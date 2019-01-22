Главная » Невероятное в мире, Новости Ближнего востока, События

Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 января 2019

12:45. 22 января 2019 Просмотров - 26 Нет комментариев Опубликовал:

Последствия израильской атаки 21.01.2019



Появилось несколько спутниковых снимков достаточно паршивого качества, с последствиями атаки Израиля 21.01.2019.




















Цели, по которым наносились удары.

Всего в ходе атаки ПВО Сирии смогла  сбить 30 из 40 выпущенных ракет и управляемых бомб.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Жители Сирии получили гуманитарную помощь от России

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: главное, компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 января 2019
...и тактическим отступление черных. Последние крупные силы ИГ покидают Сармин и погранпереход... видение американской внешней политики на Ближнем Востоке. Сила добра: Америка вновь ... никакой помощи в восстановлении районов Сирии, контролируемых Асадом. В Ливане ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 ноября 2018
...исламское государство транслировало новости о том, что боевики ИГИЛ на Филиппинах, ...с ИГИЛ и использование ИГИЛ как инструмента реализации американских интересов на Ближнем Востоке.3... странная война США в Сирии В последнее время в глобальной информационной...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 ноября 2018
... Мохаммед Али Джафари, в последнее время трубили о том,..., когда они сражались с ИГИЛ. Сегодня, в Йемене, ...штурмовика ВКС РФ в Сирии (ВИДЕО) Новость обновляется Пропагандистское крыло ...Ближнем Востоке. Это самая важная причина для Ирана и Хезбаллы в Сирии...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 января 2019
...детей. Саратова сообщила РИА Новости, что погибшие при ... демократическим проектом на всем Ближнем Востоке, исключив все возможности, ...и где находится ныне последний оплот ИГИЛ, один из интернационалов,...гражданской войны в Сирии. Война в Сирии началась в ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 21 декабря 2018
... накапливались давно, именно Сирия стала последней каплей.За последнее время объявлено о том... основных народах Ближнего Востока.Если Путин хочет, чтобы Трамп вышел из Сирии, я... смысла. США воюет с ИГИЛ, потому что ИГИЛ поклялся убить американцев , и...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 26 октября 2018
...урегулировании йеменского кризиса, заявил РИА Новости член политбюро движения хуситов "...безусловного арбитра Персидского залива и Ближнего Востока продолжает слабеть. И этот ...последняя такая попытка со стороны ИГИЛ (теракты в столицах стран воюющих в Сирии...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>