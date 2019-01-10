Новости Украины и Новороссии 10 января 2019

Похоже, украинская элита вовсе выжила из ума. Мало того, что Киевом принимаются аморальные решения, так ещё и раз за разом первые лица Незалежной становятся объектами для насмешек из-за своего неадекватного поведения.

После череды острых шуток над штанами украинского президента Петра Порошенко, который во время рождественской фотосессии запечатлен в мятых брюках, дело дошло до его супруги.

Киевские СМИ и пользователи социальных сетей обратили внимание на одежду первой леди Украины, в которой она присутствовала во время церемонии подписания томоса в Стамбуле.

Украинцы заметили, что жена президента-олигарха была одета в белую блузку, через которую внимательные украинцы увидели то, что приличные женщины обычно скрывают.

Следует отметить, что некоторые украинские комментаторы попытались оправдать Марину Порошенко, заявляя, что фотография якобы была специально отредактирована в «Фотошопе», но вот незадача — эти кадры опубликованы на официальной странице украинского президента в Facebook.

В итоге эти кадры вызвали настоящий резонанс в социальных сетях и киевских СМИ:

«Вроде историческое церковное событие, а опять у этих автофекалистов какая-то томосятина получается!» — написал Сергей Кузнецов.

Ещё один комментатор отметил, что Марина Порошенко, по всей вероятности, «давно томасов не видела», так как муж у неё – «ханыга-алкаш».

«Так многие получили оргазм от куска бумаги. Это же надо так зомбировать народ, что даже не думают, а вообще томос, это что?» — написал Арам Алоян.

«Ишь, кака балована!))) Томаса ей подавай на енто дело))) От это Петро извернулся, чтобы жинку ублажить))», — отметила Алена Колесникова.

«Маришка та еще, ничего…..сисечки стоят, а Петрушка уже, видимо, ФСЕ)))», — подчеркнула Марфа Васильева.

Причем данная реакция пользователей вполне обоснована. Первая леди любого государства должна отдавать себе отчет, в каком виде выходит на публику.

Очевидно, жена Порошенко даже и не думала об этом. Она явилась на священное событие в довольно аморальном виде, что и вызвало критику и смех со стороны.

Эта ситуация в очередной раз могла продемонстрировать, что за решениями первой украинской семьи нет ничего святого. И Петр Порошенко, и его родные наплевали на все возможные нормы приличий.

По сути, их можно вполне обоснованно считать иудами современного мира. Они этого вполне заслужили за раскол церкви.

Читайте также: Порошенко уличили в незаконном присвоении звания «Герой Украины» Филарету

Антон Орловский, специально для «Русской Весны»