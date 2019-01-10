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Новости Украины и Новороссии 10 января 2019

08:58. 10 января 2019 Просмотров - 133 Нет комментариев Опубликовал:

Украинские военные похитили крымского футболиста

Украинские военные похитили крымского футболиста | Русская весна

В Херсоне украинские военные схватили приехавшего из Крыма профессионального футболиста и попытались пополнить им ряды ВСУ.

Об этом в эфире радио «Куреш» рассказал Исмаил Халиков, представитель Уполномоченного по соблюдению прав человека в Крыму, назначенный Киевом.

Так, по словам Халикова, молодой человек прибыл в Херсон, чтобы устроиться в один из местных футбольных клубов — «Кристалл» или «Таврию».

О случившемся сообщила мать 20-летнего похищенного, которой он смог дозвонится, воспользовавшись временным отсутствием представителей херсонского военкомата.

«Парень 20 лет в 8:00 утра шел в магазин АТБ в Херсоне. К нему подошли два человека и спросили сколько ему лет, откуда он и служил в армии. Он ответил, что ему 20 лет, в армии он не служил, и сообщил, что приехал из Крыма. Они взяли его под руки, посадили в машину и закрыли в ней», — рассказал Халиков.

Похитителями оказались работники Херсонского городского военкомата, поясняет Халиков.

Они насильно привезли футболиста в военкомат и отправили на медицинскую комиссию.

«Он реально, по его словам, прошел только стоматолога и окулиста, а все остальное ему поставили автоматом, все печати», — добавил он.

Халиков утверждает, что действия военных были задокументированы, а в военную прокуратуру направлена жалоба.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Опять томосятина!» Торчащая грудь жены Порошенко стала «гвоздём программы автофекалии» (ФОТО)

«Опять томосятина!» Торчащая грудь жены Порошенко стала «гвоздём программы автофекалии» (ФОТО) | Русская весна

Похоже, украинская элита вовсе выжила из ума. Мало того, что Киевом принимаются аморальные решения, так ещё и раз за разом первые лица Незалежной становятся объектами для насмешек из-за своего неадекватного поведения.

После череды острых шуток над штанами украинского президента Петра Порошенко, который во время рождественской фотосессии запечатлен в мятых брюках, дело дошло до его супруги.

Киевские СМИ и пользователи социальных сетей обратили внимание на одежду первой леди Украины, в которой она присутствовала во время церемонии подписания томоса в Стамбуле.

Украинцы заметили, что жена президента-олигарха была одета в белую блузку, через которую внимательные украинцы увидели то, что приличные женщины обычно скрывают.

Следует отметить, что некоторые украинские комментаторы попытались оправдать Марину Порошенко, заявляя, что фотография якобы была специально отредактирована в «Фотошопе», но вот незадача — эти кадры опубликованы на официальной странице украинского президента в Facebook. 

В итоге эти кадры вызвали настоящий резонанс в социальных сетях и киевских СМИ:

«Вроде историческое церковное событие, а опять у этих автофекалистов какая-то томосятина получается!»  — написал Сергей Кузнецов.

Ещё один комментатор отметил, что Марина Порошенко, по всей вероятности, «давно томасов не видела», так как муж у неё – «ханыга-алкаш».

«Так многие получили оргазм от куска бумаги. Это же надо так зомбировать народ, что даже не думают, а вообще томос, это что?» — написал Арам Алоян.

«Ишь, кака балована!))) Томаса ей подавай на енто дело))) От это Петро извернулся, чтобы жинку ублажить))», — отметила Алена Колесникова.

«Маришка та еще, ничего…..сисечки стоят, а Петрушка уже, видимо, ФСЕ)))», —  подчеркнула Марфа Васильева.

Причем данная реакция пользователей вполне обоснована. Первая леди любого государства должна отдавать себе отчет, в каком виде выходит на публику.

