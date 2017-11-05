Жестокие истины, которые вы должны узнать сегодня
19:55. 5 ноября 2017 Просмотров - 295 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Готовы?
Тогда начнём.
За прошлые 365 дней вы, вероятно, посвятили около 0 секунд размышлениям о тяжёлых реалиях жизни и объективным исследованиям важных истин, которые скрывает Вселенная.
Почему я так думаю?
Потому что такова человеческая натура.
Нам нравится избегать дискомфорта и делать то, что легко.
Мы предпочитаем жить на волшебной сказочной земле, где никогда не происходит ничего плохого и всё работает отлично.
Но на самом деле всё не так…
Жизнь трудна – и время от времени даже жестока.
Но жизнь становится намного легче, когда вы готовы смотреть на неё через призму прагматического реализма.
И если вы готовы совершить небольшое путешествие со мной и взглянуть на жизнь через эту призму, вы обнаружите семь полезных, но очень сложных для понимания уроков, которые могут (буквально) спасти и определить вашу жизнь.
1. Вселенная не должна вам ровным счётом ничего
В детстве нам постоянно говорят, что мы – необычные, уникальные маленькие звёздочки.
Сейчас же лично я считаю это утверждение смехотворным в лучшем случае и совершенно оскорбительным в худшем случае.
Несомненно, за этой идеей стоит и положительная коннотация – знание, что каждый из нас обладает уникальными увлечениями и умениями, которые мы должны распознать и развивать, чтобы добиться успеха в жизни.
Но существует и отрицательный аспект.
Мы считаем себя особенными, поэтому мы полагаем, что, так или иначе, имеем право на успех.
Некоторые люди думают, что они настолько особенные и настолько лучше других, что они имеют право считаться королевскими персонами без каких-либо на то оснований.
С другой стороны, некоторые люди думают, что их проблемы уникальны и индивидуальны; они чувствуют себя одинокими и считают, что Вселенная поступила с ними жестоко. Таким образом, все должны им сочувствовать.
И те, и другие не правы – оба типа мышления создают препятствия к росту и успеху человека.
Правда в том, что не такие уж вы и особенные, и мир не должен вам абсолютно ничего.
Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь? Существуют миллионы людей с такими же проблемами. И существуют миллионы людей, сталкивающихся с более трудными проблемами, чем у вас.
Решение?
Перестаньте жалеть себя.
Цените то, что у вас есть.
Будьте благодарны за подарки, которые есть в вашей жизни.
Если вы не сделаете этого, вы никогда не сможете прогрессировать. Всё, что вы сможете делать – сидеть без дела и плохо себя чувствовать из-за того, что даже не является уникальной проблемой.
Вы не одни.
Когда вы, наконец, поймёте, что ни на что не имеете права, вы испытаете чувство облегчения.
Никаких сожалений. Вы поймёте, что нет никакого смысла жаловаться, нет никакого смысла обижаться на то, над чем у вас нет контроля.
2. Деньги сделают вас счастливым… но это не обязательно удовлетворит вас
Вы точно слышали это раньше… «За деньги счастья не купишь».
Честно… это полный бред.
Отчасти.
«Полный бред» заключается в мысли, что что-то столь сложное, как понятие счастья, можно упростить до состояния стандартной коробки.
Правда в том, что это сложное понятие, содержащее различные для каждого человека ситуации, переменные и рассуждения.
Без исключения все, кого я знаю, полагают (в глубине души), что деньги принесли бы им больше счастья, если бы они использовали их, чтобы заботиться о близких людях и приносить больше любви и радости в жизнь других.
Деньги – нейтральный объект, который можно легко испортить и превратить во что-то «плохое» (жадные придурки, жизнь которых крутится только вокруг денег) или сделать настоящим благом (Дж. Дж. Уотт, выделивший $37 миллионов для пострадавших от урагана Харви).
Секрет успеха в данном случае, как и во многих вещах в жизни, кроется в балансе.
Если целью всей вашей жизни будет преследование денег, вы никогда не получите удовлетворение, которое можно найти только в других аспектах жизни. И, с другой стороны, довольно очевидно, что деньги необходимы для обеспечения стабильной жизни для себя и близких – и довольно глупо и совершенно безответственно критиковать преследование денег в целом.
Если вы не посвятите часть своего времени зарабатыванию денег и созданию стабильных условий для существования, вы упустите самые большие возможности этой жизни, и вы эгоистично лишите людей, которых вы любите, ресурсов и возможностей, открывающихся благодаря ответственному финансовому планированию.
Работайте над поиском баланса – балансом между преследованием богатства и проведённым с любимыми временем.
3. Никогда не полагайтесь на людей и вещи, когда речь идёт о счастье и покое
В современном мире мы постоянно сталкиваемся с красивыми людьми и вещами в новостях и социальных сетях и начинаем думать: «Если бы только у меня была девушка или если бы только у меня были все эти вещи либо все эти деньги, тогда я, наконец, был бы счастлив».
