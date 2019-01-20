И тут до эстонцев дошло: это они должны гибнуть за американцев, а не наоборот

В США вновь обсуждают вопрос, с какой стати их военнослужащие должны гибнуть, защищая Прибалтику. Прибалтийские политики в ответ осторожно скандалят.

Началось все со статьи в газете The New York Times о том, что Трамп обдумывает возможность выхода страны из НАТО. Новость, как принято в этой газете, базируется исключительно на кулуарных слухах и ссылках на анонимных чиновников, однако она вызвала солидный резонанс.

В последовавшей за этим полемике стали звучать и вполне резонные вопросы. Так, известный телеведущий канала Fox News Такер Карлсон в дискуссии с Дэвидом Тафури, бывшим советником президента Обамы по внешнеполитическим вопросам, спросил: «Почему в США не обсуждается вопрос о пятой статье (Устава НАТО. — Прим. ред.), обязывающей нас защищать другие страны?» В частности, Карлсон выразил недоумение в связи с тем, что американские солдаты должны гибнуть «за территориальную целостность Эстонии» или провоцировать Третью мировую войну, защищая Латвию.

Несколько ошарашенный таким напором Тафури пробормотал: «НАТО в прошлом доказала свою успешность, разгромив Советский Союз». Но Карлсон все равно продолжал клещами тянуть из Тафури ответ на вопрос «Почему американские дети должны погибать за Латвию?».

Не получив ответа от советника Обамы, ведущий Fox News продолжил эту тему в своем шоу, снова и снова задавая вопрос: почему США обязались бросать атомные бомбы, защищая такие страны, как Латвия и Эстония. «Почему мы сделали это? — спрашивает сам себя Карлсон. — Да кто же знает? Детали теряются в истории».

Карлсон заметил, что дискуссия об обязательствах США в рамках Североатлантического альянса должна вестись открыто, без взаимных обвинений. И что «народ Америки должен понимать возможные последствия» своих обязательств по защите Эстонии и Латвии.

Бывший президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес разразился негодующим пафосным твитом: «Так все посещенные мною похороны эстонских солдат, которые погибли, поддерживая США в Афганистане и Ираке, были напрасны? Пожалуйста, ответьте. Да или нет?»

Когда многие из читателей экс-президента начали честно подтверждать бессмысленность жертв эстонских военных, он начал их банить.

А ведь, казалось бы, эстонский политик, прямо ответственный за вовлечение своей страны в авантюрные военные операции США и НАТО, мог бы сам ответить на свой же вопрос. Встречая последних эстонских солдат, вернувшихся из Афганистана в 2014 году, Ильвес спросил публику: «Насчет Афганистана. Является ли эта страна более защищенной, успешной и безопасной сейчас? Да, конечно». И пояснил, что вклад Эстонии в афганскую войну — это вклад в «ее собственную безопасность».

Читайте также: Ракетный удар по Петербургу: в Эстонии предложили план «военного сдерживания» России

Если пять лет назад глава Эстонии мог еще питать иллюзии на этот счет, то сейчас они уже должны были бы развеяться. Война в Афганистане продолжается, теракты стали обыденностью, раскол государства усиливается. Только в 2018 году от боевых действий и авиаударов пострадало более десяти тысяч человек, треть погибших — дети. Да и 2019-й начался со страшных взрывов в Кабуле. Ситуацию со свободой и демократией там иллюстрирует тот факт, что даже президентские выборы, намеченные на апрель этого года, пришлось переносить на июль. Показательно, что мировая общественность узнает об этом из твитов посольства США в Кабуле.

Даже в США уже нет особых иллюзий по поводу эффективности военной операции в Афганистане, о чем наглядно свидетельствует появление сатирического фильма «Машина войны» с Брэдом Питтом в главной роли. И лишь Ильвес до сих полагает, что девять эстонских солдат, отдавших свои жизни ради интересов третьих стран в Афганистане, были «оправданными жертвами» этой военной авантюры, а Америка теперь обязательно пошлет своих сынов, если Таллин решит, что ему что-то угрожает.

Это далеко не первый (и наверняка не последний) случай, когда американские общественные деятели ставят вопрос о целесообразности военной помощи прибалтийским государствам. В 2015 году Forbes опубликовал статью, в которой выражалось мнение о том, что включение в НАТО этих «беспомощных стран» было большой ошибкой, а защищать их не желает и остальная Европа.

Сейчас прибалтам в очередной раз из-за океана четко и однозначно дают понять: Америка не хочет жертвовать своими военными ради интересов небольших государств Восточной Европы.

А те, как бы не замечая данных сигналов, продолжают вслух грезить пятой статьей Устава НАТО.

В Эстонии сейчас, к примеру, всерьез дебатируется идея вытребовать от США военную помощь в размере одного миллиарда долларов — на поддержку эстонской армии. Почему Америка должна это делать? Ну как же, Эстония ведь является «важным восточным форпостом НАТО».

Впрочем, не стоит думать, будто до эстонской элиты еще что-то не дошло. Просто демонстрировать умеренный преданный «бунт на коленях» — политически необходимо. Чтобы реальное положение вещей не дошло до их электората.

Читайте также: Удар «Посейдона»: Что может сделать с США российская «торпеда апокалипсиса»

Владимир Корнилов