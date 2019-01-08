Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 января 2019
- 14:26 Миссия Болтона.
- 07:31 Сирийский ад: как захваченный офицер стал шейхом ИГИЛ (ФОТО).
- 05:02 Стремительно меняющаяся Сирия (ФОТО, ВИДЕО).
Миссия Болтона
Миссия Болтона на Ближнем Востоке сначала привела его в Израиль, где он давал заверения, что США обеспокоены безопасностью Израиля и учитывают тревоги Тель-Авива по поводу вывода войск из Сирии.
Безопасность Израиля была названа в числе приоритетных направлений американской политики и одним из условий вывода войск из Сирии.
Вчера Израиль.
Сегодня Турция.
В Турции Болтона ждал неприятный сюрприз. Эрдоган отказался встречаться с американской делегацией, спихнув Болтона на своего советника Калына.
Турецкие медиа заявляют, что Турция лишь в разумных пределах готова прислушаться к обеспокоенности США, но свою борьбу с терроризмом не прекратит и никаких гарантий относительно курдских террористов Турция давать не станет.
Кроме того, турки потребовали от США закрыть свои военные базы и забрать свое оружие у курдов. Переговоры на эту тему были названы "продуктивными", правда не уточнили, для кого именно.
По логике вещей, такая миссия должна была предшествовать решению о выводе войск из Сирии, дабы поставить в известность союзников и сателлитов, но в силу решения Трампа (поспешность была вызвана катастрофическим развитием дела Хашогги), приходится делать все пост-фактум, затягивая сроки вывода, пытаясь получить нереалистичные гарантии и раздавая обещания партнерам, что уходя из Сирии США не уходят с Ближнего Востока, хотя все понимают последствия стратегического отступления гегемона.
И если с Израилем США найдут взаимопонимание и Нетаньяху смириться с уходом США из Сирии (даже несмотря на то, что Трампа критикуют даже в Израиле), то с Эрдоганом будет договориться куда как сложнее. Идущий торг о будущем северо-восточной Сирии США приходится вести с негодными картами – недостаточная легитимность присутствия, планы турецкой операции, давление российско-иранской коалиции, международная легитимизация Асада – все это ставит США в не самое удобное положение, так как решение Трампа конечно не было должным образом подготовлено и США затруднительно обменять его на уступки от своих оппонентов, которые чувствуя превосходство в данном вопросе, пытаются использовать слабость гегемона для демонстрации собственных возросших возможностей военно-политического давления.
Маловероятно, что миссия Болтона могла иметь полный успех – скорее, это купирование последствий в неблагоприятных военно-политических условиях.
Отсюда и финальное резюме Эрдогана, который уже после переговоров Болтона с Калыном заявил, что Турция не согласна с США и предложениями Болтона, потому что для Турции нет разницы между YPG и ИГИЛ, а США предлагают дать гарантии не бороться с курдским терроризмом. На это Турция никогда не пойдет и она полна решимости сделать то, что обещала. По мнению Эрдогана, США вводят мир в заблужение – Турция убивает не курдов, а террористов.
Как не трудно догадаться, желаемых гарантий от Анкары для курдов Болтон получить не смог. Отсюда можно сделать вывод, что итоги переговоров между Асадом и курдами приобретают решающее значение для судьбы курдов, так как если в Дамаске не договорятся, то США не смогут воспрепятствовать турецкой операции в Рожаве.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Сирийский ад: как захваченный офицер стал шейхом ИГИЛ (ФОТО)
Офицер САА и бывший шейх ИГИЛ рассказал «Русской Весне» свою удивительную историю.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Я подполковник Юсиф Наджар. В настоящий момент живу и работаю в деревне Р. в пригороде Хамы.
Прим РВ: Звание подполковнику (имя и фамилия изменены) присвоили при увольнении в запас.
Я слышал, вы в плену у ИГИЛ* были?
