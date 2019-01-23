О хлебе насущном

"Жито" – от "жить", буквально: "то, что дает нам жизнь". В старину житом называли рожь, а не любой хлебный злак на корню, как сегодня. Хлеб был основным продуктом питания земледельцев, а потому считался основой жизни. Пекли его из пшеничной или ржаной муки. Пшеница, конечно, давала ценное зерно, но была более требовательна к условиям созревания. Рожь, напротив, давала более грубое зерно, зато оказалась неприхотлива. В неблагоприятные для земледелия годы, когда людям "не до жиру, а быть бы живу", вся надежда оставалась только на урожай ржи. Вот почему именно рожь, а не пшеница получила это имя: "жито" (гарантирующая жизнь, выживание). Наши предки серьезно и вдумчиво относились ко многому, что в современном мире воспринимается как нечто обыденное и не столь важное. Хлеб был не закуской, приправой, а основной пищей, а потому и средством продления жизни. Пища вкушалась не ради удовольствия, то был священный акт продления жизни. Хлеб – святыня.



"Калач" – от "коло" (через "колоша" – маленькое коло). Первоначально ритуальный хлебец в виде круга, символизировавший Солнце. Таким же символом Солнца был и блин на масленицу.

"Кулич" – от "кулик" (через "куликша" – маленький кулик). В России до сих пор сохраняется обычай ранней весной выпекать "жаворонков" и "куликов" из теста. С их помощью "закликают" ("гукают") весну, чтобы она не запаздывала. При этом поют песни-веснянки. Вот одна из них, из Курской области:

Летит кулик из заморья,

Принес кулик Девять замков.

Кулик, кулик! Замыкай зиму,

Замыкай зиму, Отпирай весну -

Теплое лето!

В христианстве этот языческий обычай трансформировался в выпечку куличей на пасху. В основе слов "кулич", "кулик" лежит понятие "кликать". Сравни: "кулич" – "клич".

"Пахать" – от "пихать". Пахать означает "запихивать" в почву специальное орудие (соху, плуг). Место, где пашут, называется пашней. Звук "х" чередуется с "ш" (пахать – пашу). Вот почему в слове пшеница не сразу разглядишь пиханицу, а в слове пшено – пихано (то, что пихали, толкли). "Запахивать" недалеко отстоит от "запихивать" как по звучанию, так и по значению.

"Пирог" – от "пир", "пиршество", а еще ранее это слово означало "огонь". Пирог был ритуальной пищей огнепоклонников, наших предков-огнищан. Память об этом сохранилась в поговорке: "Без блина не масляна, без пирога не именинник". В обычае задувать свечи, зажженные на праздничном пироге в день рождения, – отголосок былого величия ритуального пирога.

"Пшеница" – того же корня, что пшено, пашня и пихать. Пшеница буквально означает то же самое, что и пшено, а именно "пиханое, толченое". Пшеницу назвали так потому, что она давала зерна, которые дробили толчением, чтобы получить муку.

"Рожь" – того же корня, что ржа, щсавчина, щеть, английское "рэд" – рыжий, красный; по-украински "рудый" – рыжий. Лейтмотивом всех перечисленных слов выступает ры-жий цвет ржаных зерен, из которых выпекают хлеб темно-коричневого цвета, именуемый на Руси черным.

"Ситный". В словосочетании "ситный хлеб" означает "просеянный через сито". Зачем же просеивают муку через сито? Чтобы удалить из нее жучков-червячков и прочие посторонние частицы? Оказывается, не только для этого. И даже не столько для этого. Мука с жучками-червячками да с камушками уже изначально не годится для приготовления ситного хлеба. Здесь нужна только мука высшего качества.

Просеиванием удаляют главным образом комочки слежавшейся муки, образовавшиеся при хранении. Кроме того, – и это, пожалуй, главное – просеивая, насыщают муку воздухом. Крупинки отодвигаются друг от друга, уступая место свежему воздуху, так необходимому для нормальной жизнедеятельности дрожжевого грибка.



После замеса просеянная мука превращается в пышное тесто. Хлеб получается пышный, воздушный, необыкновенно вкусный. Одним словом, ситный. Доброе русское слово "ситный" щедро дарит всем желающим важный секрет хлебной выпечки.

"Хлеб-соль". Эти два продукта народ выделил как основные. Они стали символом угощения, радушия, гостеприимства. Особенно им отличающихся мы называем "хлебосолы" или "хлебосольные".



Отсюда простой вывод: предков русского народа следует искать прежде всего среди народов-хлебопашцев. Были, конечно же, среди русских и скотоводы, и рыбаки, и охотники, но хлебосольство как национальную черту заложили в нас землепашцы.

"Хлеб". Чтобы сразу же найти правильный путь к истокам этого слова, оставим на время такое его значение, как "продукт питания из муки" и уделим особое внимание слову "пропитание", которое, кстати сказать, выступает главным во множестве древних выражений: "хлеб насущный", "не хлебом единым", "хлеба не просит", "и то хлеб", "хлеб-соль" и т. п.



Только при таком подходе можно разобраться в кажущейся путанице названий хлеба на разных языках.



Судите сами. На иврите "хлеб" называется "ляхем", но по-арабски "ляхм" означает "мясо". В свою очередь, русское "мясо" созвучно с еврейским "маца" – разновидность хлеба, а к русскому "хлеб" близко по звучанию арабское "халиб" – "молоко".

На самом деле никакой путаницы нет. "Хлебом", то есть основным продуктом питания, люди могут называть различные продукты питания в зависимости от своего образа жизни.



Для скотоводов хлебом насущным будут молоко и мясо, для рыболовов – рыба.



Не случайно перевод "Отче наш" на язык эскимосов начинается буквально так: "Рыбу нашу насущную даждь нам днесь…"



Народ-земледелец под хлебом подразумевает пищу из размолотых зерен злаковых растений. Первоначально, возможно, это были просто дробленые или смолотые зерна, смешанные с водой, некое "хлебово" от слова "хлебать". Именно оно и легло в основу слова "хлеб".

"Чумиза" – от "чумаза". Буквально: "грязнуля, замарашка". Хлебный злак получил такое название за темный цвет зерен.



Интересно проследить, из какой страны пошло это название, и может статься, что теплый край, откуда родом злак и его название, – это одна из прародин древних русов.



***





Из книги В.Д. Осипова „Единый язык человечества”.