Очевидно, жена Порошенко даже и не думала об этом. Она явилась на священное событие в довольно аморальном виде, что и вызвало критику и смех со стороны.

Эта ситуация в очередной раз могла продемонстрировать, что за решениями первой украинской семьи нет ничего святого. И Петр Порошенко, и его родные наплевали на все возможные нормы приличий.

По сути, их можно вполне обоснованно считать иудами современного мира. Они этого вполне заслужили за раскол церкви.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

«Опять томосятина!» Торчащая грудь жены Порошенко стала «гвоздём программы автофекалии» (ФОТО) | Русская весна
«Опять томосятина!» Торчащая грудь жены Порошенко стала «гвоздём программы автофекалии» (ФОТО) | Русская весна

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Ненадёжный «Оплот»: Т-84 грозит уничтожить украинское танкостроение

Ненадёжный «Оплот»: Т-84 грозит уничтожить украинское танкостроение | Русская весна

Украинские основные боевые танки Т-84 «Оплот» поступили на вооружение в 1999 году, по сей день они остаются самой передовой бронетехникой ВСУ.

За прошедшие годы 51-тонные танки показали себя недостаточно надежными, что поставило под сомнение их эффективность. После распада СССР Украина унаследовала значительные производственные мощности, позволявшие модернизировать танки третьего поколения Т-80. В то время эта машина, во многом основанная на Т-64 и по ряду характеристик схожая с Т-72, считалась менее успешной и более сложной, чем легендарная «семьдесятдвойка». И все же в Киеве решили начать ее модернизацию как для собственной армии, так и на продажу.

Украинские Т-80 успешно нашли своих покупателей и неплохо себя зарекомендовали, в то время как более продвинутые Т-84 оказались довольно проблемными машинами, сообщает Military Watch.

Опасения по поводу надежности танка, принятого на вооружение 20 лет назад, актуальны до сих пор. Возможности «Оплота» были продемонстрированы на проходившем в Германии танковом биатлоне НАТО — Strong Europe Tank Challenge. Результаты украинских танков оставляют желать лучшего. Сообщалось, что у них возникли серьезные проблемы с автоматом заряжания. Еще одной проблемой Т-84 считают его штатную 125-мм пушку, а точнее ее малую прицельную дальность, обусловленную применением примитивной системы управления огнем.

Эти проблемы не удается решить уже два десятка лет, поэтому есть все основания сомневаться, что украинские инженеры и конструкторы способны их устранить. Одним из немногочисленных покупателей «Оплота» стал Таиланд, однако задержка поставок заставила тайских военных задумать о смене поставщика и обратить внимание на китайские VT-4.

После событий 2014 года, когда украинское правительство было свергнуто в результате переворота, Украина все больше полагается на импортное оружие. Не исключено, что украинцы могут начать покупать танки за рубежом. Значительные недостатки Т-84, которые так и не удалось устранить, могут ознаменовать конец украинского танкостроения, подводит итог Military Watch. В таком случае страна будет вынуждена начать закупки импортных танков раньше, чем ожидалось.

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Илья Максимов

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МИД Украины не будет регистрировать российских наблюдателей ОБСЕ на выборах

МИД Украины не будет регистрировать российских наблюдателей ОБСЕ на выборах | Русская весна

Украина пригласила на президентские выборы наблюдателей от ОБСЕ, однако заявки от граждан России рассматривать не будут.

Об этом в среду, 9 января, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Несколько дней назад, как и положено, направил письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир с приглашением направить наблюдательную миссию на президентские выборы в Украине.

Среди других вполне стандартных вещей, заметил, что МИД Украины не будет принимать заявки на регистрацию российских наблюдателей», — написал Климкин на своей странице в соцсети.

«Считаю это необходимым, когда речь идет о наблюдателях от страны-агрессора и оккупанта. Кстати, таких прецедентов немало в практике ОБСЕ», — добавил украинский министр.

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Coтни зaводов Пopoшенко

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Метки: важное, компиляция
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