Н.П. Бехтерева, нейрофизиолог, академик РАН: Мозг является акцептором информации
15:59. 16 января 2019 Просмотров - 281 2 коммент. Опубликовал: brahman
Она заявила во всеуслышание, что верит в вещие сны, жизнь после смерти и альтернативное видение. Это был вызов добропорядочному ученому сообществу. Академик Бехтерева — и вдруг такое?
Ее клевали за «лженаучность», ставили в вину нездоровый интерес к мистике, паранормальным явлениям, но она стояла на своем — если «зазеркалье» существует, наука не имеет права его игнорировать. Ее собственный опыт говорил, что оно существует.
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Текст отсюда.
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Источник: ss69100.livejournal.com
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А ещё, насколько я помню, она рассказывала, что не во сне, а наяву видела своего умершего мужа. Он якобы стоял у неё под окном и пристально смотрел на неё. Вот как к этому относиться?
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Вам – спокойно !))