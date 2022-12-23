«Неутомимый искатель истины» – такими словами коллеги определили суть писателя-философа Анатолия Домбровского (1934-2001), 88-летие со дня рождения которого отметила недавно крымская общественность шестнадцатыми чтениями «Писатель и гражданин», посвящёнными творчеству и подвижнической жизни выдающегося земляка.

По традиции в знаменательный декабрьский день в Симферополе собираются его коллеги из всех городов и районов полуострова, чтобы вспомнить о замечательном человеке, для кого книги земляка стали настольными, а его личность – примером высокого служения людям, профессии, обществу.

«Талант Анатолия Ивановича Домбровского обогатил сокровищницу мировой литературы на четыре десятка книг. Наш земляк обогатил культуру и литературу своей любовью к жизни, – отметила министр культуры Крыма Татьяна Манежина. – Его книги одухотворены любовью к жизни, к людям, глубоким проникновением в суть человеческого духа. Это писатель и личность национального масштаба».

У каждой декабрьской встречи – своя тема, продиктованная многогранным творчеством Мастера. На этот раз в центре внимания был роман «Красная Таврида», вышедший тридцать пять лет назад и переизданный в 2019 году на двух языках – русском и французском.

Перевод на французский язык сделал доктор международного права, дипломант Венской дипломатической академии и Парижского института международных отношений, лауреат Премии АРК Жан-Клод Фрич.

– Прочитав этот роман, я посчитал необходимым перевести его для франкоязычного читателя, не имеющего представления о крымской истории, – сказал Жан-Клод. – Роман Анатолия Домбровского превосходно воспроизводит дух времени, трагические события давних лет. Думаю, не только я, как переводчик, но и читатели получают удовольствие от прекрасного стиля автора. И понимают, почему Крымский полуостров, переживший немало тяжёлых испытаний, на зависть недругов был и остаётся истинной жемчужиной природы и культуры, перекрёстком цивилизаций разных времён и народов, – сказал учёный.

Анатолий Домбровский был столь многогранной личностью, что круг тем для разговоров о нём и его творчестве – неисчерпаем. А к беседам писателей, учёных-философов присоединяются студенты и школьники.

Потомственный крымчанин, он тяжело переживал происходящее на полуострове после распада страны. Сетовал: «Русские перестают быть тем этносом, из которого вышли. Их заставляют войти в другую культуру, другой этнос. Мы становимся необразованными в отношении всего русского людьми, оторванными от своей культуры». Чтобы противостоять обстоятельствам и объединить людей, которых усиленно разделяли, он создал Союз русских, украинских и белорусских писателей и его рупор – журнал «Брега Тавриды». А печатались в этом журнале, конечно же, не только представители славянских народов, но и караимы, крымчаки, крымские татары, немцы, евреи, греки – его страницы были предоставлены для всех талантливых людей.

Многие крымские писатели обязаны ему своим становлением. Став членами Союза писателей России они, как и я, хранят первый в жизни членский билет – Союза русских, украинских и белорусских писателей, в котором было не тесно людям разных национальностей, между нами не было разногласий, мы были семьёй.

Он бережно и умело растил молодую поросль поэтов, прозаиков, публицистов. Во всех городах работали литературные объединения. Учёба шла не школярская, не азбучная. Домбровский ставил перед каждым начинающим литератором, вопросы, какова их эстетика, как они воспринимают мир. Потому что писатель – это учитель жизни. И подчёркивал: воспитывать должно добро. Задачей искусства Анатолий Иванович считал помощь человеку устоять в добром своём качестве, сохранить его несмотря ни на что.

По его просьбе талантливым крымчанам предоставлялись льготы при поступлении в Московский литературный институт. Потому что его не просто знали в столице России, а уважали и ценили, издательства «Молодая гвардия» и «Армада» охотно печатали его произведения. Вышедшие в них книги из цикла о философах и общественных деятелях Древней Греции «Тригонометрия Демокрита», «Великий Стагирит», «Сад Эпикура», «Соратники», «Чёрный плащ для Перикла», «Жрец Агоры», сразу же стали библиографической редкостью.

Он с детства был творческим человеком – писал, рисовал. Учёба давалась ему легко, школу, куда ходил каждый день за семь километров от родного села Караит Раздольненского района, окончил с золотой медалью. Так же легко поступил на философский факультет Ленинградского университета.

«Отправился за знаниями, которые ответили бы на вопрос: в чём же главная мудрость жизни? – сказал Анатолий Иванович в одну из наших первых бесед. – Мне хотелось свои представления, размышления привести в систему. Конечно, через опыт, который человечество приобретало веками».



