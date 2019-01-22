Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 января 2019
12:45. 22 января 2019 Просмотров - 26 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 12:29 Последствия израильской атаки 21.01.2019.
- 11:31 Жители Сирии получили гуманитарную помощь от России.
Последствия израильской атаки 21.01.2019
Появилось несколько спутниковых снимков достаточно паршивого качества, с последствиями атаки Израиля 21.01.2019.
Цели, по которым наносились удары.
Всего в ходе атаки ПВО Сирии смогла сбить 30 из 40 выпущенных ракет и управляемых бомб.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Жители Сирии получили гуманитарную помощь от России
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