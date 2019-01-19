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Система пищеварения и кислотно-щелочная регуляция. Адекватное питание 2019

11:25. 19 января 2019 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал:

Автор курса натуротерапевт Замалеева Гания Александровна

Строение и функции органов системы пищеварения- кратко. В чем опасность «дробного» питания. «Шедевры» меню для детского сада. Питание в детском саду как подготовка мины замедленного действия. Толстый отдел кишечника как главный орган иммунитета. Типы обработки пищи в ЖКТ- их соотношение по отделам. Условно-патогенная микрофлора. Кислоты в теле- происхождение. Буферные системы организма. Емкость буферных систем. Влияние циркадных ритмов на емкость буфера. Нейтрализация кислот и расход собственных запасов кальция. Расход собственных минералов как один из главных факторов старения. Практические рекомендации.

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