«Урок для общества»: почему рухнул режим «чёрных полковников» в Греции

Источник: russian.rt.com

45 лет назад закончилось трёхдневное восстание в Афинском политехническом университете, в ходе которого тысячи молодых людей выступили против диктатуры «чёрных полковников». Протест молодёжи был подавлен, но он стал началом краха военного режима в Греции, установленного под лозунгами борьбы с коммунизмом и защиты ценностей западного мира. Среди лидеров «чёрных полковников» произошёл раскол, и спустя всего несколько месяцев после неудачной попытки захватить власть на Кипре диктатура пала. По словам экспертов, события 1967—1974 годов продемонстрировали несостоятельность авторитарных методов управления и стали важным уроком для греческого общества.



В период Второй мировой войны в Греции стали популярны коммунистические идеи. Однако когда для борьбы с вермахтом в стране высадились британские войска, они приступили к разоружению красных партизан. Между сторонниками греческой монархии, опиравшейся на британскую поддержку, и местными коммунистами возник конфликт, который в 1946 году перерос в гражданскую войну.

Вскоре британцы осознали, что добиться победы лояльных себе сил в Греции они не могут, и уступили позиции в стране США. В 1949 году трения между левыми партиями на Балканах и содействие Соединённых Штатов монархистам привели к завершению гражданской войны в Греции поражением коммунистов. Многие из них вынуждены были эмигрировать. Деятельность Коммунистической партии в стране была запрещена.

Гражданская война в Греции, греческие коммандос, экипированные британскими беретами и американскими меховыми куртками, 22 мая 1948 года

Gettyimages.ru © Bert Hardy/Picture Post

«Но уже в 1950-е годы левое движение начало возвращаться в политическую жизнь Греции. Официально запрещённая Компартия, действуя через свои теневые структуры, добилась многого. Единая демократическая левая партия, которую многие связывали с коммунистами, получила серьёзную общественную поддержку», — рассказал в интервью RT сотрудник Института всеобщей истории РАН доктор исторических наук Артём Улунян.

«Внутриполитическая дестабилизация в Греции в середине 1960-х, сопровождавшаяся метаниями общества между правыми и левыми идеями, стала одной из решающих причин прихода к власти в стране диктатуры «чёрных полковников», — пояснил в беседе с RT заведующий сектором исследований Европейского союза ИМЭМО РАН Юрий Квашнин.

Ситуация складывалась таким образом, что потенциальными членами правительственной коалиции должны были стать «Союз центра» и Единая демократическая левая партия. Правые политики видели в этом перспективу перехода Греции на «коммунистические рельсы». «Греция — достаточно левая страна, и в 1967 году действительно возникла перспектива того, что сторонники левых идей либо одержат полную победу на выборах, либо выведут на улицы людей», — отметил Артём Улунян.

«Чёрные полковники»

Король Греции Константин II опасался резкого усиления влияния левых и, по словам некоторых историков, сам обсуждал возможность совершения государственного переворота с генералитетом. Однако взять ситуацию в стране под свой контроль решили те, от кого никто этого не ожидал, — группа армейских офицеров среднего командного звена, возглавляемая Стилианосом Паттакосом, Георгиосом Пападопулосом и Николаосом Макарезосом. Они убедили главнокомандующего вооружёнными силами генерал-лейтенанта Георгиоса Спантидакиса подписать кризисный план, разработанный ранее на случай попытки захвата власти в Греции коммунистами.

21 апреля 1967 года на улицы Афин выдвинулись танки. Группа десантников захватила Министерство обороны. Кроме того, путчисты установили контроль над всеми основными органами власти и узлами связи. Многие офицеры даже не подозревали, что происходит на самом деле: им было достаточно того, что они получили оформленные по всем правилам приказы командования.

Государственный переворот в Афинах, 21 апреля 1967 года

Gettyimages.ru © Bettmann

Буквально за несколько часов участники государственного переворота установили контроль над всей территорией страны. Начались массовые аресты. Заранее были составлены списки, включавшие более 10 тыс. политиков, чиновников, общественников и журналистов, представлявших потенциальную угрозу для путчистов. Их свозили в тюрьмы и в импровизированные концлагеря. Кого-то из них вскоре расстреляли, других подвергли пыткам.

«Название «Чёрные полковники» — это не более чем условность, красивое наименование, используемое левыми активистами. К власти в стране пришли и майоры, и капитаны, и лейтенанты. Конкретно среди руководителей восстания были полковник, подполковник, майор и бригадный генерал», — подчеркнул Артём Улунян.

Лидером переворота стал Георгиос Пападопулос. Он родился в семье сельского учителя в 1919 году на Пелопоннесе, являвшемся в то время одним из самых бедных регионов Греции. Как и для многих других выходцев из небогатых семей, военная служба была для него единственной возможностью получить образование и сделать карьеру. Став офицером, он участвовал во Второй мировой войне, а затем служил в военных судах и в Центральной службе информации, занимавшейся в Греции вопросами разведки и контрразведки. Пападопулос отвечал за взаимодействие греческих спецслужб с ЦРУ.

Вероятность участия американских разведчиков и дипломатов в перевороте «чёрных полковников» историки оценивают неоднозначно. Одни утверждают, что прямых доказательств нет, другие считают, что имеющихся свидетельств достаточно, и усматривают «американский след».

«На первом этапе своей деятельности после прихода к власти «чёрные полковники» получали активную помощь со стороны США. Вашингтон опасался роста влияния СССР в регионе, увеличения политического веса левых сил и возрождения греческой Компартии, поэтому американский фактор выглядит как одна из основных предпосылок для путча», — отметил Юрий Квашнин.

