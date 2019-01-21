Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 21 января 2019
- 07:25 Израиль атаковал Сирию: массированный ракетный удар по Дамаску.
- 00:00 Похоронки из пустыни: как американцы и их союзники гибнут в Сирии (ФОТО).
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Израиль атаковал Сирию: массированный ракетный удар по Дамаску
Израиль нанес в ночь на понедельник массированный воздушный удар по Дамаску управляемыми ракетами с воздуха и с земли, ПВО Сирии смогла уничтожить значительную часть из них, заявил РИА Новости сирийский военный источник.
Мощные взрывы были слышны в Дамаске в ночь на понедельник с 1.10 по местному времени (2.10 мск) до 2.00.
«Израильский враг нанес массированный удар с воздуха и с земли несколькими „волнами“ управляемых ракет. Наши системы ПВО сразу же начали отражать атаку вражеских ракет», — заявил источник.
По его словам, «значительная часть ракет уничтожена прежде, чем они достигли целей».
Гостелеканал Ikhbariya передает со ссылкой на корреспондента, что силы ПВО сбили «десятки» израильских целей. Канал отмечает, что при атаке использовались различные виды вооружений. Корреспондент канала сообщил, что ракеты запускались из воздушного пространства Ливана, а также из северной части израильского региона Галилея и из района Тивериадского озера.
Израильские войска заявили, что атакуют в ночь на понедельник иранское подразделение «Аль-Кудс» на территории Сирии. Израильтяне предостерегли сирийские правительственные силы от попыток им помешать.
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Похоронки из пустыни: как американцы и их союзники гибнут в Сирии (ФОТО)
Двое военнослужащих, гражданский сотрудник Минобороны и боец-наемник — в середине недели при взрыве фугаса в Манбидже погибли сразу четверо граждан США. Эти потери сил антитеррористической коалиции, возглавляемой американцами, — из самых серьезных за все время вмешательства западных стран в сирийскую гражданскую войну.
О гибели своих людей Пентагон и оборонные ведомства союзников сообщают редко и неохотно. Точные данные опубликуют еще очень нескоро. Наиболее известные случаи крупных военных потерь США и их партнеров по коалиции — в материале РИА Новости.
Удар по патрулю
Прогремевший 16 января взрыв в расположенном на севере Сирии Манбидже устроил террорист-смертник. Для теракта боевики выбрали ресторан в центре города. Расчет был прост: рано или поздно мимо должен был пройти патруль военнослужащих США, поддерживающих правопорядок на улицах.
Записи с камер уличного видеонаблюдения подтверждают: взрывное устройство привели в действие в тот момент, когда подразделение американцев ненадолго остановилось у входа в ресторан. По последним данным, всего в результате теракта погибли 27 человек, десятки получили ранения. Имена четверых погибших граждан США пока не разглашаются.
Военные США на месте теракта в сирийском городе Манбидж. 16 января 2019 © AFP 2019 / ANHA
Для эвакуации пострадавших к месту инцидента сразу вылетели американские и французские военные вертолеты, а центр города блокировали военнослужащие США на легкой бронетехнике. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ*. Уже в четверг военный совет Манбиджа заявил о задержании ячейки боевиков, планировавших новые взрывы в городе.
По сообщениям пресс-службы совета, было изъято большое количество оружия и боеприпасов, в том числе гранаты, автоматы Калашникова и винтовки M16.
Ночной подрыв
Манбидж, через который боевики ИГИЛ получали снабжение из Турции, группировка «Демократических сил Сирии» и курдских отрядов захватила летом 2016-го. С тех пор военное присутствие американцев в городе стало постоянным. Не желающие мириться с таким положением дел террористы развернули настоящую партизанскую войну и регулярно пытались насолить военным. В ночь на 29 марта 2018-го им это наконец удалось.
Конвой коалиции США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор © REUTERS / Courtesy Matthew Crane/U. S. Army
Автомобильная колонна коалиции подорвалась на самодельном взрывном устройстве, установленном на обочине дороги у въезда в город. Взрыв был такой силы, что несколько машин перевернулись.
В результате теракта погибли двое — американский и британский военнослужащие. Еще пятеро получили тяжелые ранения. По данным западных СМИ, этой атакой боевикам удалось временно приостановить крупную операцию против ИГИЛ, в которой должны были участвовать ехавшие в колонне солдаты.
Это первый случай гибели британского военнослужащего в Сирии, официально подтвержденный Лондоном.
Месть за летчика
Одной из самых тяжелых и трагичных потерь коалиции в ходе сирийской войны стала мученическая гибель иорданского военного летчика старшего лейтенанта Муаза аль-Касасибы. Двадцать четвертого декабря 2014-го на истребителе F-16 он выполнял боевые задачи в окрестностях Ракки, бывшей в то время столицей псевдохалифата. Во время бомбардировки кирпичного завода самолет потерпел крушение. По одной версии — в результате обстрела с земли, по другой — из-за технических неполадок. Так или иначе, офицер успел катапультироваться и попал в плен.
Лейтенант ВВС Иордании Муаз Аль-Касасбех в плену у запрещенной в России организации ИГИЛ © Фото: журнал «Дабик»
Террористы почти два месяца вели переговоры с иорданским правительством и родственниками Муаза аль-Касасибы об обмене летчика на своих подельников, находящихся в иорданских тюрьмах. В начале февраля ИГИЛ распространила в сети 22-минутное видео казни пилота.
Выяснилось, что еще третьего января его заперли в стальной клетке, облили бензином и сожгли заживо, снимая происходящее на камеру. Иорданская общественность призвала свое правительство к мести.
Вскоре были повешены террористка Саджира-ар-Ришави, которую ранее ИГИЛ якобы хотел обменять на летчика, и сподвижник главы Аль-Каиды* в Ираке Зияд аль-Карбули. А ВВС королевства нанесли серию мощных авиаударов по объектам инфраструктуры боевиков.
Невидимые фронты
Пентагон официально подтвердил гибель офицера ВВС США в окрестностях города Айн-Иса в ноябре 2016-го. Подробности не озвучивались, кроме того, что его убило взрывом самодельного взрывного устройства. В марте 2017 года в зоне боевых действий умер сержант ВВС США.
Как сообщили официальные лица, из-за проблем со здоровьем. Еще одна небоевая потеря произошла в мае того же года: американский военнослужащий погиб в ДТП на севере страны.
По данным американского Минобороны, самые крупные единовременные потери военнослужащие США понесли тоже не от огня противника.
Пятнадцатого марта 2018-го в результате крушения транспортного вертолета UH-60 Black Hawk неподалеку от сирийско-иракской границы погибли семь человек. Вашингтон официально сообщил, что в момент катастрофы вертолет не выполнял боевого задания, но подтвердил, что выживших на борту нет.
По некоторым данным, Black Hawk перевозил группу спецназа Сухопутных войск США в северные районы Сирии.
Стоит отметить, что приведенные примеры касаются лишь официально признанных потерь Вооруженных сил США и их союзников в сирийской гражданской войне.
В такую статистику, как правило, не попадают бойцы частных военных компаний, которые, по мнению многих российских и западных аналитиков, и вывозят на себе основные тяготы боевых действий. Услуги наемников стоят недешево, однако окупаются с лихвой, ведь за них не надо отчитываться перед электоратом и терять политические очки.
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Андрей Коц
*запрещённая в РФ террористическая организация
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Российские инструкторы готовят профессиональных военных САА
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