Операция «Коттедж»: как американцы потеряли свыше 100 человек при штурме пустого острова



У американского историка Стивена Далла, автора книги «Боевой путь Императорского японского флота, и его коллеги Теодора Роско («Боевые действия подводных лодок США во Второй Мировой войне») разные точки зрения на вопрос, зачем японцам следовало захватывать Алеутские острова.



Далл считал, это была полнейшая авантюра с их стороны –противник, по его мнению, хотя и мог оттянуть основные силы американцев в этот район, но дальнейшие действия войск здесь Хирохито нисколько не способствовали бы победе Квантунской армии – японцы совершенно не имели представления о том, как именно оборонять многочисленные и разные по площади острова (в алеутском вулканическом архипелаге их больше 100).



Роско напротив, был уверен, что Алеутская гряда воспринималась японцами как трамплин для броска на Аляску.

В предпоследнем сражении в Алеутском архипелаге во Второй мировой войне – за его крупнейший остров Атту в мае 1942 года американцы потеряли почти 1700 военнослужащих только убитыми и раненными (это боевые потери; еще свыше 2 тысяч выбыли из строя по различным болезням) –такие данные приводит тот же Теодор Роско.



Битва за остров Кыску (его площадь почти 278 км2) была решающей, последней в освобождении Алеутского архипелага.



В районе Кыски ждали высадки порядка 40 тысяч американских и канадских пехотинцев, в результате корабельного и авиационного обстрела на Кыску союзники сбросили (выпустили) более 700 тонн бомб и снарядов.



За год от этих атак, поданным, приводимым Теодором Роско, погибли более 2, 5 тысяч японских военнослужащих.

«Дружественный огонь»

«Дружественный огонь» (friendly fire) – это когда свои же бьют по своим (на войне такое случается). Впервые термин, к слову, введен американцами.



В операции «Коттедж», начавшейся 15 августа 1943 года, было задействовано свыше сотни кораблей ВМС США.



Высадившимся на Кыску десантникам не пришлось атаковать – они попросту не знали, что японский гарнизон с острова заблаговременно эвакуировался (помог туман, способствовавший беспрепятственному отходу японских судов с вооружением и живой силой). Японцы вовремя поняли, что держать оборону Кыски бессмысленно.

Американцы же ожидали с их стороны активного сопротивления. Адмирал Фредерик Шерман в своих воспоминаниях сообщал, что в боевой операции по «зачистке» совершенно пустого острова Киска было задействовано в общей сложности свыше 100 тысяч военнослужащих.



Во время этой 9-дневной бесплодной атаки на остров было выпущено свыше 130 тонн снарядов с кораблей. Туман над Кыской дезориентировал атакующих впустую, американцы стреляли по своим, это и был так называемый «дружественный огонь» – друг по другу.



Солдаты и офицеры подрывались на заложенных японцами минах-ловушках, в море на японской мине подорвался эсминец «Абнер Рид» (более 70 человек погибли).

Итоги

Американские историки пытаются преподать операцию «Коттедж» не провальной, но стратегически важной – якобы в результате этой акции Аляске уже не стоило беспокоиться о японской агрессии, северная часть Тихого океана перешла под полный контроль США.



Впрочем, Стивен Далл писал в своей книге, что в Алеутской кампании сглупили обе стороны военного конфликта – стратегического преимущества в итоге не достигли ни те, ни другие.



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