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Три удара по русской государственности. Как России выжить? Часть 1. Фионова Людмила Кузьминична.

18:58. 20 января 2019 Просмотров - 104 Один комментарий Опубликовал:

Как России выжить? Часть 1.
Три удара по русской государственности.

Фионова Людмила Кузьминична.

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

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    Леонид Петрович Плотников 20 января 2019 в 19:46 Ссылка Пометить
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    С интересом прослушал выступление Людмилы Кузьминичны. Это хорошо, что у нас есть люди, озабоченные планированием будущего России. Их уже не так мало – целых сто человек, но, видимо их число должно только возрастать. Видимо, они выбрали роль провозвестников. В прежние времена таких называли волхвами и очень уважали.Их задача – угадывать направление текущих процессов и строить мыслеформы будущего. И просвещать, просвещать, просвещать своих соплеменников.

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