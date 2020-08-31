Хлеба небесные

Я слежу за событиями в Белоруссии, а думаю о России.

Белорусская поляна густо засеяна слухами, версиями, предположениями, рекомендациями. Одни считают, что Лукашенко проиграл битву и должен немедленно уйти. Другие требуют от России, чтобы она ввела туда свои войска и сберегла Белоруссию как форпост российской обороны на западе. Третьи считают, что поляки устроят провокацию на белорусской границе, перейдут границу, что даст Лукашенко повод обратиться в ОДКБ, и совместный контингент из пяти стран вступит в Белоруссию, как это было когда-то во время чехословацких событий. Четвёртые рекомендуют Лукашенко немедленно пойти на переизбрание, провести досрочные выборы. Десятые настаивают на пересчёте голосов. Сто двадцать пятые полагают, что созданный оппозицией координационный комитет должен немедленно объявить о существовании второго — альтернативного -— президента, призывают к активным силовым действиям на улицах Минска и других городов.

Все эти суждения основаны на информации, поступающей из официальных и неофициальных источников, они не учитывают, что наряду с этой открытой, хорошо понимаемой дипломатией существует тайная, закрытая, и в недрах этой тайной дипломатии каждодневно происходит множество переговоров глав правительств, представителей спецслужб, дипломатических ведомств, идут невидимые важнейшие дипломатические сражения, если угодно — сложнейший дипломатический торг. Недалёк тот день, когда мы узнаем о результатах этого торга, и тогда множество выдвинутых версий, рекомендаций покажутся смехотворными.

Я — не специалист по белорусским делам. Считаю себя не вправе высказываться, выступать с категорическими суждениями, за качество которых я не отвечаю. Мне неведомы и непонятны хитросплетения внутри белорусского общества, хитросплетения отношений Белоруссии с Евросоюзом и Россией, а также с Китаем. Меня мучит другое обстоятельство.

Я хочу понять и не могу, почему Белоруссия: благополучная страна, в которой сохранились и работают все заводы-гиганты, продолжают модернизироваться, совершенствоваться производства, страна, в которой сбережена деревня, сохранился деревенский уклад, где существует не просто сельское хозяйство, но глубинный дух белорусского народа, — охвачена волнениями? Почему белорусы, живущие сытно, хлебно, не довольствуются этим, готовы отказаться от всего этого? Игнорируют опыт России и более поздний опыт Украины, когда пришедшие к власти либералы и олигархи, западники и милитаристы принялись уничтожать великую техносферу Советского Союза как на территории России, так и на территории Украины. Когда были закрыты тысячи и тысячи заводов, создавших не просто рабочие места и обеспечившие заработки людям, но создавшие великую, неповторимую советскую цивилизацию. Почему эти трагические уроки не воспринимаются белорусами? Почему они восстали против Батьки, который все эти годы, проявляя чудеса дипломатии, сберёг независимость, суверенность Белоруссии, находясь между двумя гигантами — Евросоюзом и Россией? То, что враги Лукашенко называют лавированием, является дипломатическим искусством, стремлением государственного лидера, управляющего маленьким государством, сберечь это государство, обеспечить ему процветание, почётное место в семье мировых народов.

Почему белорусы выступили против Лукашенко? Почему белорусы выступили против нынешней Белоруссии? Почему они выступили против своих работающих заводов, против замечательно возделанных, засеянных полей? Почему они не видят черты, отделяющей Белоруссию от Псковской губернии, черты, отделяющей процветающую страну от пустыни, поросшей борщевиком? Вот в чём вопрос. Вот в чём загадка, отгадка которой может послужить уроком для современной России. Размышляя, скорбя о современной Белоруссии, мы думаем о милой Родине, о России, мы страшимся повторения белорусской смуты. Мы уже видим, как Хабаровск становится маленькой Белоруссией. Мы видим, как возбуждены умы.

Как отгадать эту загадку? Оказывается, человеку мало сытных обедов, добротного дома, у которого не протекает крыша. Мало заработка, мало достатка. Обладая всем этим, он стремится к чему-то ещё — порой невысказанному, томящему, не находящему прямого проявления, не связанного с хлебом насущным, земным. А связанного с чем-то возвышенным, таинственным, витающим над каждым человеком: и простолюдином, и просвещённым. Ибо любой человек, будь он крестьянин или профессор, задумывается: почему он, человек, создан, почему создан народ, почему создано человечество? Какие цели все они выполняют в мироздании? Чего мироздание требует от народов и от человека, ради которых природой и историей было потрачено столько сил? Человек хочет возвышенных смыслов, он хочет, чтобы власть говорила с ним о возвышенном, чтобы звучали не только слова о рентабельности, о валютном курсе, о налоге на добавленную стоимость. Чтобы людям открылись высшие смыслы, таинственная восхитительная цель, к которой стремятся народы. И те народы, которым открылись эти смыслы, становятся великими, делают великие открытия в технике, философии, в науке и искусстве.

