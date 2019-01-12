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Почему запрещали сталинские учебники?

18:47. 12 января 2019 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал:

Взлёт и падение советского образования

Историк Фёдор Лисицын рассказывает о феномене сталинского учебника. Какой путь он прошёл, прежде чем стать шедевром учебной литературы. В чём было его отличие от мировых методик преподавания. Почему взлёт науки и техники в СССР был предопределён педагогической практикой сталинской эпохи. В чём была системность подхода к обучению. Как происходил отказ от учебников 40х – начала 50х. В чём глобальная проблема современных российских учебников.

Учиться по программе советской школы в наше время помогут:

Советские учебники

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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