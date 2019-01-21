Тяжёлые поиски истинного пути

В последнее время плохо сплю - тяжело эмоциональному человеку в этом мире, с многочисленными и личными, и общественными проблемами, бедами малой родины и проблемами Родины большой (то есть государства российского), когда за всё очень переживаешь... И плюс давно больная спина, которую всегда ставила на место двоюродная сестра Маруся - увы, сестра осталась на оккупированной врагами территории, уже пять лет, как путь туда мне заказан.

Но почему всё, буквально всё это, усугубилось сейчас - пока загадка. Возможно, достигло той критической массы, когда психика уже не выдерживает?..

Этой ночью мои мучения повторились. Периодически почти просыпаясь, я всё искал во сне-кошмаре какую-то правильную дорогу, бродил по неизвестным местам и никак не мог оттуда выбраться. И уже утром, угрюмый и недовольный, утешился хотя бы тем, что нашёл схожую то ли аналогию, то ли метафору. Так и наша недо-уничтоженная в 90-ые Россия тяжело ищет истинный путь, пытаясь воспользоваться совершенно чужими, чуждыми средствами для его нахождения, или вообще - вражеским навигатором, предварительно специально врагами испорченным.

Причём как бы давно понятно, что надо делать - опереться на справедливость. Уже давно и окончательно ясно, что не получится изменить наши стереотипы, переформатировать россиян в про-западном ключе - в менталитете русского (в том числе в широком смысле, в том числе пост-светского человека) главное справедливость, а не польза. Уж если мы в принципе не умеем добиваться успеха, "идя по головам", не взирая ни на что, не умеем в обыденной жизни пользоваться иезуитским (и политическим) правилом "цель оправдывает средства", то и не надо переживать по такому поводу. Утешимся тем, что здесь мы - в том числе и неверующие среди нас - даже по одной этой "невозможности" уже ближе к Богу, к его божественным заповедям.

Однако, справедливость не должна быть в стиле Стеньки Разина - отобрать у богатых и у более способных зарабатывать, чтобы поделить на всех. Но при этом и освящать или хотя бы замалчивать итоги "воровской" приватизации тоже неправильно.

А ещё уверен - надо искать свой путь, с использованием преимуществ того социально-экономического строя (или общественно-экономической формации, по Марксу), который у нас был относительно недавно, с тем, который есть теперь. То есть совместить повышенную социальность социалистического государства, к которой мы уже привыкли и в принципе не готовы отказаться, с материальной заинтересованностью капитализма - к которой немалое число наших граждан тоже уже привыкло, как в статусе нелегальных в советское время бизнесменов, называемых тогда спекулянтами,так и продавцов всего и вся в непростые 90-ые (включая "экономический туризм"), так и продавцов или предпринимателей в настоящее время.

Конечно, многие люди здесь, особенно коммунисты или просто приверженцы социализма, яростно и буквально "с пеной у рта", начнут голословно доказывать мне невозможность подобного "слияния". Однако, опыт и НЭПа, и последних десятилетий российского государства, при никуда не девшейся вышеуказанной привычке людей старших поколений, и опыт Китая, и "шведского" социализма многих государств (европейских и не только), доказывают нам, что это и возможно, и реально. Хотя бы потому, что элементы социализма в государстве совсем не тождественны необходимости наличия в нём коммунистической, классовой идеологии.

Во-вторых, отнюдь не все люди обладают правильным пониманием действительности, то есть глубоким понятийным мышлением, позволяющим самому доходить до всего этого. Значит, идеология нужна, но не классовая, разъединяющая общество, а объединяющая, правильная практически для всех. Государственническая идеология - помогающая, в числе всего остального, правильно понять эту действительность. Поскольку же она будет правильной, то со многим и все данные люди, совершенно не "высоколобые", будут согласны. А это "многое" - и правильные оценки Великой Отечественной войны, и подвиг советского народа в деле освобождения мира от фашизма, и Бессмертный полк, и единый, единообразно понимаемый учебник истории, и возвращение Крыма, и образ Путина, и его роль в восстановлении России после 90-ых, и так далее. То есть благодаря согласию каждого или почти каждого со многим из этого, люди будут доверять и остальным "кусочкам калейдоскопа данной государственнической идеологии.

А ещё она, в числе многого другого, будет говорить о том, что если человек больше умеет и соображает, то должен и больше зарабатывать - надо ему не завидовать, а самому стремиться к подобному. Например, хотя бы в своих детях реализовать себя в этом плане, дав им больше знаний и умения.

Но при этом надо и понимать - чаще всего большие или очень большие деньги заработаны не очень честно или совсем нечестно. Например, если это касается известных и богатых людей на Западе, "не стоит верить в красивые истории про гениальных мальчиков из простых семей, которые своим интеллектом и волей выстлали себе дорогу к успеху и богатству. Во-первых, они выходцы из семей весьма зажиточных, с деньгами и связями, а в кастоизированном американском обществе в верхних слоях чужие если и ходят, то не очень часто.

Во-вторых, маленькие талантливые мальчики – ничто там, где делают свои большие дела серьезные дяди, в круг которых не попадешь даже с большими деньгами, ибо там не это играет решающую роль. Это мир геополитических игр, колоссальных состояний, и интриг с горизонтом планирования на десятилетия, с корпорациями, спецслужбами, СМИ и военными в качестве фигур. А публичные люди в этой игре, в большинстве своем, просто фасад. И даже если появляется на свет самородок, чьи выдающиеся устремления пересекаются с интересами сильных мира сего, то очень быстро к нему приходят в гости те, кто делает предложение, от которого просто нельзя отказаться" (1)

Так что надо понимать, что у нас богатые и очень богатые появились в результате "воровской" приватизации, у них - очень по-разному, но тоже совершенно не так, как об этом рассказывается обывателю.

В общем, много всего, даже очень разного и почти противоположного, придётся совмещать в курсе нашей Родины. Это тоже элементы калейдоскопа, уже другого - из разных, но совершенно необходимых, составляющих нашей государственности, которые нужно совместно увязывать между собой. В котором, в числе многого другого, обязательно должно быть и удаление "либерастов" из власти, государственной и местной, а также из всех основных, жизненно необходимых России, отраслей экономики. В котором могут быть даже элементы мобилизационной экономики, если без этого нельзя будет выйти на необходимые темпы развития, укрепления нашей страны.

Источник: cont.ws