Я знаю, что мы живём в капиталистическом обществе. Но разве деньги, известность и красота – это главные цели в жизни?
Правда заключается в том, что постоянный поиск вещей – жажда, которую никогда не утолить.
Как только у вас появляется одна вещь, вам нужна другая вещь. И снова другая вещь. И ещё одна другая вещь.
Достаточно никогда не будет.
В своё время я столкнулся с довольно тяжёлой депрессией.
Во время этого недуга я пришёл к пониманию, что моё счастье полностью зависело от внешних источников.
Моё счастье складывалось из того, насколько популярным я был в то время, сколько лайков получал в социальных сетях, сколько денег зарабатывал и какое впечатление производил на людей.
И, конечно, от того, как часто я мог напиваться и насколько красивая девушка была рядом со мной той ночью.
Если вы хорошенько подумаете об этом, ни одна из этих вещей на самом деле не находится под вашим контролем.
Всё это – внешние факторы, о которых вы толком ничего сказать не можете.
Когда всё сводится к этому, то становится почти так же смешно, как разрешить вашему настроению зависеть от погоды.
Неважно, насколько вы любите своих друзей, а они вас – все в итоге подводят. И это не обязательно их ошибка, просто они – люди.
Все мы – люди.
Но не все эти вещи априори плохие.
Точно так же, как мы говорили о том, что деньги – нейтральный объект, который превращается в то, что мы делаем с ним, эти вещи очень легко могут превратиться в откровенное зло, когда у вас нет прочной основы, чтобы превратить их в счастье.
И снова речь идёт о балансе. Без баланса что угодно может превратиться в нечто плохое для вас.
Таким образом, чем мы можем управлять?
Нашим личным ростом.
Нашими личными стремлениями.
Нашими попытками выяснить, кем мы являемся на самом деле.
Как только вы окажетесь в состоянии расставить приоритеты и решить, какие вопросы являются важнейшими в вашей жизни – все эти внешние факторы сделают вас ещё более счастливыми, а не причинят вред.
Нет ничего важнее понимания, что ваше счастье зависит от вас. Продолжайте расти, продолжайте учиться, следуйте за своими мечтами и стремлениями, и никакие внешние факторы никогда не смогут отнять у вас счастье.
4. Высшее образование не является синонимом успеха
В этом есть здравый смысл, но когда мы теряемся в хаосе жизни и совершаем беспокойные попытки найти свой путь, мы склонны забывать…
Все мы разные.
Некоторые люди получают намного больше от поступления в институт, чем другие. Некоторые люди узнают больше из лекций и семинаров, в то время как другие вынуждены искать иной подход.
Каждый не обязательно лучше, чем другой.
Картину портит то, что некоторые, не настолько успешные, умаляют себя из-за дурацкой веры в то, что отсутствие образования за бешеные деньги делает их глупыми.
Я должен приводить список успешных людей без высшего образования? Билл Гейтс и Пол Аллен из Microsoft. Опра. Майкл Делл из Dell. Джон Макки из Whole Foods. Стив Джобс. Марк Цукерберг – и список можно продолжать.
Становится действительно трудно не сравнивать себя с другими людьми, когда мы находимся в системе образования.
Это буквально, такова школа.
Стандартизированное тестирование, где все сравнивают себя со своими товарищами в простом масштабе 1 к 100.
Я не буду копать слишком глубоко и говорить о том, насколько несовершенна наша система образования, но достаточно сказать, что это не самая выгодная окружающая среда для людей, чтобы понять, что цель их жизни и уникальные способности, которые помогут её достичь, кроются в них самих.
Я не говорю, что высшее образование – это плохо. Но люди, которые извлекают выгоду из него, являются теми, кто уже знает, по какому пути пойдёт, и уже нарисовал свою «жизненную карту».
Для остальной части нас, кто понятия не имеет, что мы делаем или куда мы движемся, ставить всё на степень бакалавра – не гарантировать себе успех.
Если вы делаете это только для того, чтобы «убить время», надеясь, что, так или иначе, ответ на вопрос «Что делать со своей жизнью?» упадёт с неба к вам в руки просто потому, что вы заплатили за то, чтобы кто-то напечатал ваше имя на листке бумаги, вы будете разочарованы, потому что это не решит все ваши проблемы.
Чтобы понять это, посмотрите на кого-то, кто учился пять лет, чтобы получить степень, которая абсолютно не соответствует его увлечениям и целям.
Но, опять же, все мы разные.
Поиск собственного пути – сложное путешествие, которое должен совершить каждый человек, и вы не исключение. Некоторым так и не удаётся выяснить, зачем они оказались на этой планете, а другие люди знают, чего хотят с самого рождения. Поэтому не тратьте время, сравнивая себя с остальными – гонка у каждого своя.