Лукашенко — крепкий хозяйственник, энергичный организатор, волевой политик, гибкий, изощрённый дипломат, не смог поставить перед собственным народом эту высокую небесную цель. Не смог перевести в стены коровников и заводских конвейеров разговор на тему души, человеческого упования, человеческого призвания.

Люди, не находя этих слов, а видя вместо этих слов одномерное мышление лидера, которое сопровождается сейчас давлением — иногда давлением очень жестоким, подчас беспощадным — вышли на улицу. Они требуют убрать Лукашенко, они не умеют высказать, что, желая убрать Лукашенко, они хотят видеть для себя и своего народа образ будущего. Того будущего, ради которого стоит положить свою жизнь.

Я слежу за событиями в Белоруссии, а думаю о России, о моей Родине. В России, как и в Белоруссии, множество узлов напряжения, и эти узлы в любой момент могут превратиться в катастрофу. Конечно, в эти узлы вмешиваются сторонние силы. Сегодня у России много врагов — искусных, прозорливых. Эти враги — и внутри России, и за её пределами. Они воспользуются любыми её затруднениями, любыми хозяйственными и политическими спазмами, чтобы вызвать волнения, вызвать бунт.

Россия после 2014 года, после возвращения Крыма остановилась не только в своём экономическом и техническом развитии, но и своём духовном самопознании. Русские политики так и не выработали ни одного образа осмысленного, привлекательного будущего. Современная российская элита завязана не на будущее, а на настоящее, она погрязла в коррупции, в стяжательстве. Эта элита воровская, беззастенчивая, лживая, а потому и неумелая, бессмысленная — элита, которая не умеет править государством. Править государством — это не просто выполнять приказания президента, используя для этого казну или Росгвардию, прокуратуру или бесконечные шоу, увеселительные мероприятия, развлекательные, часто скандальные, телепередачи. Править народом — это значит управлять глубинными народными кодами, которые ведут народ тысячи лет через все препятствия, катастрофы, огни и пожары, ведут к заветной цели, к заветной мечте. Русская Мечта о могучем процветающем государстве, которое построено по закону божественной справедливости, где царит осмысленная гармония, видит свою цель в познании великих вечных космических тайн. Такая мечта убережёт народ от уныния, убережёт его от смут и восстаний.

Эту мечту не в состоянии высказать думские депутаты, бойкие политологи или всеведущие эксперты. Эту мечту, этот образ будущего способны высказать духовидцы, художники, поэты, богооткровенные мистики. В сегодняшней России им отведено ничтожное место. Литературу увели с авансцены, писатели влачат жалкое существование, и они уже больше не говорят с народом. И идеи, прозрения, возникающие в душе поэта или великого музыканта, не доходят до обычных людей, которые отравлены ядом телевизионных сериалов, а также всевозможных государственных мероприятий, имитирующих общественную и духовную жизнь. Что ж, чему быть, того не миновать. Советский Союз пал не из-за нехватки колбасы и отсутствия на московских улицах «Мерседесов». Он пал от огромного мировоззренческого тупика, который возник после краха коммунистической идеологии. В этой пустоте родилась опухоль перестройки.

Сегодня Россия беременна новой либеральной перестройкой, а значит, крахом, значит, повторением распада. Теперь уже окончательного, который унесёт израсходованные исторические силы современной России.

У современной России два пути. Или государство силами самых лучших и одарённых представителей осуществит в России развитие под знаком ясно сформулированного образа будущего. Или же накопившаяся в народе тоска превратится в ненависть, которой воспользуются притаившиеся враги России. И вместо развития мы получим сначала хождение по улицам Хабаровска, Красноярска, Иркутска тысячных толп, а потом горящие автомобильные покрышки и стрельбу из пулемётов.

Велик и бессмертен народ, вкусивший хлебов небесных. Победа 1945 года — это победа рая над адом, это попрание ада райскими силами, которые вели вперёд советские дивизии и фронты. Русский рай по-прежнему витает над Россией. Надо только поднять глаза, открыть сердце. И ты вкусишь хлебов небесных.

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Источник: https://nstarikov.ru/hleba-nebesnye-118733