Эхнатон: последний инопланетный фараон Древнего Египта

Старинные тексты описывают особый временной период в истории Древнего Египта, известный как додинастическая эпоха, когда страной сотни лет правили боги. Эхнатона можно с лёгкостью поставить в один ряд с остальными представителями той эпохи, несмотря на то, что он был из другого места и времени. Некоторые учёные, проповедующие теорию древних пришельцев, считают его удлиненный череп признаком принадлежности к внеземной расе.У Древнего Египта – одна из самых невероятных историй на планете. И это касается не только удивительных архитектурных достижений древних египтян, но и невообразимых знаний в различных областях науки – той впечатляющей особенности, которой могут похвастаться очень немногие древние цивилизации Земли. Пирамиды Гизы и огромный, величественный Сфинкс – не единственные тайны, окружающие эту цивилизацию: в список загадок можно включить правителей, среди которых особое место занимает Эхнатон.Эхнатон, известный до пятого года своего правления как Аменхотеп IV, был фараоном XVIII династии Египта, который правил в течение 17 лет. Он был отцом Тутанхамона, одного из самых известных древнеегипетских царей. Многие считают Эхнатона одним из величайших и влиятельнейших религиозных реформаторов. Шутка ли – первый монотеист за всю историю Земли; предтеча Авраама, Исаака, Иакова и Мухаммеда – пророков, которые поклонялись одному Богу.До Эхнатона страной управляли множество странных фараонов. Одним из наиболее важных древних текстов, которые могут подробнее рассказать нам об этом периоде истории, является туринский папирус, в котором перечислены все фараоны, царствовавшие в Древнем Египте. Он содержит списки не только «официальных», исторических, но и мифических лиц – божеств или богов, которые пришли с небес и правили на этих землях до появления первого «смертного» фараона, родословная которого уходит корнями вглубь веков на целых 13 тысяч лет. До сих пор остаётся загадкой, почему большинство учёных считают этот древний текст чистой воды выдумкой и почему большинство его деталей пропущены или исключены из учебников истории. «Создаётся такое впечатление, будто у них вовсе не было предков или периодов развития и что они все появились буквально за одну ночь», – утверждает английский египтолог Тоби Уилкинсон.Палермский камень содержит другой древний текст, где упоминаются мистические правители додинастического периода. Эта стела рассказывает о древнеегипетском боге Горе и предполагает, что это реальное лицо и тысячи лет назад он царствовал в Древнем Египте. Также говорится, что другой египетский бог, Тот, правил землями с 8670 до 7100 г. до н.э. Следует отметить тот интересный факт, что древнеегипетский верховный жрец Манефон, имевший доступ к Александрийской библиотеке, написал для фараона историю Древнего Египта в тридцати томах. Так вот, там содержатся ссылки на божественных существ, которые царствовали в стране до фараонов.Согласно древнеегипетской мифологии, Эхнатон ведёт своё происхождение от богов, которые прибыли на Землю во время эры Зеп-Тепи, и по сей день люди верят, что этот фараон пришёл на нашу планету со звёзд. Как написано в текстах пирамид, был такой период, когда боги упорядочили первозданный хаос и начали править планетой. Это и есть то самое Первое Время или «Зеп-Тепи».Многие исследователи считают, что древнеегипетская цивилизация возникла в 36 900 году до н.э., когда землями правили боги, спустившиеся с небес, и Эхнатон был одним из них. Фараон-еретик, он показал Египту совершенно иную религиозную жизнь, в которой не было места многобожию: «Существует только один Бог, и он – мой отец. Я могу прийти к нему и днём и ночью».Став фараоном, он приказал уничтожить все изображения предыдущих богов. Эхнатон разрешил лишь один символ – изображение круга с солнечной змеёй и множеством устремлённых вниз лучей с кистями человеческих рук на концах. Бог Атон или «Солнечный диск», как его ещё называли в древних текстах, также упоминается в сказании Синухе – древнеегипетском рассказе, действие которого происходит во времена 12-й династии. Умерший царь в этом произведении вознёсся на небеса и, соединившись с солнечным диском, стал таким же божеством, как и его создатель.По аналогии, термин «серебряный Атон» иногда использовался как синоним Луны. Во времена правления Аменхотепа III солнечный Атон изображался как человек с головой сокола, увенчанной солнечным кругом, и был очень похож на Ра.Не менее загадочным был внешний облик, строение тела самого Эхнатона. Это послужило пищей для всевозможных теорий о том, что фараон был не простым смертным, а пришельцем с небес, последним инопланетным царём. Необычная форма головы, удлинённый череп, длинная шея, глубоко посаженные глаза, широкие бёдра, длинные пальцы, коленные суставы, которые могли выворачиваться назад, большой живот, какой бывает только у беременных, и грудь как у женщины – список можно продолжать почти до бесконечности.Больше всего удивляет вытянутый череп – эту особенность мы видим на всех его изображениях и статуях. Тело фараона представляло собой нечто среднее между мужчиной и женщиной. Это было, по меньшей мере, странным, так как все остальные фараоны изображались сильными, величественными фигурами. В отличие от них, Эхнатон казался слабым существом с несоразмерно вытянутой головой. Более того, жена фараона, Нефертити, изображалась с такой же формой черепа. Была ли это некая генетическая аномалия, вследствие которой их головы и тела стали непропорциональными? А может, Эхнатон был человеком лишь наполовину – гибридом с генами и ДНК инопланетян?..

Источник: nashaplaneta.su