О писательстве он тогда и не думал. Получал фундаментальное образование: изучал не только философию, но и историю, астрономию, психологию, этику. Школу жизни продолжил в Средней Азии: преподавал, попробовал себя в журналистике – сначала в газете, потом в журнале. Признавался, что благодарен этой профессии, которая помогла, по его словам, овладеть ему стилистическими изысками, разными жанрами, искусством общения и широким взглядом на мир. От журналистики пришёл к писательству, вернувшись на родной полуостров. Первая его романтически-трагическая повесть о годах оккупации Крыма «Голубая тень белого камня» сразу же получила не только признание читателей, но и всесоюзную литературную премию за лучшую книгу для детей и юношества. Известный советский писатель, редактор журнала “Дружба народов” Сергей Смирнов назвал её совершенной и дал автору рекомендацию в Союз писателей СССР. Вскоре из-под пера начинающего литератора вышла трилогия о людях крымской деревни «Вернись и вспомни», «Птичьи ветры», «Философы». В героях многие его односельчане узнавали себя.



Он многое успевал. Не только писал книги, руководил творческим союзом и редколлегией журнала, но и никогда не отказывался от общественной работы. Был председателем республиканского отделения Совета мира и Украинского фонда мира, входил в коллегию Министерства культуры, в правление Союза писателей Украины, избирался депутатом Симферопольского городского Совета.



Он дарил свои книги библиотекам, регулярно выступал перед юными и взрослыми читателями.

Произведения Анатолия Домбровского подкупают живыми характерами, проявляющими себя в реалиях времени. И, конечно, увлекательностью сюжетов, диалогов. Он умел точно выдерживать равновесие между фактами и вымыслом, опираясь на логику истории и логику характеров.

Философия – сложный круг проблем, доступный не каждому, и писатель рассчитывал не только на образованных людей, но и образовывал своими книгами, пробуждал в человеке любознательность. Писал не только философах, о политиках, художниках, учёных, но и о крестьянах. Старался познать многоликий мир и подарить это познание другим.

Особая ценность его книг – в органичном сплаве философских раздумий, глубокого знания культуры, истории, мифологии и художественных достоинств. Писателя питал дух древнегреческой философии, наполненной творческим дерзанием, неутомимым поиском истины. Крымский философ- писатель был подлинным кудесником слова, понимающим силу его воздействия. И завораживал читателей его магией и неповторимостью стиля. Но первоосновой всегда была глубокая мысль. Каждая фраза у него – сгусток живой, клокочущей, бьющей фонтаном мысли.

Но за какую бы новую тему не брался писатель, раскрыв её, возвращался к древней Греции. Увлекательным учебником стала его книга «Рассказы о философах». Написанная доступным для школьников языком, она не только открывает, но, что важно, делает доступным сложный мир далёкого прошлого, заложивший основы и точных, и гуманитарных наук.

Каждая его книга объёмная, густо населённая персонажами. «Чаша цикуты» – не только о Сократе, но и о других выдающихся личностях «золотого века Перикла».

Как-то мы заговорили с ним о бессмертии, и Анатолий Иванович сказал: «Философы все время хотели решить главную задачу, которая заключалась в том, чтобы приобрести бессмертие. Любым путем. Или бессмертие души или бессмертие как Бог. Все ставили такую задачу, но прорыва никто не совершил. Я думаю, она может быть решена только путём знаний. Они делают человека любознательным и любвеобильным по отношению к миру и к себе».

Знаток древнегреческой истории, он мог часами «сыпать» цитатами, но особой любовью был Платон. Объяснил это более чем убедительно: «Прежде всего, за попытки воплотить в жизнь идеальное представление о высшем благе и абсолютной истине». Слова Платона, которые любил повторять – «Рождённые в красоте обретают бессмертие» – воплотились в его судьбе.

Почётный академик Крымской академии наук, трижды лауреат премии Крыма, заслуженный деятель искусств республики, лауреат литературных премий имени Николая Бирюкова, Льва Толстого, Андрея Платонова, кавалер ордена «Знак Почёта», Почётный крымчанин и сегодня духовно с нами. Светлый, добрый, мудрый человек, через книги которого уже несколько поколений постигают главные истины бытования. Научившись сам, он учит других применять умозаключения философов, их опыт в повседневной жизни.

Анатолий Домбровский из тех писателей, которые вливают живую, пульсирующую кровь в отвлечённую мысль и создают истинный интеллектуальный роман. Не по типу, а по сути.

Земляки помнят и чтут писателя. Его имя присвоено Центральной библиотеке Раздольненского района. В Симферопольском Семинарском севере заложен камень на месте, где будет установлен памятник Почётному крымчанину.

Произведения Анатолия Домбровского, крымчанина по рождению и по духу, навсегда вошли в золотой фонд русской литературы, и служат людям, просвещая, очищая, возвышая их души.