Да. Это произошло шесть лет назад. В то время я служил на аэродроме в Дейр эз-Зоре, был бортинженером, отвечал за радиоэлектронное оборудование.
Расскажите, что произошло.
12 августа 2012 г. я с еще одним майором поехал в Хаму. Надо было по службе какие-то документы передать. Поехали на моем автомобиле. Через 3 км нас задержали боевики Сирийской свободной армии, стали документы проверять, обыскивать. Когда нашли офицерские удостоверения, очень обрадовались. Связали нас и повезли в Эль-Мухасан, это в 20 км восточнее Дейр эз-Зора.
Когда нас привезли, все в городе обрадовались, они даже «праздник» в честь нас устроили, думали, что мы летчики, и за нас можно будет получить приличный выкуп. Потом нас начали бить. Нас били все: боевики, просто мужчины, женщины, дети… Каждый старался дотянуться до нас.
Два месяца нас допрашивали, пытали и издевались. Постоянно били. Однажды меня ударили очень сильно автоматным прикладом по голове. Я потерял сознание и пришел в себя только через восемь часов. Уже думали, что я умер, но я очнулся. Потом я понял, что практически полностью парализован. Шевелилась только одна рука, и то совсем немного. Десять месяцев я пролежал парализованным.
Вас как-то лечили?
Нет, конечно. Время вылечило.
Вы все это время были один? Вам помогали?
Помогали люди, которые со мной вместе оказались. Я все время лежал. У меня одно развлечение было. Я у боевиков попросил Коран, молился каждый день. Постоянно молился. Через некоторое время я знал его наизусть.
Что было потом?
Потом меня хотели убить, но услышали, как читаю Коран, и пожалели. Оставили для обмена на пленных боевиков. Однажды почти обменяли на 11 боевиков, которые в плену у наших войск были, но потом почему-то отказались. Не знаю почему. Но и просто так меня тоже не отпускали, так как я офицер. Боевики звонили жене где-то раз в неделю и требовали выкуп — 3 млн сирийских фунтов. Это огромная сумма для нас, и жена, конечно, не смогла найти таких денег. Так прошло полтора года.
В конце 2013 г. в город пришли террористы ИГИЛ. Стали проводить «инвентаризацию» пленных. Конечно, они узнали и про меня. Пришли меня казнить, как «неверного», потому что я по вере алавит, а для ИГИЛ это все равно что преступник.
Там были два шариатских судьи — эмиры из Туниса и Марокко. Они спрашивали, знаю ли я Коран, умею ли его читать, про пророка Мухаммеда спрашивали. Я все рассказал. Ответил на все вопросы. Судьи очень удивились, и один сказал, что я «неверный», а знаю больше многих «правоверных». Эмиры не стали меня казнить, как и запретили обменивать на кого-нибудь.
Потом прошло еще полтора года. Нас постоянно избивали и мучили. Нас били за каждого погибшего исламиста. Авиация нанесла удары — приходят и нас бьют, подорвались на мине — опять бьют.
Как я стал шейхом ИГИЛ
А что случилось с группировкой ССА? И, кстати, как она называлась?
Группировка называлась «Лива Усман». Командир — капитан Абдула Кейсун. ИГИЛ поставил перед ними выбор — либо смерть, либо с ними остаться. Почти все боевики перешли на сторону ИГИЛ, но все равно считались «неверными», выполняли грязную и тяжелую физическую работу. Их не воспринимали как бойцов, даже оружие не давали.
В середине 2015 г. исламисты мне предложили продолжить обучение «истинной вере» и пройти практику. Выбора не было — иначе казнь. Я согласился.
Собрали команду для обучения, всего около 1200 человек, включая бывших боевиков ССА, и отправили в г. Мадайю в мечеть. Там мы проходили обучение в течение месяца. По окончанию «курсов» нас ожидал экзамен. Экзамен принимал шариатский судья из Катара Абдула аль-Кувейти. Я сдавал экзамен первым и, как оказалось, был лучшим среди учеников мечети. Мне выдали удостоверение «правоверного», с печатью и фотографией — как положено, и присвоили звание шейха. К тому моменту прошло уже три года и четыре месяца.
