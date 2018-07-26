Почему родители хотят учить детей по советским учебникам?

Среди активных родителей набирает обороты новое веяние: недовольные современными учебниками, они отказываются от школьного образования и учат детей по книгам 1930-40х годов. Почему и чем это чревато? Разберёмся с адептом такого обучения и учителями.

Учебники, от которых седеют родители

– В 2015 году у меня ребёнок пошёл в первый класс. Она отучилась у меня там пять дней, и я её забрала. Пока она там эти пять дней училась, я полистала её учебники – и у меня волосы встали дыбом и поседели.

Петербурженка Мария Руткаускас, мама двух дочек, одной из которых уже десять лет, является создателем проекта «Семейное обучение по советским учебникам» и одноимённой группы в соцсети. Собственную старшую дочь Мария обучает дома по учебным материалам сталинских времён – 1930–40х годов.

Три года назад Мария вместе с мужем и ребёнком переехали из Петербурга в деревню на берег Волги, а дочь перевели на домашнее обучение. Тогда же и появился проект – практически сам собой, по словам женщины. Идея вернуть в систему образования учебники, изданные восемьдесят лет назад, пришла в голову не только Марии, но и «многим людям одновременно», как отметила сама петербурженка.



Сталинский букварь – российским городам

Движение за возврат к «советскому образованию» и сталинским учебникам существует уже несколько лет. Активисты указывают на то, что современные учебники, по их мнению, гораздо хуже структурированы, да и в целом не дотягивают до сталинского качества. Кроме того, важен для идеологов этого движения и морально-этический аспект.

В Петербурге, а также Самаре, Саратове, Тольятти, Сызрани и других городах России ведётся набор детей в небольшие классы, преподавание в которых будет вестись исключительно по сталинским учебникам. В Севастополе есть школы, где обучение уже переведено на материалы 1930–40х годов.

А чтобы у детей не возникал когнитивный диссонанс, активисты общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» («РВС») сами переиздали основные учебники сталинских времён для начальных классов. В переизданных книгах, как рассказала Мария Руткаускас, нет «пионеров и стахановцев», зато полностью сохранён учебный компонент. Среди «новых советских учебников» – «Букварь», «Арифметика» за первый и второй класс, «Русский язык» и «Родная речь» за первый класс, а также «Рисование» и «Родная песня».

– В магазинах эти учебники не найдёшь, – рассказывает Мария Руткаускас.– Если кто-то хочет их купить – они обращаются либо в «РВС», либо есть группа ВКонтакте, она так и называется – «Сталинский букварь».



А началось всё с присоединения Крыма…

Создательница проекта «Семейное обучение по советским учебникам» рассказала, с чего всё на самом деле началось. Как выяснилось, волна выступлений за сталинские учебники поднялась впервые в Севастополе:

– Началось всё с того, что, когда Крым стал «наш», дети там тоже стали учиться по нашим учебникам. И когда родители открыли эти учебники – у них тоже волосы встали дыбом. Они отказались по ним заниматься и подняли советские учебники. А потом «РВС» взялись непосредственно за их редактирование. Они вырезали Сталина, Ленина, пионеров, сделали современные учебники. Но структуру, задачи они оставили как есть.

В Севастополе уже два года ученики начальных классов двух школ учатся по тем самым «переизданным и дополненным» советским учебникам. Идеологи этого движения называют советскую методику «классической» и уверены, что лучше неё не найти.

Впрочем, не все вырезают из учебных материалов пионеров и Сталина – многие берут старые учебники как есть. Более того, как рассказала 78.ru Мария Руткаускас, эти учебники даже переиздают в первозданном виде. Так, один из идеологов движения собирает средства на краудфандинговых платформах и печатает «конкретно сталинские учебники» без изменений.

– Ещё у нас есть «Русская классическая школа», они тоже немного переделали советские учебники. Математику они взяли Пчёлко, но в остальном они опираются на Ушинского. Такие учебники тоже можно приобрести, – поделилась Мария Руткаускас.

Набор детей в специальные классы – это инициатива самих родителей, уточнила петербурженка. Но, в целом, всем эти занимается «РВС»:

– Они собирают инициативных родителей и формируют потом в школах классы, которые обучаются по этим учебникам. В принципе, это же не запрещено – выбор программы. Насколько я знаю, несколько лет назад особенно инициативные родители в одном городе встали в позу и сказали: будем учиться только по советским учебникам. И сами распечатывали эти учебники. А потом, благодаря «РВС», над этим стали более активно работать. Тем более, что учителя, в принципе, не против, им нравятся эти учебники, – отметила наша собеседница.





