Главная » Видео, Здоровье, Мировоззрение

Пить или Жить? Давайте поговорим. Выпуск 99. Алексей Орлов и Михаил Ять.

10:03. 8 января 2019 Просмотров - 112 Нет комментариев Опубликовал:

Давайте поговорим. Выпуск 99. Пить или Жить?”.
Алексей Орлов и Михаил Ять.

Почему после современных дней отдыха, у многих людей состояние бывает хуже, чем до этого? Почему после такого отдыха организму приходиться долго себя приводить в порядок? Для чего нам привили привычку пропивать своё свободное время? Что происходит с твоим здоровьем и с твоим будущим, когда ты начинаешь употреблять различные виды узаконенного пойла?

Чтобы понять как выбраться с того места где ты находишься, нужно быть честным в первую очередь перед самим собой, а для этого проанализировать, что происходит с твоим благополучием, твоим здоровьем и твоими мечтами, когда ты начинаешь пропивать свою жизнь?
Нужно ли нам всё это? Может пора остановиться? Может пора задуматься о чём-то более нужном и полезном, о том, что поможет принести пользу: нам, нашему роду, нашему обществу и всей нашей державе?

Для того, чтобы постараться получше разобраться с этой ситуацией, мы решили записать эту передачу.
Ну, а что в итоге из этого получилось – решать Вам, наши уважаемые слушатели!

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

—————————————-
Подписаться на новости “Народного Славянского радио”
slavradio.org/page/podpiska.html

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Давайте поговорим о Николае Левашове.
... упадок сил, нежелание жить — знайте, вы в... материал, чтобы пересказывать или интерпретировать его. Есть... эволюционное развитие людей, питаясь их жизненной силой ...ни брать, ни давать деньги под проценты. ...она должна монопольно выпускаться государством и иметь ...
СПИД - крупнейшая фальсификация нашего времени!
...труда или жизни, а также отказаться от привычки питаться ... «носители ВИЧ» могут жить десятилетиями и переживать многих ... стоит только заикнуться: «давайте поговорим о проблеме существования вируса ... доброе дело - подготовить выпуск, посвящённый теме о вреде...
Николай Стариков и Сергей Глазьев в программе Русская политика
...на тему, что давайте жить дружно и воздерживаться ... поговорили в следующей части программы. А сейчас давайте ответим... тем чтобы обеспечивать выпуск технологически сложной продукции и...это выбор каждого — пить или не пить. Поэтому идеологическая составляющая, ...
Человечество не научилось долго жить без войны
... вопрос» мы поговорим о том, закончилась...только другими методами. Давайте не питать иллюзий. Нет ... Russia Today выпускать на максимальном количестве...влияние одной или другой страны, или объединения стран...Нам же предлагается жить как отражение внешнеторгового...
Бэкграунд, выпуск-273 за 8 сентября 2012
...от «демократии» или простые бездари от...узнать правду - поговорить с живым свидетелем ... уничтожения людей давала сбои и ...  умению правильно питаться и пользоваться своим ... спутника жизни, жить с ним в...ему образование.Вузы выпускают дипломированных экологов, ...
Бэкграунд, выпуск-319 за 28 сентября 2013
...самих себя. Или пан, или пропал……В....уязвимые бомбардировщики. Их выпуск прекратили.Итак, ...дом. Дачу. И жить как человек. Ездить ..., кто еще питает хотя бы минимальные...Черногорию и продолжили давить и унижать, ...в завершение программы поговорим о главном. А...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>