Лучший способ найти свою цель – выйти из зоны комфорта и исследовать миллионы доступных возможностей. У всех есть цель, включая вас.
Ваша цель может ждать вас и в институте, но не ограничивайте себя мыслью, что это единственный путь, который приведёт к успеху. Найдите то, что будет работать на вас. Найдите своё окружение.
5. Не имеет значения, насколько упорно вы работаете, если вы работаете не над тем
Когда-нибудь слышали пословицу: «Усердная работа побеждает талант, когда талант не работает усердно»?
Это ещё одна популярная пословица, которую я всегда ненавидел.
Я думаю, что доля правды в ней есть. Обладание естественным талантом действительно не значит в этом дерьмовом мире практически ничего, если вы не объедините его с упорной работой.
Но причина, по которой я ненавижу эту пословицу (и большую часть других мотивационных пословиц и цитат из Instagram) состоит в том, что жизнь не настолько проста.
Упорная работа – важный компонент успеха.
Но, если вы думаете, что стараясь усерднее, чем кто-либо, кого вы знаете, без тщательного, интеллектуального планирования относительно того, какую цель вы преследуете, вы добьётесь прогресса, вы сильно ошибаетесь.
Рассмотрим в качестве примера спортзал.
Вы можете ходить в спортзал и тренироваться по 3 часа каждый день, пока у вас не останется сил ходить, но если у вас нет подробного плана тренировки, определённой диеты, умения правильно делать упражнения и видеть свою цель, вы не достигнете абсолютно ничего.
На самом деле в итоге вы, скорее всего, навредите себе в процессе.
Проанализируйте, что вы должны делать, чтобы пополнять свои знания о способах достижения вашей цели. Затем поднимите свою задницу и двигайтесь вперёд.
Одна только упорная работа не приблизит вас к вашей цели.
6. Неудача – путь к успеху
Неудача.
Как люди, мы все довольно напуганы провалом.
Все мы хотим добиться успеха в каждой вещи, которую мы делаем, неважно, насколько она большая или маленькая. Нам кажется, что когда мы терпим неудачу, единственное, что мы приобретаем – позор и неудобство, и мы уползаем обратно в нашу норку.
Очень сложно и жизненно важно в таком состоянии заставить ваш мозг признать, что неудача – не только ценный источник информации, но и абсолютно необходимая вещь, чтобы добиться успеха в жизни.
Никогда не существовало успешного человека, который не терпел неудачу в миллионе вещей в своей жизни.
Единственная реальная неудача в жизни – сдаться. Любая «неудача», которая происходит с нами, является лишь ещё одной точкой на нашем пути к успеху.
И, опять же, это может показаться бредом, но как только вы вобьёте себе в голову, что неудача принесёт вам пользу, вы почувствуете себя свободным. Вам откроется больше возможностей. Вы перестанете бояться выходить из своей зоны комфорта. Если Вы облажаетесь, значит, вы будете более готовы к подобной ситуации в следующий раз.
Вы должны терпеть неудачи и учиться на пути к успеху. У вас нет другого выбора.
7. Мы все умрём
Я должен закончить статью на положительной ноте, правильно?
Как самые умные существа на Земле, мы прокляты осознанием нашей собственной смертности, но иногда нам трудно понять, как быстро время проходит мимо нас – поэтому иногда мы отключаем мозг и ведём себя так, будто мы собираемся жить вечно.
Проснуться утром.
Тот же самый установленный порядок.
Тот же самый завтрак.
То же самое кафе.
Перетерпеть рабочий день.
Отправиться домой и «залипнуть» в те же самые отупляющие сериалы.
Наконец, дожить до выходных.
Пойти в те же самые бары.
В воскресенье вечером сожалеть о том, что завтра нужно опять идти на работу. Замкнутый круг.
Когда вот так вот одинаково пролетят 10 лет вашей жизни, вы даже не поймёте, «куда ушло время».
Установленный порядок и комфорт – враги времени. Это напрочь отключает голову. Это позволяет нам быть удовлетворёнными.
С другой стороны, когда мы понимаем, как быстротечно время, мы приходим к выводу, что можем контролировать его.
Выход из зоны комфорта, так или иначе, имеет эффект замедления времени – не в том смысле, что вы получаете больше времени – а в том смысле, что вы на самом деле живёте – вы больше понимаете себя и окружающую вас среду. Вы больше понимаете последствия и силу каждого действия, которое совершаете. Вы больше понимаете, что каждая секунда, которую вы тратите впустую, не приносит вам пользы.
Не тратьте впустую каждую проклятую секунду на вещи, которые не развивают вас. На вещи, которые не помогают вам прогрессировать. На вещи, которые не заставляют вас смотреть на мир с искренним удивлением. Ваши дни сочтены, и их число не увеличивается.
Так чего же вы ждёте? У вас больше контроля над вашей жизнью, чем вы можете себе представить.
Пойдите и добейтесь всего, чего вы когда-либо хотели.
Источник
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com