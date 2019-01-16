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Н.П. Бехтерева, нейрофизиолог, академик РАН: Мозг является акцептором информации

15:59. 16 января 2019 Просмотров - 281 2 коммент. Опубликовал:


Она заявила во всеуслышание, что верит в вещие сны, жизнь после смерти и альтернативное видение. Это был вызов добропорядочному ученому сообществу. Академик Бехтерева — и вдруг такое?

Ее клевали за «лженаучность», ставили в вину нездоровый интерес к мистике, паранормальным явлениям, но она стояла на своем — если «зазеркалье» существует, наука не имеет права его игнорировать. Ее собственный опыт говорил, что оно существует.

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Текст отсюда.
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Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: здоровье, медицина, наука, РАН, человек
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