«Поэтому у наших детей полная неграмотность»

Сама Мария занимается сейчас обучением своей старшей дочери на дому и активно делится собственным опытом в соцсетях. Петербурженка рассказала, чем же ей особенно не понравились современные учебники:

– Если коротко, суть в том, что он не логичны. Возьмём любой предмет: русский, математика, чтение, азбука – неважно. Если мы берём саму структуру построения учебника – нет логики. Каждая новая тема не опирается на предыдущую. Хаос.

По словам Марии Руткаускас, из-за этого у детей в голове появляется бардак.

– Плюс в учебниках по краям вставлены дополнительные материалы. Смотрите, в классе тридцать человек. Структура выстроена так, что ребёнок просто не ничего понимает: вчера была одна тема, а сегодня совершенно другая, не имеющая никакого отношения к первой. И плюс – куча отвлекающих материалов. То есть у ребёнка формируется клиповость мышления. С одной темы он переключается на другую, потом переключается на учебник, где дополнительные материалы, плюс они же ещё и поболтают друг с другом… Вот поэтому у нас сейчас у детей полная неграмотность, – делает вывод Мария.



Гримасы нелюбви к земле

Не нравятся маме двух дочек и другие моменты:

– Если говорить об оформлении, то это тоже жуть. Как нарисованы люди, в каких они позах, какие у них лица, какие гримасы… Если мы берём азбуку – там очень много таких картинок, например, рисуются бокалы из-под выпивки, хотя налит в них вроде бы сок. Рисуется что-то вроде бутылки лимонада «Буратино», но выглядит реально как двухлитровая бутылка из-под пива. Есть картинки, где труд или учёба, но на них не изображены люди, а изображены животные. То есть ребёнок в принципе не воспринимает учёбу как что-то хорошее.

Как рассказала Мария, она проанализировала несколько современных учебников и осталась крайне недовольна результатом. Так, например, на всю азбуку она нашла лишь одну картинку с изображением труда на земле.

– При этом, у человека там было такое лицо, как будто он просто ненавидит эту землю. И в таком духе выстроен весь учебник, – поделилась женщина.

Моментов, которые оттолкнули Марию Руткаускас от современных учебников, довольно много. Всё это и подтолкнуло её к советским материалам.

– Я сама по образованию учитель начальных классов, правда, честно говоря, не работала по специальности, – отметила женщина. – Когда я заканчивала колледж в девяностых годах, у нас были традиционные учебники. И я подумала – это же советские учебники, а дай-ка я их посмотрю! Открыла учебники семидесятых годов, думаю – а дай посмотрю, что дальше. Так и добралась до сталинских учебников.



Чёткость структуры и грамотный анализ

В первом классе Мария учила дочь по учебникам 1980х-1950х годов. Но сталинские, по мнению матери, вне конкуренции. Мария считает, что материал там представлен более глубоко и полно, а также более компактно и логично выстроен. Среди советских учебников по математике, к примеру, родители-активисты предпочитают «Арифметику» А. Пчёлко, «потому что там очень хороший анализ».

– Учебник компактный, чёткий, там всё грамотно выстроено, и каждая новая тема всегда опирается на старую, – отметила Мария. – Там каждый новый урок – это повторение старой темы и сразу переход на новую тему. То есть они уникально выстроены таким образом, что не запомнить материал просто невозможно. И именно потому, что учебники чётко и грамотно выстроены, материал очень легко усваивается ребёнком.

Мария Руткаускас рассказала, что использовала для обучения дочери «Родную речь» Е. Е. Соловьёвой, учебники по русскому языку Н. А. Костина, «Естествознание» В. А. Тютерева, советскую «Географию» и другие материалы.

На вопрос, как же быть с устаревшей информацией, петербурженка сообщила, что учитывает современные реалии:

– Если это природоведение, например, или современная география – я, конечно, убираю то, что неуместно. Я же не брала просто учебник, я ещё поднимала кучу материала, на который и опиралась!



Мнение преподавателя: разрыв величиной с космическую бездну

У современных преподавателей, впрочем, совсем другой взгляд на данное движение. Директор Санкт-Петербургского губернаторского физико-математического лицея № 30 Алексей Третьяков, к примеру, заявил, что считает эту инициативу крайне странной.