Успехи и провалы

После завершения переворота путчисты по просьбе короля согласились на назначение номинальным премьер-министром бывшего главы Верховного суда Константиноса Коллиаса. Фактический руководитель правительства Пападопулос возглавил два министерства — обороны и государственного управления. Другие высшие государственные посты были распределены среди участников переворота.

В декабре 1967 года король попытался избавиться от путчистов. Вылетев в город Кавалу, где войсками командовали лояльные ему офицеры, он попытался устроить новый переворот. Однако население в поддержку Константина II выступать не стало, а вскоре содействовавшие королю начальники были арестованы другими офицерами. «Чёрные полковники» распространили ироничное заявление, в котором интересовались, почему король «прячется». Монарх был вынужден бежать из страны. Регентом Греции стал генерал Георгиос Дзойтакис. Пападопулос, в свою очередь, в декабре 1967 года официально возглавил правительство.

Главной чертой идеологии «чёрных полковников» был крайний антикоммунизм. Свои действия они называли революцией, спасшей нацию от коммунистического заговора. Во внутренней политике страны царил национализм. Греческим женщинам запретили носить «короткие» (выше 15 сантиметров от пола) юбки, а мужчинам — длинные волосы. Литература и музыка цензурировались, любое инакомыслие жёстко подавлялось. Для борьбы с оппозицией сторонники режима продолжали массово применять аресты и пытки.

По словам Юрия Квашнина, социально-экономическую ситуацию в послевоенной Греции, в том числе во времена правления «чёрных полковников», учёные иногда называют «греческим экономическим чудом» — рост ВВП стране в это время был первым по темпам в Европе и вторым в мире (после японского).

«Однако бенефициариями этого роста были преимущественно крупные промышленники и судовладельцы, пользовавшиеся выгодным уровнем налогообложения и другими преференциями. Большая же часть населения страны довольствовалась низкими доходами, не имела никаких социальных благ и даже пенсии. В совокупности с диктатурой, множеством запретов и навязыванием государством определённой идеологии это делало условия жизни людей неудовлетворительными. У режима был достаточно высокий уровень поддержки среди чиновников, военных и некоторых бизнесменов, но большая часть населения страны оставалась за бортом», — отметил эксперт.

«Чёрные полковники» смогли добиться снижения уровня безработицы, роста доли промышленного производства в экономике страны, а также простили греческим фермерам аграрные кредиты, однако общее социально-экономическое положение населения всё это принципиально не изменило.

«Они не смогли ни объединить нацию, ни добиться социальной справедливости. В стране резко вырос уровень коррупции. И даже состояние вооружённых сил оказалось далеко не самым лучшим — армия страдала из-за политических распрей и международного эмбарго на поставку вооружения», — подчеркнул Артём Улунян.

Несмотря на то что «чёрные полковники» объявили себя форпостом западного мира на Балканах и стремились к сотрудничеству с капиталистическими странами, в США и Европе от них со временем публично дистанцировались. Скандинавские государства и Нидерланды и вовсе подвергали режим жёсткой критике.

Падение диктатуры

В 1973 году в Греции стал назревать экономический кризис. В это время Пападопулос, стремясь к международному признанию, провёл в стране частичную либерализацию. Были сняты некоторые политические ограничения и ликвидирована монархия. Отказавшись от должности регента, Пападопулос стал президентом Греции.

Уличные бои в Афинах во время переворота в ноябре 1973 года

Gettyimages.ru © Nicholas Tsikourias / Keystone

Несмотря на репрессии, с 1968 года в стране крепло движение сопротивления режиму «чёрных полковников». В 1972-м греки вышли на массовые демонстрации протеста. А в 1973-м в связи с предоставлением Министерству обороны права на своё усмотрение прерывать академические отсрочки от службы в армии акции протеста охватили Афинский политехнический университет. Они начались в феврале, но особый размах приобрели осенью.

14 ноября студенты захватили здание вуза и при помощи радиостанции призвали народ к неповиновению. В итоге манифестации в самом университете и вокруг него собрали более 100 тыс. человек.

Ночью 17 ноября власти бросили на университет бронетехнику. По неофициальным данным, в ходе разгона акций протеста погибли 24 человека, сотни получили ранения и были арестованы. Бывшие соратники обвинили Пападопулоса в том, что он заигрался в демократию, и взяли его под арест. «Чёрных полковников» возглавил генерал Димитриос Иоаннидис.

Чтобы поднять популярность режима, он попытался летом 1974 года совершить переворот на Кипре и присоединить остров к Греции. «Это оказалось авантюрой, которую ждал полный провал», — заявил Артём Улунян.

Кризис в стране резко усугубился. Формально ставший после свержения Пападопулоса президентом генерал Федон Гизикис начал переговоры с представителями старой власти и назначил премьер-министром вернувшегося из изгнания Константиноса Караманлиса. Затем Гизикис добровольно ушёл в отставку. Впоследствии он вёл уединённую жизнь и умер в нищете. Остальных руководителей режима судили и приговорили к смертной казни (заменённой затем пожизненным заключением).

«Хотя сегодня «чёрных полковников» и называют военной хунтой, они таковой в классическом понимании данного термина не являлись. Греция не перешла к армейскому управлению, — пояснил Артём Улунян. — В Афинах был установлен военно-политический режим, напоминающий власти Турции и ряда стран Латинской Америки в 1960-е годы. «Полковники» оказались не способны эффективно управлять страной. Это стало уроком для людей, считающих, что проблемы общества можно решать при помощи диктатуры».

Автор: Святослав Князев

Источник: nstarikov.ru