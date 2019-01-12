Шведка о России: ваша страна – глоток свежего воздуха

Когда Керстин Гранстрем приехала в Архангельск, она сначала не поверила своим глазам. Организаторы кинофестиваля «Арктик оупен» (Arctic Open) подошли к вопросу встречи и размещения гостей очень ответственно.Керстин поселили в одном из недавно построенных городских отелей. Прогуливаясь по архангельским улицам, шведская журналист и кинокритик не узнавала город…Первый раз Гранстрем побывала в Архангельске двадцать пять лет назад. В молодости любые впечатления ярче, но ту поездку Керстин помнит до сих пор. Россия девяностых воспринималась европейцами примерно так, как мы сегодня воспринимаем африканские страны.В Архангельске, куда в середине «лихих девяностых» по рабочим вопросам приехала 23-летняя выпускница одного из шведских университетов Керстин Гранстрем, царила полная разруха. Большинство предприятий города не работало, люди едва сводили концы с концами. Не было даже отопления, часто случались перебои с водой и светом. Горожане выживали.Но тогда, 25 лет назад, на Западе, и Швеция не была исключением, постоянно твердили, что Россия переживает тяжелый процесс демократических преобразований, переходит к рыночной системе. Трудности жизни оправдывали переходным периодом и тяжелым наследием «советского тоталитаризма». Керстин Гранстрем верила. Как верили и миллионы других европейцев.Прогуливаясь по Архангельску образца 2018 года, гостья из Швеции не переставала удивляться. Нарядные люди, забитые кафешки, уютный отель, обилие дорогих авто на улице.Но самое главное, что поразило Гранстрем – люди. Нет, они и тогда, в середине девяностых, были удивительными – терпеливо сносили тяготы жизни, старались заработать где можно и где нельзя, только бы прокормить свои семьи. Современные россияне стали другими – более уверенными, напористыми, свободомыслящими. Но дружелюбие и коммуникабельность никуда не делись.Керстин Гранстрем говорит:В Швеции Россию изображают ужасной страной, едва ли не тоталитарной, фашистской диктатурой. Наша пресса врет, что люди здесь находятся на грани выживания, что они злы, агрессивны и недоверчивы.Когда Керстин собиралась ехать в Россию, родные и друзья, начитавшиеся шведской прессы, напутствовали женщину быть максимально осторожной. И Керстин, давно не бывавшая в Архангельске, действительно ехала в Россию с каким-то смешанным чувством. Будто бы и не Россия это, не сосед Швеции, а какая-то полудикая африканская страна.Теперь Гранстрем испытывает стыд. Не за свои опасения, а за те «страшилки», которыми сегодня изобилует шведская пресса:Мне действительно стыдно за то, что в Швеции пытаются выставить Россию, удивительную страну с такой богатой культурой, с доброжелательными и честными людьми, каким-то врагом. Я была в России и я нигде не сталкивалась с враждебным отношением.Никогда больше Керстин не будет верить и сказкам о тотальной нищете россиян. Нет, как и любой взрослый и адекватный человек она прекрасно понимает, что в России множество социальных проблем, есть бедные, есть нищие люди. Но жизнь россиян совсем не такая, как ее представляют в европейской пропаганде.Керстин признается, что собирается вновь и вновь приезжать в Россию. Теперь шведка убеждена, что Россия — глоток свежего воздуха в море лжи, в котором погрязла Европа.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com