В колене древней египетской мумии обнаружили 23 сантиметровый медицинский штифт

История начинается в 1971 году, когда американские археологи обнаружили саркофаг с древней мумией в Египте. Находку отправили в Америку на детальное исследование.Саркофаг попал в музей Розенкрейца в Калифорнии, где и провели первоначальные исследования. Когда саркофаг туда доставили, еще не было известно, что в нем находится, поэтому находка мумии стала сюрпризом для ученых.Исследователи выяснили, что мумией оказался мужчина, а его возраст составляет от 2600 до 3000 лет. Исходя из качества захоронения, ученые пришли к выводу о знатном происхождении данного человека.Был еще один интересный момент, который остался загадкой. Как оказалось, эта мумия была не единственной, захороненной в этом саркофаге.Ранее в саркофаге находился еще один мужчина, по имени Юзермонт. По каким-то загадочным обстоятельствам, вместо него теперь лежал другой мужчина. Исследователи решили не усложнять себе жизнь, и оставили имя первого хозяина саркофага.В 1995 году некоторые экспонаты из музея Розенкрейца отправили на более подробные исследования в университет Бригама Янга в штат Юта.Исследованием экспонатов занялся профессор Уилфред Григгз. Он проводил ДНК тесты, а также просвечивал мумии рентгеном. В этот момент и было сделано невероятное открытие. В левом колене мумии Юзермонта обнаружили 23 сантиметровый металлический медицинский штифт.Ученые не могли поверить в то, что обнаружили, поэтому сделали интересное предположение. Они считали, что это современный штифт, и он был вставлен в колено, чтобы присоединить отвалившуюся часть мумии.Для выяснения всех обстоятельств была создана исследовательская группа под руководством профессора Уфилфреда Григгса. Они решили просверлить в колене небольшое отверстие, откуда взяли все необходимые образцы.Результаты анализов всех поразили. Они подтвердили, что операция по размещению штифта проводилась в древности, а к костям он крепился при помощи органической смолы.Данное открытие сильно поразило научное сообщество, ведь никто и представить не мог, что в древнем Египте могли сделать нечто подобное.Доктор Ричард Джексон заявил, что древний штифт почти идентичен современным, а те кто его ставил, точно знали как это делать и зачем.Также ученые определили, что штифт был установлен после смерти Юзермонта. Египтяне верили в загробную жизнь, поэтому старались максимально сохранить тело при захоронении.Этот случай наглядно показал нам, что древний Египет был развит намного лучше, чем мы себе представляли.

Источник: nashaplaneta.su