– Всё-таки машина времени не изобретена, – развёл руками директор лучшего лицея Петербурга. – Когда мы покупаем лимонад, сделанный по советским ГОСТам, как в Советском Союзе – это хоть как-то понятно. Но жизнь-то всё-таки не остановилась — она ушла очень далеко вперёд. По отдельным наукам – так это вообще просто космос по сравнению с тем, что было.

Алексей Третьяков согласился, что в своё время в советской системе образования было много хорошего. Однако даже за последние 30-40 лет в науке произошли огромные изменения – не говоря уже о том, что за 80 лет многие вещи поменялись кардинально.

– Даже по моей любимой математике, которая наиболее консервативна, и то методика ушла далеко вперёд, – отметил преподаватель. – Мы активно преподаём статистику, комбинаторику, вероятность, ещё некоторые моменты, которые точно не обсуждались в советской школе, их вообще не было в базовых советских учебниках. Сейчас всё это есть, и это хорошо, потому что и статистика, и вероятность – это то, что нужно в реальной жизни.

Помимо этого, рассказал Алексей Третьяков, в современной школе значительно глубже изучают интегралы и производные, в то время как в советской интегрированию уделялось очень мало времени.

– Комплектные числа стали более активно изучаться, чего в советское время в базовых школах точно не было, – перечисляет директор лицея № 30.

В то же время, многие темы просто-напросто ушли в прошлое и стали неактуальны для современной науки.

– Поэтому мне кажется, что использовать советские учебники сейчас даже по математике странно, а уж если мы говорим про обществознание… Ну, какое могло быть обществознание в Советском Союзе? Понятно, что это был совершенно другой взгляд на мир и общество, чем тот, который есть сейчас, – заявил Алексей Третьяков.

Впрочем, даже такие вещи, которые кажутся нам незыблемыми – например, алфавит – по мнению директора физико-математического лицея следует сегодня преподавать совсем иначе. Просто потому, что у детей иной повседневный опыт, да и вся современная реальность – иная.

– Современные дети, я думаю, буквы трактуют уже несколько по-другому. Условно говоря, если в букваре на букву «О» была корова – то сейчас, я думаю, не все дети ассоциируют эту букву с коровой, – пояснил преподаватель.

То же самое отметил и Сергей Богданов, ректор РГПУ имени А. И. Герцена:

– Изменилось психофизиологическое восприятие текста. Изменились условия. Поэтому нужны новые учебники.





Гибкость против стабильности

Свои плюсы и минусы, бесспорно, есть и у современной системы образования, и у советской.

– В первую очередь, плюс советской системы образования был в том, что это была именно система, – отметил Алексей Третьяков. – Предметы шли со взаимным проникновением, были межпредметные связи, всё это было наработано годами и десятилетиями.

Но и у современного образования есть серьёзные положительные моменты:

– Если говорить про плюсы современной системы – она стала гораздо более гибкой и разнообразной. Это касается и содержания учебных предметов, и сети образовательных учреждений. То есть возможностей получить хорошее образование современные дети имеют гораздо больше. В этом я глубоко убеждён.

Советская система была «более крепкая», стабильная и простая, согласился Алексей Третьяков, и в ней было проще ориентироваться. Современная система сложнее, но этот момент перевешивают гибкость и бесконечное количество возможностей, уверен он.



Петербургский учитель: сталинские учебники не помогут на ЕГЭ

Олег Катренко, учитель истории и обществознания Академической гимназии № 56, завоевавший в 2015 году звание Учитель года, также уверен, что время не стоит на месте:

– Дети должны получать качественное образование, соответствующее современным условиям. Всё-таки есть Министерство образования, которое выпускает раз в несколько лет список рекомендованных учебников. Это делается не просто так – к созданию списка привлекаются эксперты, которые отслеживают, насколько те или иные учебники соответствуют федеральным образовательным стандартам, которые не первый год существуют в нашей стране, и насколько они актуальны с точки зрения научных знаний.

Учитель отметил, что обучение детей по сталинским школьным материалам точно не поможет им подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. А ведь им в любом случае придётся сдавать экзамены на общих основаниях, чтобы получить аттестат и иметь возможность поступить в вуз.

– Конечно, с ЕГЭ будут серьёзные сложности. В современных учебниках есть такое понятие как кодификатор ЕГЭ. Это специальный документ, в котором перечислены все термины, все понятия, тот самый знаниевый компонент, которым должен владеть ребёнок, когда он идёт на ЕГЭ, – пояснил Олег Катренко.

