Главная » Мировоззрение, Политика

Тяжёлые поиски истинного пути

10:46. 21 января 2019 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал:

медведь в тумане

В последнее время плохо сплю - тяжело эмоциональному человеку в этом мире, с многочисленными  и личными, и общественными проблемами, бедами малой родины и проблемами Родины большой (то есть государства российского),  когда за всё очень переживаешь... И  плюс давно больная спина, которую всегда ставила на место двоюродная сестра Маруся - увы, сестра осталась на оккупированной врагами территории, уже пять лет, как путь туда мне заказан.   

Но почему всё, буквально всё это,  усугубилось сейчас - пока загадка. Возможно,  достигло той критической массы, когда психика уже не выдерживает?..

Этой ночью мои мучения повторились. Периодически почти просыпаясь, я всё искал во сне-кошмаре какую-то правильную дорогу, бродил по неизвестным местам и никак не мог оттуда выбраться. И уже утром, угрюмый и недовольный, утешился хотя бы тем, что  нашёл схожую то ли аналогию, то ли метафору. Так и наша недо-уничтоженная  в 90-ые Россия тяжело ищет истинный путь, пытаясь воспользоваться совершенно чужими, чуждыми  средствами для его нахождения, или вообще - вражеским навигатором, предварительно специально врагами испорченным.   

1180618

Причём как бы давно понятно, что надо делать - опереться на справедливость. Уже давно и окончательно ясно, что не получится изменить наши стереотипы, переформатировать россиян в про-западном ключе - в менталитете русского (в  том числе в широком смысле, в том числе пост-светского человека) главное справедливость, а не польза. Уж если мы в принципе не умеем добиваться успеха, "идя по головам", не взирая ни на что,  не умеем в обыденной жизни пользоваться иезуитским (и политическим) правилом "цель оправдывает средства", то и не надо переживать по такому поводу. Утешимся тем, что здесь мы -  в том числе и неверующие среди нас -  даже по одной этой "невозможности" уже ближе к Богу, к его божественным заповедям. 

Однако, справедливость не должна быть в стиле Стеньки Разина - отобрать у богатых и у более способных зарабатывать, чтобы поделить на всех. Но при этом и освящать или хотя бы замалчивать итоги "воровской" приватизации тоже неправильно. 

А ещё уверен - надо искать свой путь, с использованием   преимуществ того социально-экономического строя (или общественно-экономической формации, по Марксу), который у нас  был относительно недавно, с тем, который есть теперь. То есть совместить повышенную социальность социалистического государства, к которой мы уже привыкли и в принципе не готовы отказаться, с материальной заинтересованностью капитализма - к которой немалое число наших граждан тоже уже привыкло, как в статусе нелегальных в советское время бизнесменов, называемых тогда спекулянтами,так и продавцов всего и вся в непростые 90-ые (включая "экономический туризм"), так и продавцов или предпринимателей в настоящее время. 

Конечно, многие люди здесь, особенно коммунисты или просто  приверженцы социализма, яростно и буквально "с пеной у рта", начнут голословно доказывать мне невозможность подобного "слияния". Однако, опыт и НЭПа, и последних десятилетий российского государства, при никуда не девшейся вышеуказанной привычке людей старших поколений, и опыт Китая, и "шведского" социализма многих государств (европейских и не только), доказывают нам, что это и возможно, и реально. Хотя бы потому, что элементы социализма в государстве совсем  не тождественны необходимости наличия в нём коммунистической, классовой идеологии.  

Во-вторых, отнюдь не все люди обладают правильным пониманием действительности, то есть  глубоким понятийным мышлением, позволяющим самому  доходить до всего этого. Значит, идеология нужна, но не классовая, разъединяющая общество, а объединяющая, правильная практически для всех. Государственническая идеология - помогающая, в числе всего остального, правильно понять  эту действительность. Поскольку же она будет правильной, то со многим и все данные люди, совершенно не "высоколобые", будут согласны. А это "многое"  - и правильные оценки Великой Отечественной войны, и подвиг советского народа в деле освобождения мира от фашизма, и Бессмертный полк, и единый, единообразно понимаемый учебник истории, и возвращение Крыма, и образ Путина, и его роль в восстановлении России после 90-ых, и так далее. То есть благодаря согласию каждого или почти каждого со многим из этого, люди будут доверять и остальным "кусочкам калейдоскопа данной государственнической идеологии. 

