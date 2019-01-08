Пить или Жить? Давайте поговорим. Выпуск 99. Алексей Орлов и Михаил Ять.
Давайте поговорим. Выпуск 99. Пить или Жить?”.
Алексей Орлов и Михаил Ять.
Почему после современных дней отдыха, у многих людей состояние бывает хуже, чем до этого? Почему после такого отдыха организму приходиться долго себя приводить в порядок? Для чего нам привили привычку пропивать своё свободное время? Что происходит с твоим здоровьем и с твоим будущим, когда ты начинаешь употреблять различные виды узаконенного пойла?
Чтобы понять как выбраться с того места где ты находишься, нужно быть честным в первую очередь перед самим собой, а для этого проанализировать, что происходит с твоим благополучием, твоим здоровьем и твоими мечтами, когда ты начинаешь пропивать свою жизнь?
Нужно ли нам всё это? Может пора остановиться? Может пора задуматься о чём-то более нужном и полезном, о том, что поможет принести пользу: нам, нашему роду, нашему обществу и всей нашей державе?
Для того, чтобы постараться получше разобраться с этой ситуацией, мы решили записать эту передачу.
Ну, а что в итоге из этого получилось – решать Вам, наши уважаемые слушатели!
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Источник: www.youtube.com