Всё довольно просто: к примеру, на ЕГЭ по истории, согласно кодификатору, ребёнку нужно будет знать тысячу дат – и все эти даты обязательно должны быть в учебниках. Важна и точка зрения, с которой оцениваются исторические события.

– Если мы возьмём учебник сталинского периода – там совсем другое отношение к истории, – рассуждает преподаватель гимназии № 56. – Другое отношение, например, к периоду Ивана Грозного, и опричнина там оценена как прогрессивный шаг, направленный на ограничение власти бояр и усиление власти царя. Тогда как в современных учебниках и в материалах ЕГЭ предполагается, что ребёнок знает как минимум две альтернативные точки зрения. Одна предполагает, что это положительный момент, повлиявший на централизацию власти, а другая, отрицательная точка зрения опирается на гибель массы людей, разорение западных земель Руси и проигрыш в Ливонской войне.

У детей, обучавшихся на сталинских учебниках, будут большие сложности с гуманитарными науками на ЕГЭ, уверен Олег Катренко. Впрочем, и другие дисциплины будут хромать:

– А как изучать биологию? В сталинские времена генетика провозглашалась лженаукой, а сейчас ЕГЭ без генетических задач представить невозможно!



Скрытая логика современных учебников

– У нас есть две категории профессий, по которым все всё умеют: это медики и учителя. Все знаю, как лечить и как учить. На самом деле, учить – дело непростое, – отметил Олег Катренко.

Преподаватель объяснил, что моменты, которые кажутся родителям в современных учебниках нелогичными, на самом деле имеют вполне серьёзные обоснования. И связано иное построение образовательных материалов сегодня с тем, что сама система стоит на других столпах.

– У меня был даже случай, когда родители критиковали учебники, писали письма в различные ведомства о том, что учебник нелогичен, здесь то не так, там это не так, – вспоминает преподаватель. – Но они просто не понимают – сейчас нет такого, чтобы учебник был сам по себе. Он написан в рамках какого-то УМК – учебно-методического комплекса, какой-то линейки. То есть то, что маме кажется на данный момент нелогичным – использование той или иной задачи в первом классе, например, – на самом деле является подготовкой ребёнка к тому, чтобы в третьем классе он усвоил какой-то определенный материал. Вот и всё.

Кроме того, Олег Катренко отметил, что круто изменилась и концепция дошкольного образования. Если раньше ребёнка учили в садике считать, читать и различать фигуры, и в первый класс он приходил уже серьёзно подготовленным, то сегодня по закону в дошкольных учреждениях необходимо осуществлять лишь присмотр.

– И учителю первого класса часто приходится подтягивать ребёнка по разным направлениям – благодаря, в том числе, и учебникам новых стандартов, – подчеркнул преподаватель.



Опасности домашнего образования

С настороженностью петербургские преподаватели относятся и к самой идее домашнего обучения.

– Школа – это мощный институт социализации, – поясняет Олег Катренко. – У меня самого совсем маленький ребенок, два года, мы недавно пошли в ясли. И у него совершенно иное развитие, потому что он находится в обществе других себе подобных, он с ними налаживает контакт и так далее. А у ребёнка на семейном обучении вполне вероятны в будущем проблемы с социализацией.

Кроме того, в школе проходит множество олимпиад, конференций и других мероприятий, и лишённый всего этого ребёнок потеряет весьма ценный опыт.

– В школе трудится методист, психологи, логопеды, педагоги-организаторы, социальные педагоги, это же все не просто так, – разводит руками учитель. – А здесь получается, что родители, ведущие семейное обучение, берут на себя ответственность за всё.

Аналогичной точки зрения придерживается и Алексей Третьяков:

– Мне кажется, что к домашнему обучению нужно относиться очень-очень осторожно. Если проводить аналогию с медициной, то самолечение бывает очень вредно. Всё-таки образование – достаточно сложная вещь, и даже если родитель хорошо разбирается в русском языке и литературе, то вряд ли он так же хорошо разбирается в математике, физике, химии и всем остальном.

Директор физико-математического лицея уверен, что на домашнем обучении нельзя получить того, что даёт хорошая школа.

– Не говоря уже о социальных контактах. Образование – это все-таки и социализации, – уверен Алексей Третьяков.

Стоит ли на самом деле пытаться «построить машину времени», обучая детей по учебникам почти вековой давности? Конечно, родители могут решать сами – но все «за» и «против» следует взвесить особенно тщательно. И удобство сталинских учебников – далеко не единственное, что следует оценивать, переводя школьника на домашнее обучение по материалам сороковых.