Я постоянно думал о побеге, и мне все-таки повезло. Меня назначили служить в мечети в Ракке. Я приехал туда и понял, что меня никто не знает.
Все относились ко мне как к исламисту ИГИЛ. Членам ИГИЛ был разрешен выезд в другие города, но только по двум причинам: на лечение или для встречи с родственниками. И я пошел просить.
На больного я похож не был, а вот повидаться с родственниками могли отпустить. Я придумал легенду, что «в миру» являюсь учителем французского языка и вступил в ИГИЛ по собственному желанию. Французский я действительно очень хорошо знаю. Отстояв очередь «в приемную», без надежды, что отпустят — передо мной четверым отказали без причины — я вошел к шейху и сказал, что у меня есть отец в Дамаске и я хочу привезти его сюда, чтобы он познал «истинную веру». Мне, конечно, не поверили сразу. Проверяли мой французский, опрашивали подробней про отца, но в итоге повезло. Я получил разрешение посетить Дамаск, мне дали трехдневный отпуск, и я купил билет на автобус.
Автобус? Вы хотите сказать, что между населенными пунктами, находящимися под контролем ИГИЛ, и мирными городами было автобусное сообщение?
Конечно. В этих городах было много простых людей, которые работали на фабриках, заводах, в государственных и других учреждениях. Все они получали заработную плату от государства, но выдавали ее только в Дамаске. Поэтому автобусы туда ходили часто.
Я вышел из автобуса на первом же посту сирийской армии в Думейре. Побежал к начальнику поста. Стал рассказывать про себя, что я родом из Рабии, майор, был захвачен в плен три с половиной года назад. Мне не верили, но опять повезло. На этом же посту нес службу мой сосед из Рабии, капитан. Он узнал меня! После расспросов мне, наконец-то, поверили, и я смог позвонить жене.
Потом меня положили в больницу. Там долго обследовали. А когда выписали, опять арестовали. На этот раз это был Мухабарат (контрразведка — прим. РВ). Двадцать дней меня допрашивали, брали показания, проверяли. И, наконец, отпустили. Меня восстановили в должности и опять госпитализировали. В военном госпитале № 601 г. Дамаска я проходил обследование и лечение. Прооперировали ноги. Из-за многочисленных переломов кости срослись неправильно, их снова ломали. Потом уволили из армии по болезни.
Где вы работаете сейчас? Чем занимаетесь?
У нас с другом маленький грузовик. Занимаемся доставкой различных грузов. Я нахожусь на пенсии.
Удивительно трагичная и в то же время полная удачных совпадений история.
Да. Самое главное, я остался жив и вернулся к семье. Благодарю Бога за это.
Читайте также: «Мы лучше умрём!» Военные США прибыли к солдатам Сирии с идиотским требованием (ВИДЕО)
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Стремительно меняющаяся Сирия (ФОТО, ВИДЕО)
Война, это всегда страшно. Она забирает жизни, ломает судьбы, заставляет сотни тысяч людей менять свой жизненный уклад, начинать все с абсолютного нуля. Помимо тяжелых жизненных обстоятельств, в которых оказываются те, кого она коснулась, война — это также колоссальный социально-экономический урон для любого государства. Вооруженный конфликт в Сирии не стал исключением.
Новый репортаж «Русской Весны» о меняющейся Сирии.
За время войны на территории Сирийской Арабской Республики нет ни одного крупного города, который в той или иной степени не пострадал от войны. Наиболее сильным разрушениям подверглись Алеппо, Хама, Хомс, Дераа, Дейр-эз-Зор, ну и конечно же, фактически стертый с лица земли бесконечными бомбардировками США и их союзниками город Ракка.
