что с Алеутских островов – прямой путь к захвату Аляски, а там недалеко и до центра континентальной Северной Америки – Нью-Йорка.


У американского историка Стивена Далла, автора книги «Боевой путь Императорского японского флота, и его коллеги Теодора Роско («Боевые действия подводных лодок США во Второй Мировой войне») разные точки зрения на вопрос, зачем японцам следовало захватывать Алеутские острова.

Далл считал, это была полнейшая авантюра с их стороны –противник, по его мнению, хотя и мог оттянуть основные силы американцев в этот район, но дальнейшие действия войск здесь Хирохито нисколько не способствовали бы победе Квантунской армии – японцы совершенно не имели представления о том, как именно оборонять многочисленные и разные по площади острова (в алеутском вулканическом архипелаге их больше 100).

Роско напротив, был уверен, что Алеутская гряда воспринималась японцами как трамплин для броска на Аляску.

В предпоследнем сражении в Алеутском архипелаге во Второй мировой войне – за его крупнейший остров Атту в мае 1942 года американцы потеряли почти 1700 военнослужащих только убитыми и раненными (это боевые потери; еще свыше 2 тысяч выбыли из строя по различным болезням) –такие данные приводит тот же Теодор Роско.

Битва за остров Кыску (его площадь почти 278 км2) была решающей, последней в освобождении Алеутского архипелага.

В районе Кыски ждали высадки порядка 40 тысяч американских и канадских пехотинцев, в результате корабельного и авиационного обстрела на Кыску союзники сбросили (выпустили) более 700 тонн бомб и снарядов.

За год от этих атак, поданным, приводимым Теодором Роско, погибли более 2, 5 тысяч японских военнослужащих.

«Дружественный огонь»

«Дружественный огонь» (friendly fire) – это когда свои же бьют по своим (на войне такое случается). Впервые термин, к слову, введен американцами.

В операции «Коттедж», начавшейся 15 августа 1943 года, было задействовано свыше сотни кораблей ВМС США.

Высадившимся на Кыску десантникам не пришлось атаковать – они попросту не знали, что японский гарнизон с острова заблаговременно эвакуировался (помог туман, способствовавший беспрепятственному отходу японских судов с вооружением и живой силой). Японцы вовремя поняли, что держать оборону Кыски бессмысленно.

Американцы же ожидали с их стороны активного сопротивления. Адмирал Фредерик Шерман в своих воспоминаниях сообщал, что в боевой операции по «зачистке» совершенно пустого острова Киска было задействовано в общей сложности свыше 100 тысяч военнослужащих.

Во время этой 9-дневной бесплодной атаки на остров было выпущено свыше 130 тонн снарядов с кораблей. Туман над Кыской дезориентировал атакующих впустую, американцы стреляли по своим, это и был так называемый «дружественный огонь» – друг по другу.

Солдаты и офицеры подрывались на заложенных японцами минах-ловушках, в море на японской мине подорвался эсминец «Абнер Рид» (более 70 человек погибли).

Итоги

Американские историки пытаются преподать операцию «Коттедж» не провальной, но стратегически важной – якобы в результате этой акции Аляске уже не стоило беспокоиться о японской агрессии, северная часть Тихого океана перешла под полный контроль США.

Впрочем, Стивен Далл писал в своей книге, что в Алеутской кампании сглупили обе стороны военного конфликта – стратегического преимущества в итоге не достигли ни те, ни другие.

***



Источник.
.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: американцы, война, войска, история, США, Япония
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Битва за Ленинград vs. высадка в Нормандии
...проведения операции «Оверлорд» по всему фронту. Как говорит пан Тымчук, «потерь ... орудий.В ходе сражения американцы потеряли, по самым скромным подсчётам... Почти как про хероев под Крутами.Про операцию «Коттедж»,когда американцы потеряли при захвате...
Немного о "трупами закидали" с непривычной стороны
... проведения операции «Оверлорд» по всему фронту. Как говорит пан Тымчук, «потерь нет... орудий.В ходе сражения американцы потеряли по самым скромным подсчётам ... Почти как про хероев под Крутами.5. Про операцию «Коттедж»,когда американцы потеряли при ...
О „победах” союзников и их „гениальных” полководцах
...проведения операции «Оверлорд» по всему фронту. Как говорит пан Тымчук: «Потерь нет... орудий.В ходе сражения американцы потеряли по самым скромным подсчётам ...оборону! Почти как про хероев под Крутами.Операция «Коттедж», когда американцы потеряли при захвате ......
Американцы фальсифицируют свою позорную историю
...жизни, по оценкам многих исследователей, как минимум семи миллионов человек. И... «хероической высадке» и о том, как американцы победили во Второй мировой и..., а статью про операцию «Коттедж», когда американцы понесли огромные потери при захвате ПУСТОГО острова...
От Беловежского консенсуса к консенсусу Крымскому
...посольства США в Москве. Американцы поблагодарили, но в ответ...такой ситуации потерей лица внутри страны и как следствие – потерей власти....вопросы мировой геополитики. Военная операция в Сирии, гуманитарные конвои... под размещение чьих-то коттеджей – все это не...
Силы равны? Бежим!
..., одна из хрестоматийных операций американских вояк под названием «Коттедж»: остров Киска пребывал.... В итоге остров был захвачен. Потери американцев (с канадцами) – 313 человек убитыми... вертолёт. И получится, прямо как в песне: «Как хорошо, что все вы...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>