А ещё она, в числе многого другого, будет говорить о том, что если человек больше умеет и соображает, то должен и больше зарабатывать - надо ему не завидовать, а самому стремиться к подобному. Например, хотя бы в своих детях реализовать себя в этом плане,  дав им больше знаний и умения.  

Но при этом надо и понимать - чаще всего большие или очень большие деньги заработаны не очень честно или совсем нечестно. Например, если это касается известных  и богатых людей на Западе, "не стоит верить в красивые истории про гениальных мальчиков из простых семей, которые своим интеллектом и волей выстлали себе дорогу к успеху и богатству. Во-первых, они выходцы из семей весьма зажиточных, с деньгами и связями, а в кастоизированном американском обществе в верхних слоях чужие если и ходят, то не очень часто.

Во-вторых, маленькие талантливые мальчики – ничто там, где делают свои большие дела серьезные дяди, в круг которых не попадешь даже с большими деньгами, ибо там не это играет решающую роль. Это мир геополитических игр, колоссальных состояний, и интриг с горизонтом планирования на десятилетия, с корпорациями, спецслужбами, СМИ и военными в качестве фигур. А публичные люди в этой игре, в большинстве своем, просто фасад. И даже если появляется на свет самородок, чьи выдающиеся устремления пересекаются с интересами сильных мира сего, то очень быстро к нему приходят в гости те, кто делает предложение, от которого просто нельзя отказаться" (1)

Так что надо понимать, что у нас богатые и очень богатые появились в результате "воровской" приватизации, у них - очень по-разному, но тоже совершенно не так, как об этом рассказывается обывателю. 

В общем, много всего, даже очень разного и почти противоположного, придётся совмещать в курсе нашей Родины. Это тоже элементы калейдоскопа, уже другого - из разных, но совершенно необходимых, составляющих нашей государственности, которые нужно совместно увязывать между собой. В котором, в числе многого другого,  обязательно должно быть и удаление "либерастов" из власти, государственной и местной, а также из всех основных, жизненно необходимых России, отраслей экономики.  В котором могут быть даже элементы мобилизационной экономики, если без этого нельзя будет выйти на необходимые темпы развития, укрепления нашей страны. 

Источник: cont.ws

Метки: общество, политика, Россия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Жестокие истины, которые вы должны узнать сегодня
...размышлениям о тяжёлых реалиях жизни и объективным исследованиям важных истин, которые...ответственному финансовому планированию.Работайте над поиском баланса – балансом между ... же, все мы разные.Поиск собственного пути – сложное путешествие, которое должен...
Часть 3 – Физика реалий. ПОСЛЕСЛОВИЕ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ПРОДОЛЖЕНИЯ...
...взгляд) весьма весомый отрезок его ПУТИ познания, который позволил впоследствии ...на его голову какое-нибудь тяжёлое заболевание. Реально отслеживаемая современным человеком...основательные конструкции разума в направлении поиска истины, не вмещает в себя даже...
Самопрограммирование-5: Любовь. Духовность. Вера
... Швейцер Настоящее продвижение по духовному пути включает в себя осознание одновременного..., средовым условиям. Обойтись же в поиске Истины без Её образа, без представления... вызов общественному лицемерию, которое, как тяжёлой плитой, придавило сердце. А вечно...
Самопрограммирование-6: Идеал. Смысл. Свобода. Счастье
...в т.ч. надеждой, поиском)? Благодать есть дар благодеяния,... Истинное счастье – как «второе дыхание» в беге? Когда тяжёлое ... стремящимся. Стремление – это путь, путь для достижения нестремления. Даже...в борьбе за Счастье, Поиск на пути знаний – необходимость… И...
ГЛАВА 12. ДАВНЫМ-ДАВНО И В СЕГОДНЯШНИХ РЕАЛИЯХ
...род по выбранному этой силой пути и пресекала другие возможности. ...результате термоядерных реакций образовывались ядра тяжёлого водорода и гелия. Затем началось... в том, что, начав самостоятельный поиск истины, я «познакомился» с Николаем Левашовым...
Китайская история - МИФ
...», «связывать слово со словом», «говорить путано», «спутать смысл», - а также: ... Китай испытывает трудности с разработкой тяжёлых транспортных самолётов. В 2011 году... 6. КИТАЙСКИЕ ХРОНИКИ «Сомнение - это поиск истины.» Юрий Сережкин События китайской истории...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>