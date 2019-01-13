Ироничные уроки истории

Автор: Руслан Хубиев

Не секрет, что англосаксонская внешняя политика не рассматривает оппонентов как партнеров в долгосрочной игре – только в виде временных инструментов и полезных посредников. Когда инструмент приносит пользу, его в буквальном смысле носят на руках, когда полезность «марионетки» заканчивается – её выкидывают без лишней помпезности.

Пятилетняя годовщина Майдана, прошедшая в конце 2018 года, а также нынешнее украинское положение дел, подводит ситуацию ровно к такому финалу. Моменту, когда киевский режим, исполнивший для Запада свою основную функцию, должен быть снова переформатирован. Сакральная жертва в подобном случае – излюбленный британо-американский метод, поскольку он не только помогает спустить пар народного волнения, но и надежно скрывает концы грабежей.

В свое время накануне распада СССР в Румынии происходили ровно такие же события и если аналогии тех дней продолжат повторяться, марионеток США в Киеве ждет печальный финал.

Параллели прошлого

В 1989 году, к власти в Румынии в результате румынской «цветной» революции были приведены поддерживаемые Западом высокопоставленные чиновники. А спустя четверть века, тоже самое произошло и на Украине.

Как и Киев периода государственного переворота, Румыния активно вела политику тотальной многовекторности. И хотя страна формально входила в Организацию Варшавского договора, она множество раз показательно не поддерживала решения и действия СССР. Как и Украина, Румыния тех времен пыталась усидеть сразу на двух стульях, вызвать симпатии Запада и не потерять поддержку Кремля.

В 80-х годах в Румынии начались нарастающие экономические трудности. И, как и Украина накануне путча, страна решила избавиться от проблем за чужой счет. Потери было решено компенсировать займами у западных финансовых институтов. В результате, с 1975 по 1987 год Румынии было предоставлено около 22 млрд. долларов иностранных займов, в том числе $10 млрд. от США и еще $12 млрд. от МВФ и других «партнеров». К чести Чаушеску, в основном эти деньги шли на внутренние нужды и обеспечение индустриального роста страны, однако Запад такое положение дел не устраивало.

Как только США осознали, что начавшаяся в советской России «Перестройка» может позволить им развалить империю «врага», то мгновенно начали подталкивать Румынию к открытой конфронтации. Тут-то и выяснилось, что за кредиты Запада всегда нужно платить.

Чаушеску, как и Янукович в последний момент своего правления, отказался проводить требующийся от него антироссийский шаг. Он заявил, что Румыния продолжит вести сбалансированную многовекторную повестку, а долги будут возвращены.

Как только Вашингтону и Лондону стало понятно, что над инструментом может быть утерян контроль, были предприняты экстренные меры. Ухудшение экономической ситуации, вызванное озвученным решением Чаушеску прекратить заимствования и отдать долги, было использовано Западом для перевода недовольства в революционное русло. В результате, даже несмотря на то, что летом 1989 года внешняя задолженность была полностью погашена и народу Румынии для лучшей жизни оставалось подождать совсем немного, сотни тысяч людей заполнили города. Запад торопился, поскольку понимал, что без кредитной иглы Румыния может вырваться из-под его контроля, а потому уже к декабрю по всей стране начался революционный процесс.

Характерно, что, как и на Украине несколько десятилетий спустя, антикоммунистических (антироссийских лозунгов) в тот момент еще не звучало. Митингующие требовали «отставки» Чаушеску, «демократизации политической жизни», «проведения свободных выборов» и «реформ».

20 декабря Чаушеску выступил по радио и телевидению. Он заявил, что действия кураторов революции организуются и начаты при поддержке империалистических кругов, спецслужб различных зарубежных стран и их правительств. Что их цель – дестабилизировать ситуацию в стране из-за курса Румынии на независимость. Формально он был полностью прав, однако его уже никто не слушал.

Ключевой разницей двух исторических ситуаций здесь является то, что огромную роль в перевороте в Румынии сыграло предательство Горбачева. Начало развала СССР, процессы «Перестройки» и прочие вредительские шаги «демократов».

Как бы то ни было, но 16 декабря начались волнения. Для революции было готово всё и поводом стал намерено распространенный слух о том, что властью арестован некий священник. Как и всегда, в проводимых Западом революциях, роль спускового крючка сыграли дети, представители церкви, студенты и прочие эпизоды, вызывающие максимальный эмоциональный подъем. Далее пошли столкновения между силовиками и митингующими. И сразу же в прессе Румынии начали мелькать заголовки о том, что на крышах и балконах замечены неизвестные снайперы. Люди, убивающие всех, кто попадал в прицел. Они появлялись в местах дислокации сил оппозиции и одновременно армейских частей, открывали огонь в обе стороны и провоцировали перестрелки.

Поразительно, но несмотря на то, что события Румынии и Украины разделяют десятилетия, в Румынии 80-х годов эти действия сходу были приписаны агентам «свергнутого диктатора».

На этом параллели истории не заканчиваются. 15 декабря в Тимишоаре, где и началась революция, было убито 100 человек. Напоминать, что символом Майдана на Украине стала «Небесная сотня», вряд ли приходится.

Разница двух событий состоит лишь в том, что Янукович был спасен спецслужбами России, а Чаушеску 22 декабря, при попытке скрыться на вертолете был схвачен и казнен. Постановочный суд военного трибунала длился два часа, признанного лидера обвинили в геноциде, приписали ему все поступки самих революционеров, а затем расстреляли вместе с женой. Тоже самое ждало и Януковича.

