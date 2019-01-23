Операция «Коттедж»: как американцы потеряли свыше 100 человек при штурме пустого острова
Количество союзнических потерь в этой одной из самых бесславных операций армии США во Второй мировой войне разнится; возможно, на самом деле их было гораздо больше, чем официально обнародовано.
Современные историки, анализируя тихоокеанскую операцию «Коттедж», чаще всего вынуждены опираться на данные американских источников, и это в значительной степени сужает широту восприятия темы.
Заложники Кыски
Остров Кыска, на котором разворачивались эти девятидневные события второй половины августа 1943 года, входит в состав Алеутских островов. На момент американской атаки он уже в течение года находился под оккупацией японских войск, там разместился почти 10-тысячный гарнизон императора Хирохито.
Считалось, что с Алеутских островов – прямой путь к захвату Аляски, а там недалеко и до центра континентальной Северной Америки – Нью-Йорка.
У американского историка Стивена Далла, автора книги «Боевой путь Императорского японского флота, и его коллеги Теодора Роско («Боевые действия подводных лодок США во Второй Мировой войне») разные точки зрения на вопрос, зачем японцам следовало захватывать Алеутские острова.
Далл считал, это была полнейшая авантюра с их стороны –противник, по его мнению, хотя и мог оттянуть основные силы американцев в этот район, но дальнейшие действия войск здесь Хирохито нисколько не способствовали бы победе Квантунской армии – японцы совершенно не имели представления о том, как именно оборонять многочисленные и разные по площади острова (в алеутском вулканическом архипелаге их больше 100).
Роско напротив, был уверен, что Алеутская гряда воспринималась японцами как трамплин для броска на Аляску.
В предпоследнем сражении в Алеутском архипелаге во Второй мировой войне – за его крупнейший остров Атту в мае 1942 года американцы потеряли почти 1700 военнослужащих только убитыми и раненными (это боевые потери; еще свыше 2 тысяч выбыли из строя по различным болезням) –такие данные приводит тот же Теодор Роско.
Битва за остров Кыску (его площадь почти 278 км2) была решающей, последней в освобождении Алеутского архипелага.
В районе Кыски ждали высадки порядка 40 тысяч американских и канадских пехотинцев, в результате корабельного и авиационного обстрела на Кыску союзники сбросили (выпустили) более 700 тонн бомб и снарядов.
За год от этих атак, поданным, приводимым Теодором Роско, погибли более 2, 5 тысяч японских военнослужащих.
«Дружественный огонь»
«Дружественный огонь» (friendly fire) – это когда свои же бьют по своим (на войне такое случается). Впервые термин, к слову, введен американцами.
В операции «Коттедж», начавшейся 15 августа 1943 года, было задействовано свыше сотни кораблей ВМС США.
Высадившимся на Кыску десантникам не пришлось атаковать – они попросту не знали, что японский гарнизон с острова заблаговременно эвакуировался (помог туман, способствовавший беспрепятственному отходу японских судов с вооружением и живой силой). Японцы вовремя поняли, что держать оборону Кыски бессмысленно.
Американцы же ожидали с их стороны активного сопротивления. Адмирал Фредерик Шерман в своих воспоминаниях сообщал, что в боевой операции по «зачистке» совершенно пустого острова Киска было задействовано в общей сложности свыше 100 тысяч военнослужащих.
Во время этой 9-дневной бесплодной атаки на остров было выпущено свыше 130 тонн снарядов с кораблей. Туман над Кыской дезориентировал атакующих впустую, американцы стреляли по своим, это и был так называемый «дружественный огонь» – друг по другу.
Солдаты и офицеры подрывались на заложенных японцами минах-ловушках, в море на японской мине подорвался эсминец «Абнер Рид» (более 70 человек погибли).
Итоги
Американские историки пытаются преподать операцию «Коттедж» не провальной, но стратегически важной – якобы в результате этой акции Аляске уже не стоило беспокоиться о японской агрессии, северная часть Тихого океана перешла под полный контроль США.
Впрочем, Стивен Далл писал в своей книге, что в Алеутской кампании сглупили обе стороны военного конфликта – стратегического преимущества в итоге не достигли ни те, ни другие.
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Источник: ss69100.livejournal.com