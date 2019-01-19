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В колене древней египетской мумии обнаружили 23 сантиметровый медицинский штифт

11:07. 19 января 2019 Просмотров - 149 Нет комментариев Опубликовал:


История начинается в 1971 году, когда американские археологи обнаружили саркофаг с древней мумией в Египте. Находку отправили в Америку на детальное исследование.

Саркофаг попал в музей Розенкрейца в Калифорнии, где и провели первоначальные исследования. Когда саркофаг туда доставили, еще не было известно, что в нем находится, поэтому находка мумии стала сюрпризом для ученых.

Исследователи выяснили, что мумией оказался мужчина, а его возраст составляет от 2600 до 3000 лет. Исходя из качества захоронения, ученые пришли к выводу о знатном происхождении данного человека.

Был еще один интересный момент, который остался загадкой. Как оказалось, эта мумия была не единственной, захороненной в этом саркофаге.

Ранее в саркофаге находился еще один мужчина, по имени Юзермонт. По каким-то загадочным обстоятельствам, вместо него теперь лежал другой мужчина. Исследователи решили не усложнять себе жизнь, и оставили имя первого хозяина саркофага.

В 1995 году некоторые экспонаты из музея Розенкрейца отправили на более подробные исследования в университет Бригама Янга в штат Юта.

Исследованием экспонатов занялся профессор Уилфред Григгз. Он проводил ДНК тесты, а также просвечивал мумии рентгеном. В этот момент и было сделано невероятное открытие. В левом колене мумии Юзермонта обнаружили 23 сантиметровый металлический медицинский штифт.

Ученые не могли поверить в то, что обнаружили, поэтому сделали интересное предположение. Они считали, что это современный штифт, и он был вставлен в колено, чтобы присоединить отвалившуюся часть мумии.

Для выяснения всех обстоятельств была создана исследовательская группа под руководством профессора Уфилфреда Григгса. Они решили просверлить в колене небольшое отверстие, откуда взяли все необходимые образцы.

Результаты анализов всех поразили. Они подтвердили, что операция по размещению штифта проводилась в древности, а к костям он крепился при помощи органической смолы.

Данное открытие сильно поразило научное сообщество, ведь никто и представить не мог, что в древнем Египте могли сделать нечто подобное.

Доктор Ричард Джексон заявил, что древний штифт почти идентичен современным, а те кто его ставил, точно знали как это делать и зачем.

Также ученые определили, что штифт был установлен после смерти Юзермонта. Египтяне верили в загробную жизнь, поэтому старались максимально сохранить тело при захоронении.

Этот случай наглядно показал нам, что древний Египет был развит намного лучше, чем мы себе представляли.


Источник: nashaplaneta.su

Метки: археология, история
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