Дальше все было по тем же лекалам, что и в соседней с нами стране. Создание Временного совета, затем переходный период, бутафорские выборы и новый президент. А вот далее начались события, которые на Украине пока еще не случились…

Историческое пророчество

После государственного переворота, новые власти Румынии финансировались и обелялись Западом лишь до тех пор, пока выполняли функции тарана против Советского Союза. Чаушеску, делать подобное отказался, а вот новый режим демонстрировал исполнительность и прямо-таки образцовую покорность. Лояльность народа попросту купили, однако для этого отданные страной кредиты пришлось взять опять. Эти деньги, позволили Западу создать в стране иллюзию повышения уровня жизни, причем за ее собственный счет. Народ радовался выгодам «правильного пути» всего два года, долги страны росли, а долгосрочные мечты на самостоятельность таяли. В 1991 году инструмент оказался уже не нужен и Румынию пустили на самотек. Страну накрыло цунами проблем и внутренних противоречий…

Очевидно, что румынский сценарий был взят Западом за основу в украинской революции, а потому полезно понимать, что для румынских путчистов всё закончилось не слишком хорошо.

На рубеже 2019 года, Генеральная Прокуратура Румынии предъявила обвинения всем лидерам румынских событий. Обвинение было предъявлено тому самому президенту, который и был поставлен Западом вместо «диктатора» Чаушеску, экс-премьеру страны, длинному списку высокопоставленных чиновников и так далее. Всех их обвиняют в совершении преступлений против человечности, а также в проведении государственного переворота. Спустя 30 лет, Чаушеску оказался оправданной фигурой, смена власти (она же «Майдан») – назван путчем, а новые поддержанные Западом демократы – международными преступниками.

В 2010 году, по данным опросов института IRES 41% румын проголосовали бы за «диктатора» и выбрали бы Чаушеску главой государства. В 2016-м таковых насчитывалось уже 63%. Аналогично, в 2015 году 47% опрошенных положительно отзывались о правлении Чаушеску. А в 2018-м, таковых было уже более половины страны.

Разочарование в «европейской интеграции», полная утеря независимости, осознание того факта, что в рамках пророссийского блока Румыния была более самостоятельна, чем современная «европейская страна» в рамках ЕС, на украинцев снизошло гораздо раньше. При этом, естественно, что в них, как и в среде румын это в последние годы вызывает острое чувство ностальгии. Воспоминания по временам, когда их страны что-то значили и к чему-то стремились. А не шагали в цепочке таких же как они, колонизированных Западом марионеток.

Сейчас, когда киевский режим отыграл свои основные задачи, многие политики на Западе стали призывать взглянуть на Майдан под новым углом. Склоняться к мнению о том, что пришла пора выпустить пар народа, а заодно перенести груз всех проблем и ответственности на сакральную жертву из киевских властей. Ситуация в международных СМИ всё чаще представляется так, будто бы это «лидеры Майдана» использовали хаос и «убедили власти западных стран» оказать им поддержку. Якобы не Лондон, Брюссель и Вашингтон затеял «сыр-бор», а украинский режим лицемерно обманул «ценящую любую свободу» Америку. А значит, если лидеры будут публично принесены в жертву на глазах народа, это снизит и накал страстей. Как написало на днях выходящее на английском и французском языках авторитетное издание The Jerusalem Post: «Продолжающиеся политические репрессии и усугубляющееся положенее дел на Украине, не имеют ничего общего с верховенством права и демократическими претензиями этой страны. К настоящему моменту это стало столь очевидно, что подобное мнение всё активнее становится доминирующим среди истинных друзей Киева в Вашингтоне и ЕС». Иными словами, «отработанный» режим планируют принести в жертву, а это значит, что соседней с нами стране вскоре предстоит остаться один на один с ворохом проблем и набранных кредитов. С годами накапливаемыми долгами, распроданными активами, очередной повальной приватизацией, разваленной системой и прочими ценниками русофобии, которую за бесценок получил от Украины Белый дом.

Итоги

Чаушеску убили за то, что он вознамерился направить страну на путь независимости, выплатил внешний долг и попытался осуществить то, что позже сумел воплотить в жизнь ненавистный Западу Владимир Путин. Украинский же режим, носили на руках исключительно потому, что он делал ровно противоположное.

А между тем, согласно опросу общественного мнения в Румынии, уже в 1999 году 64% румын считали, что «жизнь при Чаушеску была лучше». Похожие цифры сейчас демонстрирует и соседняя с нами страна. Разница заключается лишь в том, что на украинцев «озарение» пришло гораздо раньше, поскольку Запад в их случае оказался не в состоянии также щедро их содержать.

Еще более любопытно, выглядят «исповеди» самих бывших румынских оппозиционеров. По их словам, «одна зависимость от Москвы в результате революции, сменилась на куда более серьезную зависимость от Брюсселя, а жизнь от этого стала во многом сложней».

Для стран пошедших на поводу русофобских режимов, времена дружбы с Россией все чаще начинают выглядеть презентабельно. Возможно, им наконец становится ясно, что Запад обеспечивает «медовый» месяц для своих вассалов только за их собственный счет, а возможно «Pax Americana» – просто слабеет.

Как бы то ни было, но иракцы крайне жалеют о том, что дали убить Саддама Хусейна. Ливийцы, проснулись от дурмана и скорбят за Муаммара Каддафи. Сирийцы сохранили государство благодаря просьбе о помощи к нашей стране. Януковича убрать не удалось, поскольку его спас Владимир Путин. Реджеп Эрдоган благодарен Москве в том же ключе. Сколько еще Украине нужно исторических примеров – вопрос открытый. Но уже сейчас понятно, что Москва не будет решать их проблемы, как могло бы случиться в старые времена.

Источник: regnum.ru