Многие поселки попросту прекратили свое существование, а о том, что на их месте были населенные пункты, напоминают лишь дорожные указатели, да груды камней на месте домов. Жители сирийских городов и деревень лишились не только крыши над головой. Помимо них, разрушены заводы, фабрики, школы, больницы, дороги и многое из того, что отличает цивилизованное государство от племен центральной Амазонии. Общий ущерб от войны, по различным оценкам, колеблется от 200 до 900 миллиардов долларов, при этом ни США, ни страны Евросоюза, так ратовавшие и переживавшие за граждан Сирии, не собираются вкладывать деньги на восстановление разрушенной войной страны.
Тем не менее усилиями сирийского правительства и его союзниками военный конфликт в стране постепенно затихает. Война уходит все дальше от крупных населенных пунктов. Пришло время начинать восстановление мирной жизни в стране. Однако это крайне непростая и сложная задача. Ведь любое государство — это в первую очередь люди, которые в свое время, бежав от войны, покинули Сирию.
Большинство из них не против вернуться в Сирию, но для этого нужно, чтобы было куда им возвращаться, где жить, работать, получать медицинские и другие услуги, учить детей в конце концов. И с этой задачей сирийское руководство, при поддержке небезразличных к проблемам Сирии стран, пытается справиться. Стоит отметить, что не безуспешно.
Статистика
Так, с 18 июля 2018 г. на территории Сирийской Арабской Республики восстановлены 718 образовательных и 127 медицинских учреждений; отремонтированы пять автомобильных мостов и 961 км автомобильных дорог; проложены 877 км линий электропередач; введены в эксплуатацию 114 объектов водоснабжения, 132 хлебопекарни, 563 электроподстанции, 14 250 промышленных предприятий.
В настоящее время в 345 населенных пунктах провинций Алеппо, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Латакия, Хама, Хомс, Деръа, Эс-Сувейда, Эль-Кунейтра, Ракка ведутся работы по восстановлению и ремонту 2 154 жилых домов, 210 школ, 184 дошкольных учреждений, 186 медицинских учреждений, 199 хлебопекарен, 236 водонасосных станций, 211 электроподстанций и 93 культовых сооружений. Не проходит ни дня, чтобы не был восстановлен какой-нибудь гражданский объект.
Так, только за 4 января 2019 года восстановлено: шесть жилых домов: два в Эс-Санамейн (провинция Деръа), три в Блат (провинция Алеппо), один в Аяйш (провинция Дейр-эз-Зор), отремонтированы и введены в эксплуатацию одна хлебопекарня в Сакба (провинция Дамаск) и предприятие промышленности в Сафсафа (провинция Хама). Помимо этого, иностранные компании также привлекают своих специалистов для проведения работ, направленных на восстановление Сирии. В начале года представители авиакомпании «Флай Эмирейтс» (Объединенные Арабские Эмираты) приступили к оценке инфраструктуры аэропорта Дамаска с точки зрения перспектив возобновления регулярного авиасообщения по маршруту Абу-Даби — Дамаск.
Несмотря на то, что война, которая бушует в Сирии уже почти 8 лет, нанесла крайне сильный урон стране, она не смогла сделать главное — сломить сирийских граждан, сделать их апатичными и безразличными к проблемам своей страны. Общаясь с ними на улицах Алеппо, Деръа, Дейр-эз-Зора, можно почувствовать решимость сирийцев закончить эту войну и восстановить их страну. Вновь вернуть ей статус одного из самых прекрасных и богатых государств Ближнего Востока, какой Сирия была до войны. И, наблюдая с каким упорством руками простых сирийцев идет восстановление городов и гражданской инфраструктуры, нет сомнения, что мечты о возродившейся Сирии в скором времени будут воплощены в жизнь.
Читайте также: Кровавая бойня в Сирии: до 500 убитых, горят города, в Идлибе боевики уничтожают друг друга (ФОТО, ВИДЕО 18+)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su